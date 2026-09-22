Emilio Azcárraga quiere ascenso y descenso, pero explica por qué hoy no es viable económicamente en México

Emilio Azcárraga comparte su postura sobre el ascenso y el descenso en el futbol mexicano

Emlio Azcárraga Jean, propietario de Grupo Ollamani y del Club América, se sumó a las voces que se han pronunciado sobre este tema, que se ha vuelto crucial para los aficionados del futbol mexicano.

En entrevista para TUDN, realizada en agosto, el empresario se dijo a favor de este sistema, pero aseguró que existen factores que deben tomarse en consideración como el fortalecimiento de la Liga de Expansión.

Destacó que en el caso de las segundas divisiones de Europa, cuentan con ligas robustas y fuertes, lo que permite el ascenso y descenso hacia las máximas categorías. Añadió que se deben tomar en consideración otros factores, como el económico.

“Todos comparan con España o Inglaterra, tienen una segunda división muy sólida en el sentido de que, como negocio, hay una inversión muy grande en jugadores, instalaciones, estadios”, explicó.

Azcárraga Jean añadió que en el caso particular de México, al no haberse logrado concretar una segunda división sólida, se ven afectados diversos aspectos, como los derechos de transmisión que son cruciales para la viabilidad económica del proyecto.

En ese sentido, precisó que perder la categoría puede convertirse en un golpe muy duro para los propietarios de clubes de primera división, debido a las altas inversiones realizadas no solo en plantillas, sino también en estadios e infraestructura.

“Como todos somos parte de un ecosistema, entran los medios también, en cuánto valen los derechos de esa liga, que le dan viabilidad económica al equipo. Hoy, yo siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba”, explicó el mandamás azulcrema.