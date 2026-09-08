Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

The Home Depot invierte 500 mdp para abrir una tienda en Edomex y acelerar sus ventas en línea

La cadena está cerca de llegar a las 145 tiendas en México mientras desarrolla su red logística para dar soporte a su crecimiento geográfico.
mar 08 septiembre 2026 03:45 PM
Añadir Expansión en Google
Personal de Home Depot vistiendo los mandiles de dependientes de la cadena en color naranja con el logo de la cadena en color blanco. Están en uno de los centros de distribución de la empresa por lo que hay algunos racks en la parte del fondo.
The Home Depot planea abrir tiendas en lugares donde aún no tiene presencia, como San Miguel de Allende, Guanajuato. (Foto: Expansión. )

The Home Depot anunció una inversión de 500 millones de pesos en el Estado de México para la instalación de una nueva tienda en el municipio de Lerma, además de inaugurar una dark store para responder a la demanda del comercio electrónico.

La inversión permitirá a The Home Depot ampliar su presencia en la entidad donde tiene su mayor concentración de tiendas en el país, con 17 unidades y sumará 100 nuevos empleos.

Publicidad

Roberto Rivapalacio, gerente senior de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos para The Home Depot México, explico que la nueva tienda tendrá una superficie cercana a los 5,000 metros cuadrados. La empresa ya cuenta con la ubicación y comenzó el proceso para desarrollar el proyecto, aunque todavía trabaja en la parte administrativa y de permisos por lo que abrirá en 2028.

“Por el tamaño de nuestras tiendas, siempre es un desafío encontrar un predio estratégicamente bien ubicado. Aquí ya tenemos esa ubicación y hoy estamos dando el banderazo de salida”, dijo Rivapalacio en entrevista con Expansión.

Además de la expansión geográfica, The Home Depot instaló en Lerma la que actualmente es su única dark store en México, un espacio que no atenderá directamente al público y que estará dedicado exclusivamente a surtir pedidos en línea.

El centro concentra los 5,400 productos más solicitados por los clientes digitales, que de acuerdo con el directivo enfrenta una demanda creciente.

“Nuestra tienda en línea recibe cuatro o cinco veces más clientes que nuestras tiendas físicas. Estamos recibiendo alrededor de 260 millones de visitas al año”, detalló Rivapalacio.

El directivo señaló que, de acuerdo con datos de Google, la plataforma de The Home Depot se encuentra entre los sitios de retail más visitados en México.

Fortalecer la capacidad logística

La dark store de Lerma forma parte de una transformación logística que The Home Depot comenzó a acelerar desde 2019.

La empresa ha desarrollado una red de nodos especializados para atender distintos tipos de productos y operaciones. Desde 2020, la cadena ha abierto ocho centros logísticos especializados, con los que logró triplicar su capacidad logística

Publicidad

El directivo adelantó que la próxima semana abrirá un noveno nodo en Chihuahua, con el objetivo de respaldar la creciente operación en México, tanto de conexión electrónico como de su red de tiendas.

La inversión en Lerma forma parte del plan de expansión que The Home Depot presentó este año ante el gobierno federal.

La empresa anunció en ferebro del año pasado una inversión de 1,300 millones de dólares en México con la intención de ampliar su red y fortalecer su operación en el país.

Cuando presentó el proyecto, la cadena tenía alrededor de 140 tiendas y planteó el objetivo de llegar a 160 unidades.

Actualmente opera 144 establecimientos y espera cerrar el año con la apertura de una nueva tienda en Querétaro, con la que alcanzará las 145 unidades.

Para 2027, la empresa anticipa un programa de aperturas más ambicioso, con una nueva tienda en Mérida y también tiene planes para expandirse hacia otros mercados. Entre ellos se encuentra San Miguel de Allende, donde la compañía abrirá por primera vez.

“Nosotros vemos que en el país caben todavía muchas más tiendas. Hay mucho apetito para seguir creciendo”, aseguró Rivapalacio.

Publicidad

Tags

Home Depot Inversión

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad