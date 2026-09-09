Las ventas de Servicios crecieron 8.7% acumulado en el primer semestre de 2026, frente al aumento de 1.5% registrado por el negocio de Productos. La diferencia refleja cómo Rotoplas complementa su negocio tradicional con servicios basados en tecnología y pagos recurrentes. Mientras los tinacos y las cisternas continúan representando una parte importante de sus ingresos, la compañía está apostando por modelos en los que su relación con el cliente no termina con la venta de un producto.

Uno de los principales motores de esta estrategia es Bebbia, su plataforma de purificación de agua para hogares, que cerró el trimestre con más de 193,000 suscriptores activos. El modelo permite a Rotoplas generar ingresos recurrentes a partir de un servicio, en lugar de depender de la venta de equipos. La empresa también impulsa Rieggo, su negocio enfocado en la tecnificación del campo, como parte de una estrategia para ampliar su presencia en diferentes usos del agua.

Para Julián Fernández, director general de MAR Capital, esta combinación puede darle a Rotoplas un crecimiento más sostenible en el mediano y largo plazo, porque permite diversificar gradualmente sus fuentes de ingresos. El negocio de Productos, explica, sigue siendo el principal soporte de la compañía y una fuente importante de rentabilidad, mientras que esa fortaleza puede ayudar a financiar la transformación hacia nuevos servicios.

“Rotoplas está pasando de depender exclusivamente de operaciones transaccionales, de vender un producto físico y esperar un incremento en ventas, a desarrollar una relación recurrente con el consumidor. Conforme los servicios ganen escala y rentabilidad, la compañía podría tener ingresos más diversificados y previsibles”, señala Fernández.

La apuesta también se refleja en la inversión. Durante la primera mitad de 2026, Grupo Rotoplas destinó 194 millones de pesos en inversión de capital, con una parte importante dirigida a fortalecer la infraestructura de sus servicios en México.