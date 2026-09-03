El empresario detrás de Estrella Blanca y Minsa que comenzó trabajando en una lavandería

Antes de estar detrás de empresas como DINA y Minsa, Raymundo Gómez Flores aprendió que para construir un imperio empresarial se debía conocerlo a profundidad, por eso sus primeros trabajos fueron en una lavandería familiar, almacenista y cajero en un hotel de Guadalajara.
El empresario jalisciense, padre de Altagracia Gómez Sierra, falleció el 2 de septiembre a los 74 años. Por más de cinco décadas, Raymundo creció poco a poco hasta hacer que su apellido tuviera un impacto en la esfera empresarial de México.
En el camino, llegó a hacer que su actividad empresarial se diversificara hasta tener impacto en el transporte hasta en bancos.
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La familia comenzó con una agencia de viajes y una lavandería
La historia de los Gómez Flores comenzó con Alfonso Gómez, padre de Raymundo, quien abrió una agencia de viajes y una lavandería para hoteles y moteles.
Raymundo se incorporó desde joven a los negocios familiares, en 1965 trabajó como almacenista y cajero del Hotel Roma, en Guadalajara. Un año después estuvo encargado de una lavandería industrial propiedad de su familia.
En 1978 llegó a ser gerente de ventas y director general del negocio familiar dedicado al transporte público, además de distribuidor de Fiat.
La actividad empresarial de la familia comenzó a tomar otra dimensión cuando incursionó en el desarrollo inmobiliario. A partir de 1980, sus negocios se orientaron hacia la construcción de vivienda de interés social.
Ese negocio sería uno de los primeros escalones para la expansión de la familia hacia empresas de mayor tamaño.
La vivienda fue uno de sus primeros grandes negocios
En 1981, Raymundo Gómez Flores fundó Grupo Inmobiliario G, conocido como GIG.
La empresa desarrolló vivienda, parques industriales y complejos turísticos. De acuerdo con información de su página oficial, tiene presencia en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes y Baja California Norte, con más de 50 desarrollos en cuatro estados de la República Mexicana.
El sector inmobiliario se convirtió así en uno de los principales pilares de su actividad empresarial.
Pero la década de los ochenta abrió otra oportunidad, cuando el gobierno mexicano comenzó a vender empresas que hasta entonces estaban bajo control estatal y la familia Gómez Flores participó en algunas de esas operaciones.
DINA fue el salto a los grandes negocios
En 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la paraestatal Diesel Nacional, conocida como DINA, fue adquirida por Consorcio Grupo G, un grupo encabezado por integrantes de la familia Gómez Flores.
DINA era una compañía dedicada a la fabricación de camiones, motores y autobuses. La adquisición puso a la familia en una industria estratégica para el transporte mexicano.
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En los años siguientes, DINA buscó crecer mediante alianzas internacionales y amplió su presencia en el mercado de autobuses y camiones. Además, la familia Gómez Flores también tenía participación en Mexicana de Autobuses, conocida como MASA, otra empresa relacionada con la fabricación de autobuses.
Así, el transporte pasó de ser uno de los negocios familiares de Raymundo a convertirse en uno de los sectores centrales de su trayectoria empresarial.
Después llegó Minsa y el negocio del maíz
Cuatro años después de la adquisición de DINA, Raymundo Gómez Flores volvió a participar en otra de las grandes privatizaciones de la época.
En 1993, el gobierno federal puso en venta activos de Maíz Industrializado Conasupo, Miconsa. La operación dio origen a Grupo Minsa, que adquirió activos de la antigua empresa estatal, entre ellos cinco plantas productoras de harina de maíz nixtamalizado y la marca Minsa.
El transporte también creció con Estrella Blanca
La participación de Raymundo Gómez Flores en el transporte no terminó con DINA y MASA. El empresario también fue propietario del Consorcio Camionero Estrella Blanca y participó en el desarrollo de servicios de transporte turístico.
En Jalisco impulsó rutas regulares de autobuses turísticos, entre ellas Guadalajara-Jocotepec-Ajijic-Chapala y Guadalajara-El Arenal-Tequila-Magdalena.
El transporte, por tanto, estuvo presente tanto en el origen de su carrera empresarial como en la etapa de expansión del grupo.
Los negocios poco conocidos de Raymundo Gómez Flores
Gómez Flores fue accionista mayoritario de Banca Cremi, banco que fue declarada en bancarrota en 2014, y encabezó el grupo que participó en su adquisición durante la privatización bancaria de principios de los años noventa. Además, fue miembro fundador del Banco Industrial de Jalisco.
Otra de las empresas relacionadas con Gómez Flores fue Convertidora Industrial, dedicada a la fabricación de plásticos para empaques.
También fue socio fundador de empresas como ALMER y AP Solutions. ALMER está vinculada con el negocio de logística y almacenamiento y se sumó a la red de empresas en las que participó el empresario.
A esto se agregó su participación en el Grupo Empresarial de Occidente, organización empresarial desde la que tuvo influencia en distintos sectores productivos de Jalisco.
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El patrimonio empresarial pasó a la siguiente generación
La trayectoria de Raymundo Gómez Flores también explica el origen empresarial de Altagracia Gómez Sierra.
Su hija ha ocupado posiciones directivas en empresas relacionadas con la familia y actualmente es una de las figuras más visibles de la siguiente generación. Actualmente, Altagracia es titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Además de Minsa, el entorno empresarial familiar incluye compañías vinculadas con transporte, almacenamiento, alimentos, manufactura y bienes raíces.
Raymundo Gómez Flores también presidió la Promotora Empresarial de Occidente y durante décadas participó en organismos empresariales de Jalisco.
Su actividad llegó a combinar los negocios con la política, del 2000 al 2003 fue senador de la República por el PRI.