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Rotoplas encuentra en Bebbia un motor de crecimiento más allá de los tinacos

La empresa mexicana, que construyó su negocio alrededor de los tinacos, ahora apuesta por suscripciones, tecnología y servicios de purificación de agua para crecer más allá del almacenamiento.
mié 09 septiembre 2026 12:59 PM
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Un tinaco color beige de la marca Rotoplas y un filtro Bebbia blanco sobre un fondo azul.
La crisis del agua abrió nuevas oportunidades para la empresa, primero con la venta de soluciones de almacenamiento y después con negocios como la purificación, el tratamiento y la tecnificación del riego. (Foto: Bebbia / Facebook / Imagen: Creada con IA Notebook)

Rotoplas avanza en la reconfiguración de su estructura de negocio. La compañía, que es conocida por sus tinacos, cisternas y sistemas para almacenar agua, ha logrado que su división de servicios, entre ellos su purificador de agua de la marca Bebbia, se transforme en motor de crecimiento.

Durante el segundo trimestre de 2026, el segmento de Productos aportó 2,747 millones de pesos a los ingresos consolidados de la compañía, pero fue la división de Servicios la que avanzó con mayor velocidad durante la primera mitad del año.

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Las ventas de Servicios crecieron 8.7% acumulado en el primer semestre de 2026, frente al aumento de 1.5% registrado por el negocio de Productos. La diferencia refleja cómo Rotoplas complementa su negocio tradicional con servicios basados en tecnología y pagos recurrentes. Mientras los tinacos y las cisternas continúan representando una parte importante de sus ingresos, la compañía está apostando por modelos en los que su relación con el cliente no termina con la venta de un producto.

Uno de los principales motores de esta estrategia es Bebbia, su plataforma de purificación de agua para hogares, que cerró el trimestre con más de 193,000 suscriptores activos. El modelo permite a Rotoplas generar ingresos recurrentes a partir de un servicio, en lugar de depender de la venta de equipos. La empresa también impulsa Rieggo, su negocio enfocado en la tecnificación del campo, como parte de una estrategia para ampliar su presencia en diferentes usos del agua.

Para Julián Fernández, director general de MAR Capital, esta combinación puede darle a Rotoplas un crecimiento más sostenible en el mediano y largo plazo, porque permite diversificar gradualmente sus fuentes de ingresos. El negocio de Productos, explica, sigue siendo el principal soporte de la compañía y una fuente importante de rentabilidad, mientras que esa fortaleza puede ayudar a financiar la transformación hacia nuevos servicios.

“Rotoplas está pasando de depender exclusivamente de operaciones transaccionales, de vender un producto físico y esperar un incremento en ventas, a desarrollar una relación recurrente con el consumidor. Conforme los servicios ganen escala y rentabilidad, la compañía podría tener ingresos más diversificados y previsibles”, señala Fernández.

La apuesta también se refleja en la inversión. Durante la primera mitad de 2026, Grupo Rotoplas destinó 194 millones de pesos en inversión de capital, con una parte importante dirigida a fortalecer la infraestructura de sus servicios en México.

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La oportunidad en tiempos de estrés hídrico

La crisis del agua abrió nuevas oportunidades para la empresa, primero con la venta de soluciones de almacenamiento y después con negocios como la purificación, el tratamiento y la tecnificación del riego. Sin embargo, en 2024 el negocio tradicional comenzó a mostrar los límites de un mercado maduro y las ventas de productos cayeron 10.6%, mientras que servicios como Bebbia y Rieggo crecieron con fuerza.

Ahora el panorama se transforma y los resultados del segundo trimestre ofrecen un guiño de cómo la transformación de Rotoplas ya no consiste en abandonar su negocio histórico para encontrar otro motor de crecimiento. La empresa impulsa ambas verticales.

Entre abril y junio de 2026, los ingresos consolidados de Rotoplas crecieron 3.4% anual y alcanzaron 3,044 millones de pesos. La mayor parte del avance provino de Productos, su división tradicional, que aumentó 3.2% y generó 2,747 millones de pesos.

