Flix compite por precio, pero ADO y ETN tienen otras reglas para cambiar o cancelar boletos

Comprar un boleto de autobús parece sencillo hasta que los planes cambian. Una fecha que ya no funciona o un viaje que debe posponerse pueden significar procesos y condiciones muy diferentes dependiendo de la empresa con la que se haya comprado el boleto.
Flix, ADO y ETN tienen políticas distintas para modificar o cancelar viajes, y en algunos casos las condiciones también cambian dependiendo de la tarifa, el canal de compra y el tiempo que falta para la salida.
Antes de comprar un boleto, conocer estas reglas puede evitar perder el dinero si el viaje finalmente no se realiza.
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Flix permite cancelar hasta 15 minutos antes
Flix tiene una de las ventanas de cancelación más amplias de las tres empresas, de acuerdo con su política vigente , los pasajeros pueden cancelar voluntariamente su boleto hasta 15 minutos antes de la salida.
Sin embargo, el porcentaje que reciben depende de qué tan anticipadamente se haga la cancelación.
- 30 días o más antes del viaje: se reembolsa 100% del precio del boleto. - Entre 7 y 29 días antes: 70%. - Entre 2 y 6 días antes: 40%. - Menos de 2 días antes: 20%.
El reembolso se entrega en forma de cupón, mientras que los cargos por reserva y tarifa de servicio no son reembolsables en las cancelaciones voluntarias.
Existe una excepción, si el boleto se compró en la página o aplicación de Flix, el viaje está programado para al menos 10 días hábiles después de la compra y la cancelación se solicita dentro de los cinco días hábiles posteriores a la compra, se puede pedir un reembolso de 100%, incluidos los cargos, ya sea mediante cupón o al mismo método de pago.
Los cambios también pueden gestionarse en línea. Si el nuevo viaje tiene una tarifa más alta, el pasajero debe cubrir la diferencia; si es más barato, puede recibir el importe correspondiente.
Flix, ADO y ETN tienen distintas reglas para cancelar o cambiar boletos
Línea
¿Permite Cancelar? / Reembolso
¿Permite Cambios? / Condiciones
Tiempo Límite
Flix
• Sí (reembolso en cupón). • Entre 20% y 100% según anticipación. • Cargos de servicio no reembolsables.
• Sí (en línea). • Ajuste de tarifa (pagas diferencia o recibes saldo a favor).
Hasta 15 minutos antes de la salida.
ADO
• Sí (en cuenta de Saldo Max). • No aplica en tarifas preferenciales o Compra Anticipada.
• Sí (fecha, hora, ruta o marca). • Máximo de 3 cambios.
Hasta 60 minutos antes (algunas limitan a 30 min).
ETN
• No para compras en internet o tarifas promocionales.
• Sí (solo fecha y hora; no ruta o datos). • Máximo 2 cambios sin cargo. • Sin reembolso si el boleto nuevo es más barato.
De 90 min tras compra a 90 min antes del viaje.
La tarifa que eliges, el tiempo que falta para el viaje y el canal donde compraste el boleto pueden determinar si puedes cambiarlo, cancelarlo o recuperar tu dinero.
Fuente: Páginas oficiales de Flix, ADO y ETN.
ADO devuelve el dinero mediante saldo
ADO señala que una cancelación puede realizarse hasta 60 minutos antes de la salida, siempre que el boleto sea cancelable y no tenga alguna restricción.
Una diferencia importante es la forma en que se realiza la devolución, ya que ADO entrega principalmente el importe mediante Saldo Max, en lugar de devolverlo directamente a la tarjeta o cuenta con la que se realizó la compra.
Además, hay boletos que no pueden cancelarse, entre ellos los adquiridos con algunas tarifas preferenciales como Compra Anticipada o Compra con tiempo, así como boletos emitidos mediante órdenes de servicio o cupones.
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Tampoco puede cancelarse un boleto después de la fecha del viaje o si ya aparece como abordado.
En las compras electrónicas, ADO establece que la cancelación puede hacerse después de 20 minutos de realizada la compra y hasta 60 minutos antes de la salida, cuando las condiciones del boleto lo permiten.
¿Y si quieres cambiar la fecha o el horario con ADO?
ADO también permite modificar o transferir boletos, en sus condiciones para boletos electrónicos señala que pueden modificarse fecha, horario, origen, destino e incluso marca, hasta una hora antes del viaje y con un máximo de tres modificaciones para el boleto original.
Para algunas modalidades, como ciertos boletos adquiridos con Compra Anticipada, el límite puede ser de 30 minutos antes de la salida, por lo que es importante revisar las condiciones específicas de la tarifa adquirida.
ETN permite cambios, pero no cancelaciones en compras por internet
En ETN la diferencia es todavía más marcada. Para los boletos adquiridos por internet, la empresa establece que no hay cancelaciones.
Lo que sí permite es modificar el itinerario. Los cambios pueden hacerse hasta 90 minutos antes de la salida y deben realizarse después de que hayan transcurrido 90 minutos desde la compra.
Pero el cambio está limitado a fecha y horario. No se puede modificar el origen, destino, nombre del pasajero ni tipo de pasajero.
ETN permite realizar hasta dos cambios por boleto y no cobra un cargo adicional por el servicio. Si la nueva corrida tiene una tarifa mayor, el pasajero debe pagar la diferencia.
Para quienes compraron el boleto en línea, el cambio puede realizarse desde la página de ETN mediante la sección “Modifique su Itinerario”. También existe la posibilidad de acudir a una taquilla, presentando el pase de abordar o E-Ticket y una identificación oficial vigente.
Las condiciones pueden cambiar para tarifas promocionales. Por ejemplo, la tarifa Viajero Anticipado permite cambios de fecha y hora, pero no acepta cancelaciones. Si la nueva tarifa es más cara, se paga la diferencia; si es más barata, no hay devolución.
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¿Qué empresa es más flexible si todavía no sabes si viajarás?
Flix es la que ofrece mayor margen para cancelar un viaje, pues permite hacerlo hasta 15 minutos antes de la salida, aunque el porcentaje de reembolso disminuye conforme se acerca la fecha.
ADO permite cancelar hasta una hora antes en los casos en que el boleto sea cancelable, pero el dinero se entrega principalmente como Saldo Max y existen tarifas promocionales que no admiten cancelaciones.
ETN, en cambio, prioriza los cambios de itinerario: para compras en línea no permite cancelar, pero sí modificar fecha y horario hasta 90 minutos antes de la salida, con un máximo de dos cambios.
Por eso, más allá de comparar únicamente el precio del boleto, la política de cambios y cancelaciones puede ser otro factor que conviene revisar antes de comprar, especialmente cuando el viaje se programa con varias semanas o meses de anticipación.