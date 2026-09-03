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El empresario que dijo “no” a una inversión millonaria para construir un centro de datos en México

La apuesta por los centros de datos contempla 82,500 millones de dólares de inversión en México, pero sus requerimientos de agua y energía llevaron a un empresario a rechazar un proyecto.
jue 03 septiembre 2026 05:55 AM
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Los centros de datos son complicados para los desarrolladores industriales al necesitar condiciones específicas de infraestructura como energía continua, además intensivos recursos hídricos.
La proporción de empleos demandados por plantas de sectores como el automotriz frente a los centros de datos es de alrededor de 300 a 10 puestos fijos. (Gerville/Getty Images)

Guadalajara, Jalisco.- Bruno Martínez, CEO de Kampus Desarrollos, compañía enfocada en el desarrollo de parques industriales, recuerda cuando recibió la propuesta de construir un centro de datos en uno de sus desarrollos en Jalisco. Aunque el proyecto implicaba una inversión millonaria, la respuesta del empresario fue un no rotundo.

Este tipo de construcciones, que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MexDC) atraerán inversiones por 82,500 millones de dólares en México entre 2026 y 2031, tienen requerimientos de infraestructura que representan un reto para los propios desarrolladores de parques industriales, tanto por sus necesidades de agua como de energía. Esas fueron las razones por las que el empresario decidió rechazar la propuesta.

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“Hace como ocho años quisieron establecer un centro de datos aquí y, aunque la inversión era alrededor de tres veces mayor que una inversión normal, en Kampus dijimos que no. Para nosotros, como desarrolladores, los edificios se rentan, así que las construcciones tienen que ser lo más estándar posibles”, comenta.

Para cumplir con las adecuaciones que requieren este tipo de edificios, que necesitan contar con un suministro continuo de energía, además de recursos hídricos constantes —con estimaciones de hasta 5 millones de galones por día, de acuerdo con el Environmental and Energy Study Institute—, los desarrolladores de parques industriales deben realizar inversiones adicionales. Esto también se convierte en un factor que dificulta aceptar a los centros de datos.

“¿Qué pasa si yo le invierto 20 o 30 millones de dólares a un centro de datos y deciden irse y no renovar el contrato? ¿Cómo coloco ese edificio con otro inquilino? Eso ya se vuelve una estrategia comercial”, describe. “(Además) el tema de la energía sí es un desafío, y también el del agua”.

Mientras los contratos de los inquilinos en parques industriales pueden durar entre cinco y 10 años en promedio, para que la construcción de un centro de datos tenga sentido de negocio los contratos deberían ser más prolongados. Desde la perspectiva de Martínez, también presidente saliente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ), tendrían que extenderse entre 20 y 25 años para permitir amortizar la inversión y obtener rendimientos.

¿Y el empleo?

Pese a que los centros de datos involucran inversiones millonarias, los empleos que generan no alcanzan la misma magnitud. En el caso de CloudHQ en Querétaro, que en septiembre de 2025 anunció una inversión de 4,800 millones de dólares para construir seis centros de datos, la etapa de construcción genera 7,200 empleos, pero se prevé que, una vez que entren en operación, las instalaciones mantengan solo 900 puestos permanentes.

El debate sobre el limitado impacto de estas instalaciones en materia de empleo también ha llegado a Estados Unidos. Un ejemplo es el centro de datos Stargate, impulsado por OpenAI, Oracle y Related Digital, que prevé una inversión de 7,000 millones de dólares, una de las más grandes en Michigan , pero que creará apenas 450 empleos permanentes cuando entre en funcionamiento.

La generación de empleos de los centros de datos contrasta con el dinamismo que históricamente han generado sectores como el automotriz en México. Por ejemplo, la inversión de KIA de 2,500 millones de dólares para construir su planta en Nuevo León generó más de 5,000 empleos fijos en sus primeros años de funcionamiento.

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De acuerdo con datos del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), la proporción de empleos demandados por plantas de sectores como el automotriz frente a los centros de datos es de alrededor de 300 a 10 puestos fijos.

“¿Esto qué implica? Se impulsan los nuevos centros tecnológicos, pero con un efecto mínimo en lo que es la creación de empleo, lo que provoca un enorme impacto social… Aquí los tres órdenes de gobierno deberían estar buscando estrategias encaminadas a que sí, que lleguen nuevas inversiones, pero que no impacten el ecosistema laboral”, expone Ignacio Martínez, coordinador de LACEN.

La oportunidad está en la proveeduría

A lo largo de este año, varias empresas han anunciado inversiones para fabricar componentes destinados a los centros de datos, principalmente en Jalisco. Una de ellas fue Foxconn, que anunció que destinaría 1,000 millones de dólares a la fabricación de superchips GB200 de Nvidia.

Roberto Álvarez, presidente entrante de APIEJ, destaca que la oportunidad para los desarrollos industriales no está necesariamente en construir centros de datos, sino en los complejos que producen la proveeduría que requieren estas instalaciones.

“Lo importante es ir sobre la proveeduría de esos centros de datos, que está creciendo muchísimo. Es lo que más buscamos, que los equipos que van dentro de un data center se produzcan aquí en Jalisco”, añade.

Desde la perspectiva de Alberto Uribe, titular de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, para mantener al país competitivo en términos de manufactura y sin poner en riesgo la creación de empleos, lo ideal no es cerrarles la puerta a los centros de datos, sino crear una combinación equilibrada dentro de los desarrollos industriales mediante la producción de su proveeduría.

“Tienes que mezclarle, porque no hay tanto empleo (con los centros de datos) y sí hay un gran costo en materia de energía, entonces tienes que generar también energía para producir ese empleo… Por eso debemos buscar y tener un equilibrio”, añade Uribe.

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