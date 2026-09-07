El paquete de datos móviles más económico de México

Bait ofrece un paquete de internet ilimitado por 169 pesos durante 30 días, aunque se trata de un precio promocional que aplica del 1 de agosto al 30 de septiembre. El costo habitual del paquete es de 230 pesos.

Además del internet, el paquete incluye llamadas y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, existe una condición importante en los datos, se puede navegar normalmente hasta consumir 15 GB y, una vez alcanzado ese volumen, puede continuar utilizando internet, pero a velocidad reducida hasta que termine la vigencia del paquete.

Por ello, aunque el servicio se mantiene activo, la velocidad de navegación cambia después de los 15 GB.

Bait ofrece el precio promocional más bajo de la comparativa, aunque después de 15 GB reduce la velocidad de navegación. (Fotoarte: Paula Carrillo / iStock)





Izzi móvil compite en los planes ilimitados

La segunda alternativa de menor precio es Izzi móvil, aunque el costo depende de si el usuario ya es cliente de Izzi.

El precio regular del plan es de 600 pesos mensuales, pero los clientes de izzi que conserven su número pueden contratarlo por 247 pesos al mes.

El plan incluye:

Datos ilimitados para navegar y compartir.

WhatsApp ilimitado.

Llamadas y SMS ilimitados.

Navegación ilimitada en TikTok, Apple Music, Instagram y YouTube.

La información del plan no establece si hay un volumen específico de gigas después del cual se reduzca la velocidad.





Movistar tiene un plan que dura dos meses

Movistar ofrece su Plan Pro Ilimitado con un precio regular de 599 pesos, pero actualmente muestra una promoción de 300 pesos durante los primeros dos meses.

El plan contempla:

GB ilimitados.

Cobertura en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Compartir gigas con otros dispositivos.

Apps ilimitadas para uso en México.

5 GB de roaming internacional en más de 13 países de América y Europa.

Dos meses de YouTube Premium sin costo.

En este caso también existe una Política de Uso Justo, la cual implica que el plan tiene un volumen de datos para navegar a la mayor velocidad disponible y que, al alcanzar ese límite, la velocidad se reduce temporalmente.

La compañía utiliza como ejemplo un consumo de 0 a 10 GB a la mayor velocidad disponible y, a partir de 10 GB, una velocidad ajustada temporalmente. La navegación no se corta y la velocidad se restablece automáticamente.