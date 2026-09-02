La historia de Tomás Milmo con Axtel de fundador a empresario que busca comprarla

Tomás Milmo Santos quiere volver a tener el control de Axtel, la empresa de telecomunicaciones que ayudó a fundar hace más de tres décadas. El empresario, quien actualmente es copresidente del consejo de administración de la compañía, busca adquirir junto con otros accionistas hasta 100% de las acciones de Axtel que no estén en su poder.
La operación se realizaría mediante 4 Tech Plus, vehículo a través del cual Milmo y algunos accionistas actuales de Axtel presentaron la solicitud para lanzar una oferta pública de adquisición.
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Pero si Milmo fue uno de los fundadores de Axtel, ¿por qué ahora tiene que comprar la empresa que ayudó a construir?
¿Cuándo se fundó Axtel y cómo está relacionado Milmo Santos?
La relación de Tomás Milmo con Axtel comenzó hace más de 30 años, el propio Tecnológico de Monterrey , institución de la que Milmo es consejero, señala en su perfil que fundó Axtel en 1994 y que posteriormente se desempeñó como CEO de la compañía hasta 2016 y como presidente de su consejo entre 2004 y 2016.
Los documentos históricos de Axtel también lo identifican como “socio fundador y director general”. El informe anual de 2009, por ejemplo, señala que Milmo era miembro del consejo desde 1994 y presidente de ese órgano desde 2003.
Un informe anual de Axtel de 2013 vuelve a identificarlo como socio fundador y director general.
La estructura accionaria de Axtel comenzó a cambiar de manera importante en 2016, cuando la compañía se fusionó con Alestra, entonces perteneciente a Alfa.
Como resultado de aquella operación, Alfa obtuvo el control de Axtel y Milmo dejó la dirección general ese año, pero permaneció dentro de la compañía.
Después de la fusión continuó como copresidente del consejo de administración junto con Álvaro Fernández Garza.
La relación de Milmo con Axtel, por tanto, no terminó cuando dejó de ser CEO y continuó formando parte de los órganos de gobierno de la empresa y mantuvo una participación accionaria.
De Alfa a Controladora Axtel
En 2022, los accionistas de Alfa aprobaron la separación de su participación en Axtel para crear una nueva sociedad, Controladora Axtel.
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Esta compañía comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en mayo de 2023 y se convirtió en la accionista mayoritaria de Axtel.
Actualmente, Controladora Axtel posee 54.9% de las acciones ordinarias en circulación de Axtel, de acuerdo con el reporte anual 2025 de la compañía. Por esa participación, tiene el poder de controlar asuntos como la composición del consejo, el nombramiento del director general y decisiones corporativas relevantes.
Milmo fundó Axtel y continuó como accionista y miembro de su consejo, pero las operaciones corporativas posteriores modificaron quién tiene la mayoría accionaria.
Milmo Santos todavía forma parte de Axtel
Aunque ya no es el accionista mayoritario, Milmo continúa ocupando una posición relevante.
En marzo de 2026, los accionistas de Axtel ratificaron a Álvaro Fernández Garza y Tomás Milmo Santos como copresidentes del consejo de administración.
Además, el reporte anual de Axtel señala que existe un grupo de accionistas que mantiene un acuerdo con Controladora Axtel respecto de su relación como accionistas y de ciertas restricciones para transferir acciones.
La otra oferta por Axtel
Esta semana, Milmo dejó de ser el único empresario que busca quedarse con Axtel. Flō Networks, compañía estadounidense de infraestructura digital, anunció el 1 de septiembre su intención de lanzar ofertas públicas para adquirir hasta 100% de los títulos de Axtel y Controladora Axtel.
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Esto abre la posibilidad de que la empresa fundada por Milmo termine siendo disputada entre dos grupos interesados en hacerse con su control.