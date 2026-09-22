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Emilio Azcárraga quiere ascenso y descenso, pero explica por qué hoy no es viable económicamente en México

El mandamás del América expuso las razones que por ahora, considera, imposibilitan el regreso del mérito deportivo.
mar 22 septiembre 2026 07:20 PM
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Emilio Azcárraga Jean viste playera del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Emilio Azcárraga compartió su postura sobre el tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano. (Agustin Cuevas/Getty Images)

El futbol mexicano se encuentra inmerso en la polémica, y de nueva cuenta se trata con temas relacionados con el ascenso y descenso, situación que ya llegó al Senado de la República , donde incluso se plantea la posibilidad de impulsar una iniciativa de ley para favorecer el mérito deportivo.

Aunado a eso, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación para determinar “si en el mercado existen prácticas que puedan limitar la competencia”, así como afectar la forma en que se organizan y se participa en las competencias profesionales.

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Emilio Azcárraga comparte su postura sobre el ascenso y el descenso en el futbol mexicano

Emlio Azcárraga Jean, propietario de Grupo Ollamani y del Club América, se sumó a las voces que se han pronunciado sobre este tema, que se ha vuelto crucial para los aficionados del futbol mexicano.

En entrevista para TUDN, realizada en agosto, el empresario se dijo a favor de este sistema, pero aseguró que existen factores que deben tomarse en consideración como el fortalecimiento de la Liga de Expansión.

Destacó que en el caso de las segundas divisiones de Europa, cuentan con ligas robustas y fuertes, lo que permite el ascenso y descenso hacia las máximas categorías. Añadió que se deben tomar en consideración otros factores, como el económico.

“Todos comparan con España o Inglaterra, tienen una segunda división muy sólida en el sentido de que, como negocio, hay una inversión muy grande en jugadores, instalaciones, estadios”, explicó.

Azcárraga Jean añadió que en el caso particular de México, al no haberse logrado concretar una segunda división sólida, se ven afectados diversos aspectos, como los derechos de transmisión que son cruciales para la viabilidad económica del proyecto.

En ese sentido, precisó que perder la categoría puede convertirse en un golpe muy duro para los propietarios de clubes de primera división, debido a las altas inversiones realizadas no solo en plantillas, sino también en estadios e infraestructura.

“Como todos somos parte de un ecosistema, entran los medios también, en cuánto valen los derechos de esa liga, que le dan viabilidad económica al equipo. Hoy, yo siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba”, explicó el mandamás azulcrema.

Emilio Azcárraga Jean sobre la cancha del Estadio Azteca
El propietario del América explicó por qué considera que el descenso y ascenso no son viables por ahora. (Agustin Cuevas/Getty Images)

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¿Cuál es la propuesta de Emilio Azcárraga?

El empresario señaló que no tiene una propuesta concreta sobre el tema del ascenso y descenso en la Liga MX, pero señaló que debe haber un esfuerzo conjunto entre todas las partes: directivos, patrocinadores y medios de comunicación.

“Es un juego de todos ponen, porque eso de que nada más ponga la liga, pues no”, señaló.

El propietario del América añadió que en miras de mejorar la competitividad en el futbol mexicano, es necesario contar con una profesionalización de activos, como la certificación de estadios y centros de entrenamiento, tanto en la primera división como en la Liga de Expansión.

“Creo que ahí hay una cosa que sí se tiene que trabajar para poder tener ascenso y descenso, porque sí creo que competitivamente es importante”, explicó.

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El propietario del América es responsable de una de las etapas más exitosas en la historia del club, pues desde que se convirtió en propietario, tras la muerte de su padre, ha conseguido ocho campeonatos de liga y cuatro internacionales, así como dos títulos de Copa MX y uno más de Supercopa.

Entre 2023 y 2024 logró un hito histórico al conseguir el primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos, con André Jardine en el banquillo.

Además, desde 2022 el club opera de manera independiente de Televisa a través de Ollamani, grupo que también controla y administra al Estadio Banorte, PlayCiy y Editorial Televisa.

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Emilio Azcárraga Jean Futbol

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