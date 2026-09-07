El prompt para pedirle a ChatGPT que haga tu foto como de los años 80: paso a paso para tener tu foto retro

Todos los días llega una nueva tendencia para conquistar las redes sociales y la que ha conquistado Instagram durante los últimos días es la de compartir una foto “retro” con ayuda de lainteligencia artificial (IA ).
En redes sociales, principalmente Instagram, abundan las fotos de personas que crearon una versión “ochentera” de sí mismos gracias a la ayuda de ChatGPT, la popular herramienta de IA, que puede ayudar a modificar desde la iluminación, ropa, peinados y hasta la textura visual sin alterar los rasgos físicos de cada persona.
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Así puedes crear tu foto “ochentera” con IA
Si quieres sumarte a esta tendencia y crear tu propia fotografía ochentera, lo primero que debes usar es elegir la imagen que funcionará como base para este trend.
Lo ideal es elegir una imagen donde el rostro se vea con claridad, con buena resolución y que no cuente con filtros que podrían modificar la apariencia.
Vale la pena tomar en cuenta que la pose en la foto también influye directamente en el resultado final, pues las fotos frontales ayudan a modificar en entorno en uno propio de la década de los 80. Si en la foto elegida aparecen otros elementos, como otras personas o animales, vale la pena especificarle a la IA si se quiere mantenerlos o eliminarlos.
Una vez que se tiene elegida la foto, el siguiente paso es cargarla directamente en la herramienta de IA, ya sea ChatGPT o la que se elija.
El siguiente paso es escribir la descripción, o prompt, en donde solicitarás a la IA qué es lo que quieres que se observe en tu foto ochentera: tipo de peinado, vestimenta, entorno, maquillaje y demás.
Un elemento clave a considerar en el prompt es el de mantener los rasgos de la persona en la fotografía, lo que puede ayudar a evitar modificaciones al rostro o los rasgos de la persona cuando la IA trabaje en realizar los ajustes solicitados.
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¿Cómo formular el prompt adecuado para crear una foto ochentera con IA?
Lo más importante es tomar en cuenta que la instrucción debe ser muy clara y precisa, destacando cuáles son los elementos que se pueden tomar en consideración, pero también siendo claros en evitar que se vean afectados los rasgos de la persona de la foto.
Se recomienda también usar referencias de personas reales o marcas, pues esto puede influir en la IA y podría generar resultados que modifiquen por completo los rasgos de la persona.
Puedes partir de esta sugerencia:
“Convierte esta fotografía para que parezca a una foto tomada en la década de los 80. Mantén la identidad y rasgos faciales de la persona sin que se modifique su todo de piel o características físicas. Cambia únicamente el vestuario, accesorios, peinado y maquillaje para que se asemejen al de la estética ochentera, también agrega una textura a la imagen para que parezca una fotografía de la época”.
Tomando en cuenta este prompt, puedes sumar ciertos elementos: si prefieres un peinado de volumen o uno tipo Mullet. También puedes elegir si prefieres una chamarra de cuero o una de mezclilla de la época.
En los alrededores puedes agregar luces neón o simplemente un fondo con colores propios de la época.
Para la parte del grano de película, puedes incorporar elementos solicitando la textura con ciertas imperfecciones que den la apariencia del grano, o bien puedes solicitar una mayor o menor iluminación a la de la imagen original.
Si necesitas más realismo, puedes tomar en consideración elementos como muebles y objetos de la época, es decir, puedes pedir que agregue una lámpara de lava o teléfonos alámbricos de aquella época, o bien puedes pedir un fodo en una discoteca de la época, o hasta las salas de arcade que se popularizaron en la época.
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¿Qué hacer si el resultado no me gusta?
Si el resultado no fue el que esperabas, recuerda que dependiendo de la herramienta que elijas, puedes pedirle directamente a la IA que trabaje en modificaciones sobre la imagen mostrada.
Para realizar estas modificaciones, puedes dar instrucciones como “modifica la chamarra por una de cuero, pero mantén los rasgos del rostro”, para perfeccionar los elementos que no te terminen de convencer.