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De Nissan a General Motors: estas son las armadoras que más empleos generan en México

Además de fabricar automóviles, estas empresas operan complejos industriales que impulsan miles de puestos de trabajo y una parte clave de la producción nacional.
mar 04 agosto 2026 03:28 PM
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Las 12 armadoras consideradas en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026 generan en conjunto 1 billón 632 mil 879.9 millones de pesos en ingresos. (gerenme/Getty Images)

Cuando se habla de la industria automotriz en México, normalmente la atención se centra en los vehículos que salen de las líneas de producción. Sin embargo, detrás de esa actividad existe una infraestructura industrial mucho más amplia que sostiene decenas de miles de empleos y abastece tanto al mercado nacional como a la exportación.

Un repaso por las principales armadoras permite dimensionar qué empresas generan más puestos de trabajo y cómo está distribuida su capacidad productiva en el país.

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El siguiente listado se elaboró con información del ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, de Expansión , considerando únicamente las armadoras que reportan el número de empleos que generan. Para complementar el panorama, se incorporaron datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) sobre la ubicación de sus plantas, el tipo de instalaciones que operan y la capacidad de producción.

Además de ensamblar vehículos, varias de estas compañías también fabrican motores, transmisiones y otros componentes que abastecen tanto al mercado nacional como a las exportaciones.

General Motors de México

General Motors de México encabeza el listado con 646,000 millones de pesos en ingresos y 25,686 empleos.

La compañía mantiene operaciones en Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México, donde suma nueve plantas industriales: tres de vehículos, tres de motores y tres de transmisiones.

Desde estos complejos fabrica vehículos terminados, motores y transmisiones destinados tanto al mercado nacional como a la exportación hacia más de 40 países. Su capacidad instalada alcanza 846,600 vehículos, 1.32 millones de motores y 879,800 transmisiones al año.

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Nissan Mexicana

Nissan Mexicana ocupa el segundo lugar del listado con 278,145 millones de pesos en ingresos y 16,000 empleos.

Su principal centro de operaciones se encuentra en Aguascalientes. Durante 2026 concluyó el cierre de la histórica planta CIVAC, en Morelos, como parte de la reorganización de su producción.

Antes de ese ajuste operaba tres plantas de vehículos y una de motores, donde fabrica automóviles y motores destinados al mercado interno y de exportación. Actualmente mantiene una capacidad anual de 750,108 vehículos y 747,000 motores.

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Volkswagen de México

Volkswagen de México reporta 208,606 millones de pesos en ingresos y 12,598 empleos.

La empresa cuenta con dos complejos industriales principales: la planta de vehículos ubicada en Puebla, inaugurada en 1967, y la planta de motores instalada en Silao, Guanajuato.

En sus instalaciones produce modelos como Jetta, Tiguan y Taos, además de motores. Su capacidad de fabricación alcanza 498,000 vehículos y 415,000 motores por año.

Toyota Motor de México

Toyota Motor de México registra 128,255.8 millones de pesos en ingresos y 2,500 empleos.

La armadora tiene presencia industrial en Baja California y Guanajuato, donde opera dos plantas de vehículos.

Gran parte de su producción corresponde a la pickup Tacoma, destinada principalmente al mercado de Norteamérica, además de incorporar tecnologías electrificadas. Ambas instalaciones cuentan con una capacidad conjunta de 303,780 unidades anuales.

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Audi México

Audi México obtuvo 109,818 millones de pesos en ingresos y reportó 4,969 empleos.

Su operación se concentra en San José Chiapa, Puebla, donde posee una planta de vehículos premium considerada entre las más modernas del continente.

En ese complejo fabrica el Audi Q5 y sus diferentes variantes, incluidas versiones híbridas. La capacidad instalada asciende a 124,500 vehículos por año.

Stellantis México

Stellantis México alcanzó 92,715 millones de pesos en ingresos y mantiene 14,000 empleos.

La compañía opera instalaciones en Nuevo León y Estado de México, donde dispone de tres plantas: dos de vehículos y una de motores.

Desde esos complejos produce vehículos de marcas como Jeep, Ram y Dodge, además de motores. Su capacidad anual es de 572,700 vehículos y 850,750 motores.

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Ford de México

Ford de México registró 54,083.8 millones de pesos en ingresos y 14,500 empleos.

Sus instalaciones se distribuyen entre Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Estado de México, donde opera cuatro plantas: dos de vehículos, una de motores y una de transmisiones.

La producción comprende vehículos, motores y transmisiones con una capacidad anual de 683,920 vehículos, 681,430 motores y 705,500 transmisiones.

Mazda Motor de México

Mazda Motor de México reportó 42,645 millones de pesos en ingresos y 163 empleos.

La empresa opera en Salamanca, Guanajuato, donde cuenta con una planta de vehículos y una planta de motores.

Sus instalaciones tienen capacidad para fabricar 249,000 vehículos y 166,000 motores al año, destinados a distintos mercados.

PACCAR México

PACCAR México obtuvo 39,430 millones de pesos en ingresos y genera 2,422 empleos.

Su planta armadora se encuentra en Mexicali, Baja California, donde produce vehículos comerciales de carga pesada y mediana correspondientes a las clases 5 a 8.

De acuerdo con la información disponible, ese complejo industrial opera desde 1959 y ya superó la fabricación histórica de 400,000 unidades.

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BMW de México

BMW de México alcanzó 19,209.9 millones de pesos en ingresos y reportó 3,500 empleos.

La armadora opera una planta de producción de vehículos ubicada en San Luis Potosí.

Su capacidad instalada permite fabricar 145,250 vehículos al año.

Daimler Truck México

Daimler Truck México registró 8,337 millones de pesos en ingresos y 9,794 empleos.

La empresa cuenta con dos plantas de ensamble ubicadas en Santiago Tianguistenco, Estado de México, y Saltillo, Coahuila.

Ambas instalaciones producen camiones y tractocamiones Freightliner, destinados al segmento de transporte pesado.

Chirey

Chirey aparece dentro del ranking con 5,634.4 millones de pesos en ingresos y 1,650 empleos.

En conjunto, estas armadoras superan el billón y medio de pesos en ingresos

Las 12 armadoras consideradas en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026 generan en conjunto 1 billón 632 mil 879.9 millones de pesos en ingresos.

Además, reportan 107,782 empleos directos, cifra que refleja el peso de la industria automotriz como una de las principales fuentes de trabajo del sector manufacturero nacional.

A ello se suma una amplia infraestructura industrial distribuida en distintos estados del país, integrada por plantas de ensamble de vehículos, motores y transmisiones que abastecen tanto al mercado mexicano como a decenas de destinos de exportación. Esa combinación de capacidad productiva, empleo e ingresos mantiene a la industria automotriz como uno de los pilares de la actividad económica en México.

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Industria automotriz empresas Stellantis General Motors

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