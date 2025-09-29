Si no tienes buena presión de agua, Rotoplas te da esta solución

Si cuando te bañas experimentas frustración porque la ducha no tiene suficiente presión o cuando vas a lavar algo el flujo del agua es demasiado débil, no eres la única persona con estas dificultades.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), entre el 30% y el 40% de los hogares en México reciben agua con presión insuficiente, lo cual afecta particularmente las zonas urbanas. Por otra parte, BBVA Research estima que el 49.5% de los hogares en las áreas vulnerables no cuentan con suministro continuo de agua, problema que persiste incluso en época de lluvias.