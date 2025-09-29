Si no tienes buena presión de agua, Rotoplas te da esta solución

Estas situaciones, más que una molestia, alteran el desarrollo de las actividades cotidianas. Según una encuesta realizada por Rotoplas, la baja presión del agua implica pérdida de tiempo para realizar las tareas del hogar, genera conflictos dentro del núcleo familiar y obliga a las personas a acarrear agua en cubetas, lo que reduce la comodidad y la higiene diaria. De esta manera, el tener un chorro potente no es solo un lujo, sino una necesidad básica que contribuye al confort y la calidad de vida.

Ante estos problemas, Rotoplas ha diseñado sistemas avanzados para mejorar el almacenamiento y abastecimiento de agua, con la presión adecuada.

● Tinaco Plus Presurizado: Es la solución ideal para “subir agua al tinaco” con bomba presurizadora, funcional de uno a tres servicios.

● Tinaco Vertical Presurizado: Conocida como la “joven promesa de almacenamiento de Rotoplas”, es la opción perfecta para los espacios reducidos. Su bomba presurizadora también sirve hasta para tres servicios.

