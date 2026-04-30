Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pemex baja deuda a su menor nivel desde 2014

La petrolera mejora su perfil de deuda y paga a proveedores, pero menores exportaciones y costos financieros mantienen resultados negativos en 2026.
jue 30 abril 2026 12:13 PM
reportes-trimestrales-pemex-baja-deuda
Pemex logró reducir su deuda financiera a 79,000 millones de dólares, su menor nivel desde 2014, pese a mantener pérdidas en el trimestre. (Expansión)

Pemex logró en el arranque de 2026 una reducción en su pesada carga financiera, en un movimiento que, aunque aún insuficiente frente a su tamaño de deuda, marca un punto de inflexión en su estrategia de manejo de pasivos.

Al cierre del primer trimestre, la petrolera reportó una deuda financiera de 79,000 millones de dólares, una disminución de 7.8% respecto a los 85,200 millones de dólares registrados al cierre de 2025.

Se trata del nivel más bajo desde 2014, de acuerdo con su director general, Víctor Rodríguez Padilla, quien atribuyó el avance a una combinación de disciplina financiera y mejores condiciones de refinanciamiento.

Publicidad

“Detrás de este desempeño, destaca el uso responsable de las aportaciones del gobierno federal y la presentación de estrategias de manejo de pasivos y optimización financiera; la combinación de estos factores permitió amortizar más deuda de la que se refinancia”, dijo el directivo.

¿Qué explica la reducción de la deuda?

El ajuste en la deuda ocurre en un contexto en el que la empresa productiva del Estado sigue siendo considerada la petrolera más endeudada del mundo, pero con señales incipientes de estabilización en sus finanzas.

Uno de los movimientos clave en este proceso fue su regreso al mercado de capitales el pasado 13 de febrero, tras nueve años de ausencia, en una operación que buscó mejorar su perfil de vencimientos.

Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó una emisión de certificados bursátiles por 31,500 millones de pesos bajo el esquema de vasos comunicantes.

La operación registró una demanda de 63,300 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces el monto objetivo, lo que permitió una compresión promedio de 42 puntos base en el precio final.

Los recursos obtenidos fueron destinados al pago de pasivos financieros con vencimientos en 2026 que no habían sido contratados en 2025, lo que contribuyó a aliviar presiones de corto plazo.

Como resultado de estas acciones, el costo financiero de la empresa se redujo 13.4%, generando ahorros y otorgando mayor flexibilidad para enfrentar compromisos futuros.

En paralelo, la petrolera también avanzó en la reducción de su deuda con proveedores y contratistas, un rubro que ha sido crítico para la continuidad operativa.

Al cierre de marzo, este pasivo se ubicó en 375,121 millones de pesos, una disminución de 14% frente a los 436,704 millones reportados al cierre del año pasado.

Durante los primeros tres meses del año, la empresa realizó pagos por 152,000 millones de pesos a proveedores, de los cuales 95,000 millones provinieron del Programa de Financiamiento de Inversión y 57,000 millones correspondieron a pagos ya ejercidos en 2026.

Publicidad

¿Por qué persisten las pérdidas?

Sin embargo, la mejora en el perfil de deuda no se tradujo en números positivos en su resultado neto, que se mantuvo en terreno negativo.

En el primer trimestre, Pemex reportó pérdidas por 45,992 millones de pesos, un incremento de 6% frente a los 43,328 millones de pesos del mismo periodo de 2025.

El resultado negativo estuvo influido por menores ventas, deterioro de activos, mayores costos financieros y pérdidas cambiarias, en un entorno todavía adverso para la empresa.

Durante el periodo, la petrolera registró una pérdida cambiaria de 8,900 millones de pesos, menor a la de 15,100 millones del año previo, en medio de una depreciación del peso frente al dólar, que pasó de 17.96 a 18.06 unidades, una variación de 0.6%.

A ello se sumó un costo por instrumentos financieros derivados de 10,000 millones de pesos, en contraste con un rendimiento de 1,800 millones observado en el mismo trimestre de 2025.

En términos operativos, el costo de ventas ascendió a 276,990 millones de pesos, una reducción de 3.3% anual atribuida a menores compras de productos, menos pozos no exitosos y una menor variación de inventarios.

Los ingresos, por su parte, cayeron 7.5%, al pasar de 395,589 millones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 365,695 millones en el mismo periodo de 2026, afectados por una menor exportación de petróleo crudo ante la disminución en la disponibilidad.

Publicidad

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad