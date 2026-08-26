OXIO está a punto de dar un salto en el mercado mexicano de telecomunicaciones, la compañía estadounidense acordó comprar Telefónica México, dueña de la marca Movistar, en una operación valuada en 450 millones de dólares. Sin embargo, antes de realizar este movimiento, la empresa tiene casi una década entre las empresas de telefonía.
La compra de Telefónica México se realizará a través de Melisa Acquisition, un consorcio liderado por OXIO y la gestora de activos Newfoundland Capital Management.
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OXIO no es una telefónica tradicional
La compañía se presenta como una plataforma de Telecom-as-a-Service (TaaS), es decir, telecomunicaciones como servicio.
Esto implica que su tecnología permite que empresas y marcas lancen servicios de telefonía y conectividad sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria para operar una red. Con esto es posible que cualquier marca u empresa tenga su propia telefonía móvil personalizada.
En México, desde 2022, OXIO ya había trabajado con empresas como Grupo Coppel, Grupo Bimbo y Rappi, a las que ofrece herramientas para incorporar servicios de conectividad a sus propios negocios.
Esta experiencia es una de las razones por las que la compra de Movistar representa un cambio importante para la compañía, ya que pasará de ser principalmente un habilitador tecnológico para otras empresas a tomar el control de una operación con millones de usuarios.
¿Quién es el fundador de OXIO?
Nicolas Girard es el rostro más visible de OXIO, el empresario es fundador y CEO de la compañía y tiene una trayectoria previa en el sector tecnológico y de telecomunicaciones.
Antes de OXIO, Girard fue cofundador de Aquto, una empresa enfocada en servicios de conectividad móvil que posteriormente fue adquirida por Upstream. También participó en otros proyectos relacionados con tecnología y telecomunicaciones.
Con esta empresa, Girard apostó por un modelo diferente al de las grandes compañías telefónicas tradicionales.
En lugar de construir una red propia de antenas para cada operación, la empresa desarrolló una plataforma que permite a otras compañías ofrecer servicios de conectividad utilizando la infraestructura existente.
Si bien Girard es el fundador y CEO, OXIO no pertenece solo a él, de acuerdo al documento presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) Girard tiene directamente 12.25% del capital social de la empresa y 14.89% de los derechos de voto.
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Otro de los accionistas relevantes es Ben Forman, ciudadano estadounidense y fundador de ParaFi. A través de ParaFi Growth Fund y ParaFi Private Opportunities, controla indirectamente 9.5% del capital social y 11.5% de los derechos de voto de OXIO.
Forman tiene además 100% de la participación de capital y de los derechos de voto de ParaFi Capital Management, entidad que funciona como socio general y administrador de las estructuras que tienen esa participación en OXIO.
También aparece Monashees Partners LLC, que controla indirectamente 11.9% del capital social y 14.5% de los derechos de voto de OXIO, a través de los fondos Monashees IX y Monashees Co-Investment IX.
Monashees Partners, una firma organizada en Delaware, pertenece por completo a cuatro ciudadanos brasileños: Eric Archer, con 37.6%; Carlo Dapuzzo, con 20.8%; Marcelo Lima, con 20.8%; y Caio Bolognesi, con 20.8%.
Newfoundland Capital Management también está detrás de la compra
Aunque OXIO es la empresa tecnológica que encabeza el consorcio, no está realizando sola la adquisición de Telefónica México, su socio es Newfoundland Capital Management, una firma de inversión que participa en Melisa Acquisition.
La operación fue anunciada en abril de 2026 y tiene un valor de 450 millones de dólares, en su momento Telefónica, empresa española, explicó que la venta forma parte de su estrategia de desinversión.
¿Qué quiere hacer OXIO con Movistar?
El objetivo de OXIO es transformar la operación de Movistar con una estructura basada en la nube, con esto la compañía ha planteado migrar la operación hacia un modelo más digital, utilizar analítica de datos e inteligencia artificial y aprovechar redes e infraestructura existentes en lugar de depender exclusivamente de infraestructura propia.
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La migración de los usuarios se realizaría una vez que la compra obtenga las autorizaciones necesarias. OXIO ha planteado llevar a la nube a los aproximadamente 24 millones de usuarios de Movistar México y utilizar su plataforma para automatizar procesos y personalizar servicios.