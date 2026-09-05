El carro con el motor que más aguanta tiene 8 veces más probabilidades de pasar los 402 mil km, según estudio

Este es el auto que puede superar las 250,000 millas

La Toyota Sequoia ocupa el primer lugar entre los vehículos con mayor probabilidad de superar las 402,000 kilómetros. De acuerdo con el análisis "The iSeeCars Longest-Lasting Cars, Trucks, SUVs and Hybrids To Reach 250,000 Miles and Beyond", tiene una probabilidad estimada de 39.1% de alcanzar ese kilometraje, frente a un promedio general de apenas 4.8%.

Los otros modelos de Toyota que aparecen dentro de los primeros 10 lugares son:

2. Toyota 4Runner — 32.9%

3. Toyota Highlander Híbrido — 31.0%

4. Toyota Tundra — 30.0%

6. Toyota Tacoma — 25.3%

7. Toyota Avalon — 18.9%

No todo es Toyota; Lexus y Honda se cuelan en el listado

Toyota no es la única marca que consigue colocar vehículos en los primeros puestos. Lexus y Honda también aparecen dentro del top 10, con cuatro modelos que superan una probabilidad de 14% de superar los 402,000 kilómetros.

A continuación, se enlistan de acuerdo a su posición:

5. Lexus IS — 27.5%

8. Lexus GX — 18.3%

9. Lexus RX Híbrido — 17.0%

10. Honda Ridgeline — 14.7%

El Lexus IS es particularmente relevante porque se trata de un sedán y ocupa el quinto lugar general, por encima de varias SUV y pickups. Su probabilidad de alcanzar las 250,000 millas es de 5.7 veces el promedio.

La Honda Ridgeline, por su parte, cierra el top 10 general con una probabilidad de 14.7%. Su presencia muestra que los vehículos con mayor posibilidad de superar este kilometraje no pertenecen exclusivamente a un tipo de carrocería.

Estos son los cinco modelos que cierran el top 25

Los últimos lugares del este ranking no significan necesariamente que se trate de vehículos malos. Los cinco modelos que ocupan las posiciones finales todavía tienen una probabilidad considerablemente mayor que el promedio general de alcanzar este kilometraje, estos son:

21. Acura ILX — 10.6%

22. Toyota Camry Híbrido — 10.2%