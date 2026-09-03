La revista económica alemana Wirtschaftswoche reportó que el Consejo de Administración pretende eliminar gradualmente SEAT en los próximos años y que el plan de ajuste deberá concluir a más tardar a finales de 2029.

La posibilidad no es nueva. En 2023 surgieron versiones sobre el futuro de la marca después de que un directivo de Volkswagen hiciera declaraciones que fueron interpretadas como una señal de que el grupo podía replantear su permanencia. Sin embargo, ahora la posibilidad cobra mayor fuerza debido a que aparece vinculada con un proceso de reestructuración más amplio que contempla recortes de empleo, ajustes de capacidad y una revisión de las operaciones europeas.

Volkswagen, grupo al que pertenecen marcas como Volkswagen, Audi, Porsche y SEAT/Cupra, contempla eliminar 50,000 puestos de trabajo adicionales en los próximos años. La empresa también mantiene bajo revisión cuatro plantas alemanas: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm, ante la falta de una asignación competitiva de producción para los siguientes años.

El problema central es la capacidad instalada. Volkswagen calcula que existe una sobrecapacidad de 500,000 vehículos en Europa dentro del grupo, por lo que deberá diseñar antes de junio de 2027 una estructura productiva que sea sostenible y competitiva.

“Ante el aumento de la presión competitiva mundial, los cambios en las estructuras de demanda y la transformación tecnológica de la industria automovilística, resulta imprescindible adaptar de forma consecuente las capacidades de personal a la realidad económica”, explicó Volkswagen.

La presión sobre la compañía combina varios factores: el aumento de los costos de la transición hacia los vehículos eléctricos, una demanda que cambia con mayor lentitud de lo esperado y la entrada de automóviles eléctricos fabricados en China, que han elevado la competencia en el mercado europeo.

En este contexto, mantener una cartera amplia de marcas también implica mayores necesidades de capital. La posible eliminación de SEAT responde, de acuerdo con la justificación interna reportada, a la necesidad de reducir la complejidad y la carga de inversión dentro del grupo.

Cupra emerge como la apuesta frente a SEAT

SEAT nació hace 76 años y se convirtió en una empresa fundamental para el desarrollo de la industria automotriz española. Volkswagen se convirtió en su único accionista en 1990, después de adquirir las participaciones restantes de la compañía.

Pero el futuro de SEAT no necesariamente implica el fin de su estructura industrial ni de todas las actividades asociadas con la compañía. Dentro del grupo existe Cupra, marca que nació de SEAT y que Volkswagen ha impulsado con una estrategia diferenciada.

La evolución de Cupra permitiría al grupo conservar parte del negocio desarrollado alrededor de SEAT mientras concentra recursos en una marca con una propuesta comercial distinta y con mayor potencial dentro de su estrategia futura.

La reestructuración también contempla alternativas para las plantas alemanas que enfrentan incertidumbre. Volkswagen señaló que estudiará posibilidades alternativas de utilización de las instalaciones, ante la falta de una asignación productiva competitiva.