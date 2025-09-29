Publicidad

Si no tienes buena presión de agua, Rotoplas te da esta solución

Mediante control total del agua, abastecimiento y presión superior, la marca ayuda a los hogares en donde se presenta baja presión o problemas de suministro de este líquido.
lun 29 septiembre 2025 11:37 AM
Presentado por: Rotoplas
Rotoplas innova con sistemas para hacer más eficiente el flujo del agua en la casa. (Cortesía)

Si cuando te bañas experimentas frustración porque la ducha no tiene suficiente presión o cuando vas a lavar algo el flujo del agua es demasiado débil, no eres la única persona con estas dificultades.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), entre el 30% y el 40% de los hogares en México reciben agua con presión insuficiente, lo cual afecta particularmente las zonas urbanas. Por otra parte, BBVA Research estima que el 49.5% de los hogares en las áreas vulnerables no cuentan con suministro continuo de agua, problema que persiste incluso en época de lluvias.

Estas situaciones, más que una molestia, alteran el desarrollo de las actividades cotidianas. Según una encuesta realizada por Rotoplas, la baja presión del agua implica pérdida de tiempo para realizar las tareas del hogar, genera conflictos dentro del núcleo familiar y obliga a las personas a acarrear agua en cubetas, lo que reduce la comodidad y la higiene diaria. De esta manera, el tener un chorro potente no es solo un lujo, sino una necesidad básica que contribuye al confort y la calidad de vida.

Ante estos problemas, Rotoplas ha diseñado sistemas avanzados para mejorar el almacenamiento y abastecimiento de agua, con la presión adecuada.

Tinaco Plus Presurizado: Es la solución ideal para “subir agua al tinaco” con bomba presurizadora, funcional de uno a tres servicios.

Tinaco Vertical Presurizado: Conocida como la “joven promesa de almacenamiento de Rotoplas”, es la opción perfecta para los espacios reducidos. Su bomba presurizadora también sirve hasta para tres servicios.

Para que no te quedes sin agua al bañarte y puedas hacer tus actividades de limpieza en la casa sin interrupciones, Rotoplas cuenta con soluciones más eficientes para el abastecimiento del líquido, como la Bomba Presurizadora ½ HP, que convierte un chorro débil en un flujo potente y constante; además, el Filtro Autoclean permite tener agua más limpia y dar un mantenimiento fácilmente.

Asimismo, ante las bacterias que podrían dañar tu salud y la de tu familia, los productos de Rotoplas presentan una Capa Interna Antibacterial (AB), mientras que su Tapa Plus Roscada/Tipo Clic brinda máxima seguridad y protección en el almacenamiento de agua.

Por supuesto, Rotoplas también está en línea con la sustentabilidad, por lo que sus soluciones mantienen su compromiso con el medio ambiente; tal es el caso del Tinaco Plus 1100L, que cuenta con Certificado EPD y representa una menor huella de carbono.

Otras de las ventajas de los tinacos de Rotoplas son sus multiconectores y válvulas que facilitan la instalación y evitan fugas, aunado a la calidad de los accesorios y la garantía de por vida, por lo que son recomendados por plomeros y profesionales dedicados a este sector.

Con estas innovadoras soluciones, ya no te preocuparás del flujo constante y potente del agua en tu hogar. Visita este enlace y descubre todos los productos y servicios que ofrece Rotoplas para mejorar tu calidad de vida.

Con la Bomba Presurizadora ½ HP se optimiza el flujo del agua.
Cortesía
Mujer lavando platos

Ahorro de agua

Gracias a los productos Rotoplas es más sencillo realizar todas las tareas de limpieza.
Cortesía
Rotoplas mejora la presión del agua en la ducha.
Cortesía

