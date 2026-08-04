El siguiente listado se elaboró con información del ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, de Expansión , considerando únicamente las armadoras que reportan el número de empleos que generan. Para complementar el panorama, se incorporaron datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) sobre la ubicación de sus plantas, el tipo de instalaciones que operan y la capacidad de producción.

Además de ensamblar vehículos, varias de estas compañías también fabrican motores, transmisiones y otros componentes que abastecen tanto al mercado nacional como a las exportaciones.

General Motors de México

General Motors de México encabeza el listado con 646,000 millones de pesos en ingresos y 25,686 empleos.

La compañía mantiene operaciones en Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México, donde suma nueve plantas industriales: tres de vehículos, tres de motores y tres de transmisiones.

Desde estos complejos fabrica vehículos terminados, motores y transmisiones destinados tanto al mercado nacional como a la exportación hacia más de 40 países. Su capacidad instalada alcanza 846,600 vehículos, 1.32 millones de motores y 879,800 transmisiones al año.

Nissan Mexicana

Nissan Mexicana ocupa el segundo lugar del listado con 278,145 millones de pesos en ingresos y 16,000 empleos.

Su principal centro de operaciones se encuentra en Aguascalientes. Durante 2026 concluyó el cierre de la histórica planta CIVAC, en Morelos, como parte de la reorganización de su producción.

Antes de ese ajuste operaba tres plantas de vehículos y una de motores, donde fabrica automóviles y motores destinados al mercado interno y de exportación. Actualmente mantiene una capacidad anual de 750,108 vehículos y 747,000 motores.