Flix compite por precio, pero ADO y ETN tienen otras reglas para cambiar o cancelar boletos

Flix permite cancelar hasta 15 minutos antes

Flix tiene una de las ventanas de cancelación más amplias de las tres empresas, de acuerdo con su política vigente , los pasajeros pueden cancelar voluntariamente su boleto hasta 15 minutos antes de la salida.

Sin embargo, el porcentaje que reciben depende de qué tan anticipadamente se haga la cancelación.



Si la cancelación se realiza:

- 30 días o más antes del viaje: se reembolsa 100% del precio del boleto.

- Entre 7 y 29 días antes: 70%.

- Entre 2 y 6 días antes: 40%.

- Menos de 2 días antes: 20%.

El reembolso se entrega en forma de cupón, mientras que los cargos por reserva y tarifa de servicio no son reembolsables en las cancelaciones voluntarias.

Existe una excepción, si el boleto se compró en la página o aplicación de Flix, el viaje está programado para al menos 10 días hábiles después de la compra y la cancelación se solicita dentro de los cinco días hábiles posteriores a la compra, se puede pedir un reembolso de 100%, incluidos los cargos, ya sea mediante cupón o al mismo método de pago.

Flix permite cancelar un boleto hasta 15 minutos antes de la salida, aunque el porcentaje de reembolso depende de la anticipación. (Cortesía)



Los cambios también pueden gestionarse en línea. Si el nuevo viaje tiene una tarifa más alta, el pasajero debe cubrir la diferencia; si es más barato, puede recibir el importe correspondiente.

Flix, ADO y ETN tienen distintas reglas para cancelar o cambiar boletos Línea ¿Permite Cancelar? / Reembolso ¿Permite Cambios? / Condiciones Tiempo Límite Flix • Sí (reembolso en cupón).

• Entre 20% y 100% según anticipación.

• Cargos de servicio no reembolsables. • Sí (en línea).

• Ajuste de tarifa (pagas diferencia o recibes saldo a favor). Hasta 15 minutos antes de la salida. ADO • Sí (en cuenta de Saldo Max).

• No aplica en tarifas preferenciales o Compra Anticipada. • Sí (fecha, hora, ruta o marca).

• Máximo de 3 cambios. Hasta 60 minutos antes (algunas limitan a 30 min). ETN • No para compras en internet o tarifas promocionales. • Sí (solo fecha y hora; no ruta o datos).

• Máximo 2 cambios sin cargo.

• Sin reembolso si el boleto nuevo es más barato. De 90 min tras compra a 90 min antes del viaje. Fuente: Páginas oficiales de Flix, ADO y ETN.

ADO devuelve el dinero mediante saldo

ADO señala que una cancelación puede realizarse hasta 60 minutos antes de la salida, siempre que el boleto sea cancelable y no tenga alguna restricción.

Una diferencia importante es la forma en que se realiza la devolución, ya que ADO entrega principalmente el importe mediante Saldo Max, en lugar de devolverlo directamente a la tarjeta o cuenta con la que se realizó la compra.

Además, hay boletos que no pueden cancelarse, entre ellos los adquiridos con algunas tarifas preferenciales como Compra Anticipada o Compra con tiempo, así como boletos emitidos mediante órdenes de servicio o cupones.