El dato resulta relevante porque, apenas dos años atrás, la crisis hídrica había impulsado una fuerte demanda de sistemas de almacenamiento. Rotoplas llegó a registrar en 2023 un crecimiento de 8% en ingresos y ventas récord por 3,376 millones de pesos durante el cuarto trimestre, impulsadas por la preocupación de los consumidores ante la escasez de agua.

La nomenclatura de Rotoplas

A continuación se detalla la evolución de los dos grandes negocios de la compañía —Productos (el segmento maduro tradicional de almacenamiento y conducción) y Servicios (el segmento enfocado en agua como servicio, purificación y agricultura)— combinando el histórico anual de las fuentes periodísticas con los estados financieros dictaminados y los últimos reportes del año 2026:

Periodo / Año Negocio de Productos Negocio de Servicios
2024 (vs. 2023) Caída del 10.6% en ventas netas Crecimiento del 43.6% en ingresos
2025 (vs. 2024) Caída del 8.0% en ventas netas
($9,452 MDP frente a $10,274 MDP)		 Crecimiento del 35.4% en ingresos
($1,180 MDP frente a $872 MDP)
2T26 (vs. 2T25) Crecimiento del 3.2% en ventas netas
($2,747 MDP frente a $2,661 MDP)		 Crecimiento del 4.7% en ventas netas
($297 MDP frente a $284 MDP)
6M26 (Acumulado 1S) Crecimiento del 1.5% en ventas netas
($5,118 MDP frente a $5,041 MDP)		 Crecimiento del 8.7% en ventas netas
($586 MDP frente a $539 MDP)
Fuente: Grupo Rotoplas.

Los tinacos también se transforman

La respuesta de Rotoplas ha sido renovar un mercado que conoce desde hace décadas. Productos se mantiene como el corazón financiero de la compañía, pero la estrategia busca elevar el valor de lo que vende.

El crecimiento del segundo trimestre estuvo apoyado por el volumen de conducción en México y una gestión de precios que ayudó a amortiguar la volatilidad en el costo de las resinas. Sin embargo, la compañía impulsa nuevas tecnologías para el hogar y productos como el tinaco vertical.

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Desde hace años, Rotoplas tiene el enfoque en la innovación e integró a su portafolio hacia bombas, filtros, purificadores, tuberías y otras soluciones relacionadas con el agua, mientras que ahora su vertical de Productos recupera dinamismo, mientras que los Servicios avanzan en la construcción de un negocio con características distintas.

Fernández considera que el reto será administrar la velocidad de esa transformación. Rotoplas necesita mantener la rentabilidad y la generación de efectivo de sus categorías maduras mientras continúa destinando recursos a negocios que todavía requieren infraestructura, tecnología y adquisición de nuevos clientes.

“El equilibrio debe estar en mantener disciplina de capital. Rotoplas no necesita abandonar los productos físicos; necesita aprovechar la fortaleza que ya tiene en marca y presencia para desarrollar otros modelos de negocio. El riesgo sería invertir demasiado rápido en nuevas áreas antes de demostrar su rentabilidad”, señala.

Esta nomenclatura de la compañía mexicana tiene un respaldo en sus inversiones.Durante el primer semestre de 2026, la empresa destinó 194 millones de pesos en CapEx, concentrados principalmente en la expansión de los servicios en México.

La combinación entre el negocio tradicional y los nuevos servicios también comienza a reflejarse en la rentabilidad. Durante el segundo trimestre, Rotoplas alcanzó un EBITDA de 409 millones de pesos, con un margen de 13.4%.

Los resultados dan a Rotoplas mayor margen para continuar invirtiendo en nuevos productos y servicios sin depender exclusivamente de una expansión agresiva.

Para Fernández, precisamente esa capacidad de utilizar el negocio tradicional para financiar las nuevas áreas puede ser una de las principales ventajas de la empresa. La transformación no depende de reemplazar los tinacos por los servicios, sino de utilizar la rentabilidad de un negocio maduro para construir el siguiente.

“Productos es una parte fundamental de la compañía. La oportunidad está en utilizar esa generación de efectivo para financiar la expansión de los servicios y, al mismo tiempo, seguir innovando en las categorías tradicionales para defender márgenes y evitar competir únicamente por precio”, refiere Fernández.

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GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.

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