Volkswagen de México
Volkswagen de México reporta 208,606 millones de pesos en ingresos y 12,598 empleos.
La empresa cuenta con dos complejos industriales principales: la planta de vehículos ubicada en Puebla, inaugurada en 1967, y la planta de motores instalada en Silao, Guanajuato.
En sus instalaciones produce modelos como Jetta, Tiguan y Taos, además de motores. Su capacidad de fabricación alcanza 498,000 vehículos y 415,000 motores por año.
Toyota Motor de México
Toyota Motor de México registra 128,255.8 millones de pesos en ingresos y 2,500 empleos.
La armadora tiene presencia industrial en Baja California y Guanajuato, donde opera dos plantas de vehículos.
Gran parte de su producción corresponde a la pickup Tacoma, destinada principalmente al mercado de Norteamérica, además de incorporar tecnologías electrificadas. Ambas instalaciones cuentan con una capacidad conjunta de 303,780 unidades anuales.
Audi México
Audi México obtuvo 109,818 millones de pesos en ingresos y reportó 4,969 empleos.
Su operación se concentra en San José Chiapa, Puebla, donde posee una planta de vehículos premium considerada entre las más modernas del continente.
En ese complejo fabrica el Audi Q5 y sus diferentes variantes, incluidas versiones híbridas. La capacidad instalada asciende a 124,500 vehículos por año.
Stellantis México
Stellantis México alcanzó 92,715 millones de pesos en ingresos y mantiene 14,000 empleos.
La compañía opera instalaciones en Nuevo León y Estado de México, donde dispone de tres plantas: dos de vehículos y una de motores.
Desde esos complejos produce vehículos de marcas como Jeep, Ram y Dodge, además de motores. Su capacidad anual es de 572,700 vehículos y 850,750 motores.