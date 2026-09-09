Desde hace años, Rotoplas tiene el enfoque en la innovación e integró a su portafolio hacia bombas, filtros, purificadores, tuberías y otras soluciones relacionadas con el agua, mientras que ahora su vertical de Productos recupera dinamismo, mientras que los Servicios avanzan en la construcción de un negocio con características distintas.
Fernández considera que el reto será administrar la velocidad de esa transformación. Rotoplas necesita mantener la rentabilidad y la generación de efectivo de sus categorías maduras mientras continúa destinando recursos a negocios que todavía requieren infraestructura, tecnología y adquisición de nuevos clientes.
“El equilibrio debe estar en mantener disciplina de capital. Rotoplas no necesita abandonar los productos físicos; necesita aprovechar la fortaleza que ya tiene en marca y presencia para desarrollar otros modelos de negocio. El riesgo sería invertir demasiado rápido en nuevas áreas antes de demostrar su rentabilidad”, señala.
Esta nomenclatura de la compañía mexicana tiene un respaldo en sus inversiones.Durante el primer semestre de 2026, la empresa destinó 194 millones de pesos en CapEx, concentrados principalmente en la expansión de los servicios en México.
La combinación entre el negocio tradicional y los nuevos servicios también comienza a reflejarse en la rentabilidad. Durante el segundo trimestre, Rotoplas alcanzó un EBITDA de 409 millones de pesos, con un margen de 13.4%.
Los resultados dan a Rotoplas mayor margen para continuar invirtiendo en nuevos productos y servicios sin depender exclusivamente de una expansión agresiva.
Para Fernández, precisamente esa capacidad de utilizar el negocio tradicional para financiar las nuevas áreas puede ser una de las principales ventajas de la empresa. La transformación no depende de reemplazar los tinacos por los servicios, sino de utilizar la rentabilidad de un negocio maduro para construir el siguiente.
“Productos es una parte fundamental de la compañía. La oportunidad está en utilizar esa generación de efectivo para financiar la expansión de los servicios y, al mismo tiempo, seguir innovando en las categorías tradicionales para defender márgenes y evitar competir únicamente por precio”, refiere Fernández.