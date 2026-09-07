El prompt para pedirle a ChatGPT que haga tu foto como de los años 80: paso a paso para tener tu foto retro

Así puedes crear tu foto “ochentera” con IA

Si quieres sumarte a esta tendencia y crear tu propia fotografía ochentera, lo primero que debes usar es elegir la imagen que funcionará como base para este trend.

Lo ideal es elegir una imagen donde el rostro se vea con claridad, con buena resolución y que no cuente con filtros que podrían modificar la apariencia.

Vale la pena tomar en cuenta que la pose en la foto también influye directamente en el resultado final, pues las fotos frontales ayudan a modificar en entorno en uno propio de la década de los 80. Si en la foto elegida aparecen otros elementos, como otras personas o animales, vale la pena especificarle a la IA si se quiere mantenerlos o eliminarlos.

Una vez que se tiene elegida la foto, el siguiente paso es cargarla directamente en la herramienta de IA, ya sea ChatGPT o la que se elija.



El siguiente paso es escribir la descripción, o prompt, en donde solicitarás a la IA qué es lo que quieres que se observe en tu foto ochentera: tipo de peinado, vestimenta, entorno, maquillaje y demás.

Un elemento clave a considerar en el prompt es el de mantener los rasgos de la persona en la fotografía, lo que puede ayudar a evitar modificaciones al rostro o los rasgos de la persona cuando la IA trabaje en realizar los ajustes solicitados.