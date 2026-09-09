El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo ayer durante la entrega del Paquete Económico 2027 ante la Cámara de Diputados, que se contempla un superávit de 95,100 millones de pesos para la petrolera mexicana derivado del esfuerzo de la empresa y de una transferencia del gobierno federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento.

Sin los recursos públicos, el superávit financiero proyectado para la empresa será de apenas 14,000 millones de pesos, una diferencia de 81,100 millones de pesos que evidencia que la petrolera todavía requiere apoyo federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento.

“El Paquete Económico 2027 plantea un superávit financiero de 95,100 millones de para Pemex, considerando la transferencia del gobierno federal por 81,100 millones de pesos destinada al pago de amortizaciones de la deuda y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores; sin dichas transferencias se proyecta un superávit de 14,000 millones de pesos para la empresa pública”, expone el documento de los Criterios.

El rescate a Pemex en 2027

El plan de rescate a Pemex, que se presentó el pasado 5 de agosto del 2025, contempla 13 acciones para garantizar la viabilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, y dentro de ellos se estableció que para 2027 la petrolera ya tendría los ingresos suficientes para poder pagar sus deudas y contar con un presupuesto de inversión.

Para eso, se determinó que el Derecho Petrolero para el Bienestar debería ser del 30%; reducir la deuda financiera y comercial con la emisión de notas pre-capitalizadas para pagos de obligaciones de 2025 y 2026 y así reforzar la liquidez.

También tener mejoras operativas y de optimización de procesos, financiamiento de la inversión productiva y el desarrollo de proyectos mixtos a través de un fondo de inversión con Pemex.

En la conferencia matutina del 5 de agosto, Amador dijo que los vencimientos de deuda de la petrolera eran muy altos en 2025 y 2026, por lo que resultaba indispensable un “ esfuerzo conjunto” de Hacienda, Sener y Pemex.

“Se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos con el fin de atender el problema y dotar a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita, a partir del año 2027, financiar su gasto operativo”, dijo en agosto del 2025.