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Pemex no logra su meta de autosuficiencia y recibirá 81,100 mdp del gobierno en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum, y el secretario de Hacienda, titular de Hacienda, dijeron en agosto del año pasado que Pemex ya no necesitaría recursos en 2027 para hacer frente a su deuda financiera.
mié 09 septiembre 2026 05:55 AM
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Director general de Pemex, Juan Carlos Carpio enfrentará el incumpliento de otra meta de rescate a Pemex. (Presidencia/Cuartoscuro)

El objetivo del Plan Estratégico de Pemex, que consistía en estabilizar y garantizar la viabilidad económica de la petrolera, a fin de que en 2027 ya no requiriera transferencias del gobierno para hacer frente a sus deudas financieras no se cumplió.

Y es que de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2027, para el próximo año la empresa que dirige Juan Carlos Carpio, recibirá una transferencia por parte del gobierno federal por 81,100 millones de pesos, lo que se destinará a pagos de deuda y créditos bancarios.

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El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo ayer durante la entrega del Paquete Económico 2027 ante la Cámara de Diputados, que se contempla un superávit de 95,100 millones de pesos para la petrolera mexicana derivado del esfuerzo de la empresa y de una transferencia del gobierno federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento.

Sin los recursos públicos, el superávit financiero proyectado para la empresa será de apenas 14,000 millones de pesos, una diferencia de 81,100 millones de pesos que evidencia que la petrolera todavía requiere apoyo federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento.

“El Paquete Económico 2027 plantea un superávit financiero de 95,100 millones de para Pemex, considerando la transferencia del gobierno federal por 81,100 millones de pesos destinada al pago de amortizaciones de la deuda y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores; sin dichas transferencias se proyecta un superávit de 14,000 millones de pesos para la empresa pública”, expone el documento de los Criterios.

El rescate a Pemex en 2027

El plan de rescate a Pemex, que se presentó el pasado 5 de agosto del 2025, contempla 13 acciones para garantizar la viabilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, y dentro de ellos se estableció que para 2027 la petrolera ya tendría los ingresos suficientes para poder pagar sus deudas y contar con un presupuesto de inversión.

Para eso, se determinó que el Derecho Petrolero para el Bienestar debería ser del 30%; reducir la deuda financiera y comercial con la emisión de notas pre-capitalizadas para pagos de obligaciones de 2025 y 2026 y así reforzar la liquidez.

También tener mejoras operativas y de optimización de procesos, financiamiento de la inversión productiva y el desarrollo de proyectos mixtos a través de un fondo de inversión con Pemex.

En la conferencia matutina del 5 de agosto, Amador dijo que los vencimientos de deuda de la petrolera eran muy altos en 2025 y 2026, por lo que resultaba indispensable un “ esfuerzo conjunto” de Hacienda, Sener y Pemex.

“Se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos con el fin de atender el problema y dotar a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita, a partir del año 2027, financiar su gasto operativo”, dijo en agosto del 2025.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también reiteró que el apoyo de Hacienda solo sería por 2025 y 2026.

Para el 2027, gracias a todo el trabajo que ha hecho la Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda”, aseguró la titular del ejecutivo.

Incluso, lo refrendó en septiembre del año pasado. “¿Se acuerdan que yo dije: en el 2027 ya sale solito Pemex, ya no va a necesitar el apoyo? Pues así es. En el 2026 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña”, dijo en Palacio Nacional.

Otra meta sin cumplir

Al respecto, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, dijo que esto es muestra de un fracaso de uno de los objetivos centrales del Plan Estratégico de Pemex, que era que a partir del 2027 se acabaría el apoyo del gobierno federal.

“Si bien se reduce, no es suficiente para prescindir de las aportaciones, es lo más importante. Si quitas los 81,000 millones, quedan 14,000 de superávit de Pemex, que ojalá y sí, pero ya es una película muy distinta a los 95,000 millones. Pemex no puede hacer frente a sus compromisos financieros”, dijo en entrevista con Expansión.

La necesidad de recursos públicos ocurre además en un contexto en el que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla un recorte de 1.3% en términos reales para Pemex.

El presupuesto pasará de 517,362 millones de pesos a 527,121 millones de pesos, un incremento nominal que, descontando la inflación prevista, representa una reducción real de los recursos disponibles para la empresa.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, considera que Pemex sigue enfrentando una presión operativa, riesgo fiscal, y atrasos en pagos con proveedores, lo que se traducen en problemas financieros a la empresa.

“Creo que el apoyo del gobierno fue una reacción obligada para evitar una caída en la producción, proteger la calificación del país, contener riesgos fiscales y frenar paros operativos. No es voluntario, es defensivo. Pero la realidad es que Pemex necesita cuando menos un 40% más de presupuesto que en promedio han dado en los últimos años”, afirmó.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda financiera de Pemex ascendió a 79,000 millones de dólares, una reducción de 7.8% respecto a los 85,200 millones de dólares registrados al cierre de 2025.

Aunque se trata de uno de los niveles de endeudamiento financiero más bajos de la petrolera desde 2014, la cifra no refleja todas las obligaciones que enfrenta la empresa.

A la deuda financiera se suma la deuda con proveedores y contratistas, que asciende a 375,121 millones de pesos, lo que mantiene elevada la presión sobre la liquidez de Pemex.

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Paquete Económico Pemex

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