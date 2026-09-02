La historia de Tomás Milmo con Axtel de fundador a empresario que busca comprarla

Pero si Milmo fue uno de los fundadores de Axtel, ¿por qué ahora tiene que comprar la empresa que ayudó a construir?

¿Cuándo se fundó Axtel y cómo está relacionado Milmo Santos?

La relación de Tomás Milmo con Axtel comenzó hace más de 30 años, el propio Tecnológico de Monterrey , institución de la que Milmo es consejero, señala en su perfil que fundó Axtel en 1994 y que posteriormente se desempeñó como CEO de la compañía hasta 2016 y como presidente de su consejo entre 2004 y 2016.

Los documentos históricos de Axtel también lo identifican como “socio fundador y director general”. El informe anual de 2009, por ejemplo, señala que Milmo era miembro del consejo desde 1994 y presidente de ese órgano desde 2003.

Un informe anual de Axtel de 2013 vuelve a identificarlo como socio fundador y director general.





El día que Axtel cambió de dueños

La estructura accionaria de Axtel comenzó a cambiar de manera importante en 2016, cuando la compañía se fusionó con Alestra, entonces perteneciente a Alfa.

Como resultado de aquella operación, Alfa obtuvo el control de Axtel y Milmo dejó la dirección general ese año, pero permaneció dentro de la compañía.

Después de la fusión continuó como copresidente del consejo de administración junto con Álvaro Fernández Garza.

La relación de Milmo con Axtel, por tanto, no terminó cuando dejó de ser CEO y continuó formando parte de los órganos de gobierno de la empresa y mantuvo una participación accionaria.

De Alfa a Controladora Axtel

En 2022, los accionistas de Alfa aprobaron la separación de su participación en Axtel para crear una nueva sociedad, Controladora Axtel.