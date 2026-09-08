Roberto Rivapalacio, gerente senior de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos para The Home Depot México, explico que la nueva tienda tendrá una superficie cercana a los 5,000 metros cuadrados. La empresa ya cuenta con la ubicación y comenzó el proceso para desarrollar el proyecto, aunque todavía trabaja en la parte administrativa y de permisos por lo que abrirá en 2028.

“Por el tamaño de nuestras tiendas, siempre es un desafío encontrar un predio estratégicamente bien ubicado. Aquí ya tenemos esa ubicación y hoy estamos dando el banderazo de salida”, dijo Rivapalacio en entrevista con Expansión.

Además de la expansión geográfica, The Home Depot instaló en Lerma la que actualmente es su única dark store en México, un espacio que no atenderá directamente al público y que estará dedicado exclusivamente a surtir pedidos en línea.

El centro concentra los 5,400 productos más solicitados por los clientes digitales, que de acuerdo con el directivo enfrenta una demanda creciente.

“Nuestra tienda en línea recibe cuatro o cinco veces más clientes que nuestras tiendas físicas. Estamos recibiendo alrededor de 260 millones de visitas al año”, detalló Rivapalacio.

El directivo señaló que, de acuerdo con datos de Google, la plataforma de The Home Depot se encuentra entre los sitios de retail más visitados en México.

Fortalecer la capacidad logística

La dark store de Lerma forma parte de una transformación logística que The Home Depot comenzó a acelerar desde 2019.

La empresa ha desarrollado una red de nodos especializados para atender distintos tipos de productos y operaciones. Desde 2020, la cadena ha abierto ocho centros logísticos especializados, con los que logró triplicar su capacidad logística