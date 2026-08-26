OXIO no es una telefónica tradicional

La compañía se presenta como una plataforma de Telecom-as-a-Service (TaaS), es decir, telecomunicaciones como servicio.

Esto implica que su tecnología permite que empresas y marcas lancen servicios de telefonía y conectividad sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria para operar una red. Con esto es posible que cualquier marca u empresa tenga su propia telefonía móvil personalizada.

En México, desde 2022, OXIO ya había trabajado con empresas como Grupo Coppel, Grupo Bimbo y Rappi, a las que ofrece herramientas para incorporar servicios de conectividad a sus propios negocios.

Esta experiencia es una de las razones por las que la compra de Movistar representa un cambio importante para la compañía, ya que pasará de ser principalmente un habilitador tecnológico para otras empresas a tomar el control de una operación con millones de usuarios.

La compra colocaría a OXIO frente a gigantes como Telcel y AT&T en el mercado mexicano. (Foto: José Colón/Getty Images)

¿Quién es el fundador de OXIO?

Nicolas Girard es el rostro más visible de OXIO, el empresario es fundador y CEO de la compañía y tiene una trayectoria previa en el sector tecnológico y de telecomunicaciones.

Antes de OXIO, Girard fue cofundador de Aquto, una empresa enfocada en servicios de conectividad móvil que posteriormente fue adquirida por Upstream. También participó en otros proyectos relacionados con tecnología y telecomunicaciones.

Con esta empresa, Girard apostó por un modelo diferente al de las grandes compañías telefónicas tradicionales.

En lugar de construir una red propia de antenas para cada operación, la empresa desarrolló una plataforma que permite a otras compañías ofrecer servicios de conectividad utilizando la infraestructura existente.

¿Quiénes son los dueños de OXIO?

Si bien Girard es el fundador y CEO, OXIO no pertenece solo a él, de acuerdo al documento presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) Girard tiene directamente 12.25% del capital social de la empresa y 14.89% de los derechos de voto.