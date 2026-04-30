“Detrás de este desempeño, destaca el uso responsable de las aportaciones del gobierno federal y la presentación de estrategias de manejo de pasivos y optimización financiera; la combinación de estos factores permitió amortizar más deuda de la que se refinancia”, dijo el directivo.

¿Qué explica la reducción de la deuda?

El ajuste en la deuda ocurre en un contexto en el que la empresa productiva del Estado sigue siendo considerada la petrolera más endeudada del mundo, pero con señales incipientes de estabilización en sus finanzas.

Uno de los movimientos clave en este proceso fue su regreso al mercado de capitales el pasado 13 de febrero, tras nueve años de ausencia, en una operación que buscó mejorar su perfil de vencimientos.

Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó una emisión de certificados bursátiles por 31,500 millones de pesos bajo el esquema de vasos comunicantes.

La operación registró una demanda de 63,300 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces el monto objetivo, lo que permitió una compresión promedio de 42 puntos base en el precio final.

Los recursos obtenidos fueron destinados al pago de pasivos financieros con vencimientos en 2026 que no habían sido contratados en 2025, lo que contribuyó a aliviar presiones de corto plazo.

Como resultado de estas acciones, el costo financiero de la empresa se redujo 13.4%, generando ahorros y otorgando mayor flexibilidad para enfrentar compromisos futuros.

En paralelo, la petrolera también avanzó en la reducción de su deuda con proveedores y contratistas, un rubro que ha sido crítico para la continuidad operativa.

Al cierre de marzo, este pasivo se ubicó en 375,121 millones de pesos, una disminución de 14% frente a los 436,704 millones reportados al cierre del año pasado.

Durante los primeros tres meses del año, la empresa realizó pagos por 152,000 millones de pesos a proveedores, de los cuales 95,000 millones provinieron del Programa de Financiamiento de Inversión y 57,000 millones correspondieron a pagos ya ejercidos en 2026.