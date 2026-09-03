El empresario detrás de Estrella Blanca y Minsa que comenzó trabajando en una lavandería

La familia comenzó con una agencia de viajes y una lavandería

La historia de los Gómez Flores comenzó con Alfonso Gómez , padre de Raymundo, quien abrió una agencia de viajes y una lavandería para hoteles y moteles.

Raymundo se incorporó desde joven a los negocios familiares, en 1965 trabajó como almacenista y cajero del Hotel Roma, en Guadalajara. Un año después estuvo encargado de una lavandería industrial propiedad de su familia.

En 1978 llegó a ser gerente de ventas y director general del negocio familiar dedicado al transporte público, además de distribuidor de Fiat.



La actividad empresarial de la familia comenzó a tomar otra dimensión cuando incursionó en el desarrollo inmobiliario. A partir de 1980, sus negocios se orientaron hacia la construcción de vivienda de interés social.

Ese negocio sería uno de los primeros escalones para la expansión de la familia hacia empresas de mayor tamaño.

La vivienda fue uno de sus primeros grandes negocios

En 1981, Raymundo Gómez Flores fundó Grupo Inmobiliario G, conocido como GIG.

La empresa desarrolló vivienda, parques industriales y complejos turísticos. De acuerdo con información de su página oficial, tiene presencia en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes y Baja California Norte, con más de 50 desarrollos en cuatro estados de la República Mexicana.

El sector inmobiliario se convirtió así en uno de los principales pilares de su actividad empresarial.

Pero la década de los ochenta abrió otra oportunidad, cuando el gobierno mexicano comenzó a vender empresas que hasta entonces estaban bajo control estatal y la familia Gómez Flores participó en algunas de esas operaciones.

DINA fue el salto a los grandes negocios

En 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la paraestatal Diesel Nacional, conocida como DINA, fue adquirida por Consorcio Grupo G, un grupo encabezado por integrantes de la familia Gómez Flores.

La propia Altagracia Gómez informó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento de su padre. (Foto: IG )





DINA era una compañía dedicada a la fabricación de camiones, motores y autobuses. La adquisición puso a la familia en una industria estratégica para el transporte mexicano.