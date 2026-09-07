Tener datos ilimitados en el celular puede garantizar que no te quedes sin conexión en momentos importantes del día, pero antes de contratar uno de estos planes hay un detalle que conviene revisar.
Aunque las compañías utilizan la palabra “ilimitado” para promocionar sus servicios, cada plan establece condiciones diferentes sobre la navegación, la velocidad, las llamadas, los mensajes y otros beneficios incluidos.
Actualmente, entre Telcel, AT&T, Movistar, Bait e Izzi móvil hay opciones que van desde 169 pesos por 30 días hasta 1,449 pesos al mes. Sin embargo, antes de elegir el más barato, hay que revisar qué significa exactamente ese “ilimitado” en cada caso.
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El paquete de datos móviles más económico de México
Bait ofrece un paquete de internet ilimitado por 169 pesos durante 30 días, aunque se trata de un precio promocional que aplica del 1 de agosto al 30 de septiembre. El costo habitualdel paquete es de 230 pesos.
Además del internet, el paquete incluye llamadas y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, existe una condición importante en los datos, se puede navegar normalmente hasta consumir 15 GB y, una vez alcanzado ese volumen, puede continuar utilizando internet, pero a velocidad reducida hasta que termine la vigencia del paquete.
Por ello, aunque el servicio se mantiene activo, la velocidad de navegación cambia después de los 15 GB.
Izzi móvil compite en los planes ilimitados
La segunda alternativa de menor precio es Izzi móvil, aunque el costo depende de si el usuario ya es cliente de Izzi.
El precio regular del plan es de 600 pesos mensuales, pero los clientes de izzi que conserven su número pueden contratarlo por 247 pesos al mes.
El plan incluye:
Datos ilimitados para navegar y compartir.
WhatsApp ilimitado.
Llamadas y SMS ilimitados.
Navegación ilimitada en TikTok, Apple Music, Instagram y YouTube.
La información del plan no establece si hay un volumen específico de gigas después del cual se reduzca la velocidad.
Movistar ofrece su Plan Pro Ilimitado con un precio regular de 599 pesos, pero actualmente muestra una promoción de 300 pesos durante los primeros dos meses.
El plan contempla:
GB ilimitados.
Cobertura en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Compartir gigas con otros dispositivos.
Apps ilimitadas para uso en México.
5 GB de roaming internacional en más de 13 países de América y Europa.
Dos meses de YouTube Premium sin costo.
En este caso también existe una Política de Uso Justo, la cual implica que el plan tiene un volumen de datos para navegar a la mayor velocidad disponible y que, al alcanzar ese límite, la velocidad se reduce temporalmente.
La compañía utiliza como ejemplo un consumo de 0 a 10 GB a la mayor velocidad disponible y, a partir de 10 GB, una velocidad ajustada temporalmente. La navegación no se corta y la velocidad se restablece automáticamente.
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Telcel y su plan Ultra Ilimitado
En el otro extremo de la comparativa está Telcel , cuyo plan Ultra Ilimitado tiene un cargo mensual de 1,349 pesos.
Para la modalidad Controlado, el cargo mensual es de 1,399 pesos.
El plan incluye:
Datos ilimitados.
Minutos y SMS ilimitados.
WhatsApp Sin Frontera ilimitado.
Velocidad de navegación a la mayor disponible.
Política de Uso Justo de 200 GB.
Claro video.
Claro drive con 20 GB, el cual te permite guardar fotos, videos, música y documentos en la nube.
Telcel señala que no aplica un cobro por kilobyte (KB) adicional.
AT&T tiene el plan más alto
Por otro lado, AT&T ofrece su Plan Pro Ilimitado por 1,449 pesos al mes, este paquete contempla gigas ilimitados para utilizar diariamente en redes sociales y aplicaciones, además de:
Minutos y SMS ilimitados en México, Estados Unidos y Canadá.
Roaming ilimitado en 77 países.
Cobertura en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Posibilidad de compartir los gigas con otros dispositivos.
AT&T señala que sus planes ilimitados están sujetos a una Política de Uso Justo, la compañía explica que cada plan tiene un volumen de datos para navegar a la mayor velocidad disponible y que, al alcanzar ese límite, la velocidad se reduce temporalmente.
¿Cuál es el plan de datos ilimitados más barato?
Si se toma el precio promocional vigente en la información proporcionada, Bait tiene la opción más económica, con 169 pesos por 30 días.
Le sigue Izzi móvil con 247 pesos mensuales para clientes de Izzi que conserven su número, mientras que Movistar ofrece su Plan Pro Ilimitado por 300 pesos durante los primeros dos meses, frente a un precio regular de 599 pesos.
Después aparecen los planes de mayor costo con Telcel Ultra Ilimitado, con 1,349 pesos al mes, y AT&T Pro Ilimitado, con 1,449 pesos.
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Pero comparar solamente el precio puede ser engañoso. Los cinco planes tienen diferentes condiciones y beneficios.
¿Qué es la Política de Uso Justo?
La palabra “ilimitado” no significa que todos los planes mantengan la misma velocidad durante todo el periodo.
Bait señala expresamente que después de consumir 15 GB la navegación continúa a velocidad reducida.
Movistar establece un ejemplo de reducción de velocidad a partir de los 10 GB y explica que la medida forma parte de su Política de Uso Justo.
Telcel establece una Política de Uso Justo de 200 GB para su plan Ultra Ilimitado.
AT&T también contempla que una vez alcanzado el volumen de datos correspondiente, la velocidad puede reducirse temporalmente sin que se interrumpa la navegación.
Por eso, para elegir entre estos planes no basta con buscar el precio más bajo. También conviene revisar cuántos datos pueden utilizarse a la mayor velocidad disponible, qué pasa después de alcanzar ese consumo y qué beneficios adicionales ofrece cada paquete.