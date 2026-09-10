Trabajadores de Volkswagen podrían pasar a Olinia tras el recorte de un turno en la planta de Puebla

Proponen llevar trabajadores de Volkswagen a Olinia

El presidente del COE, César Bonilla Yunes, planteó cinco medidas para enfrentar la situación laboral de la industria automotriz poblana. Entre ellas propuso vincular a Olinia, el minivehículo eléctrico mexicano , con trabajadores con experiencia en Volkswagen, con el objetivo de que parte de esa mano de obra calificada pueda incorporarse al desarrollo del nuevo proyecto.

La iniciativa surgió durante una reunión de los consejeros que integran el organismo empresarial en Puebla y plantea coordinar acciones entre la iniciativa privada, el gobierno y el sector obrero. Bonilla Yunes señaló que el objetivo es “salvaguardar el ingreso de las familias poblanas, evitar despidos y fortalecer la competitividad de la industria en la entidad”.

"Vinculación directa para que la iniciativa del vehículo eléctrico mexicano Olinia absorba parte de la mano de obra calificada de la planta (de Volkswagen)", se lee en el cuarto punto.

Junto con la incorporación a Olinia, el COE propuso reducir el Impuesto Sobre Nómina (ISN) para Volkswagen, establecer un esquema de solidaridad sindical , crear programas estatales de capacitación y apoyar a la automotriz en la búsqueda de nuevos mercados de exportación.

Con estas medidas, el COE busca que la reducción de operaciones en Volkswagen no se traduzca en una pérdida permanente de empleos para la industria automotriz de Puebla. La propuesta de llevar parte de esa mano de obra a Olinia abre una alternativa para aprovechar la experiencia de los trabajadores en un nuevo proyecto de movilidad eléctrica.

Puebla concentra una parte fundamental del desarrollo de Olinia, más allá de la futura fabricación. En el Tecnológico Nacional de México en Puebla, más de 80 especialistas y académicos trabajaron en el diseño integral del vehículo junto con el Instituto Politécnico Nacional y centros públicos de investigación de la SECIHTI. Esta etapa posiciona a la entidad como un núcleo de desarrollo científico y tecnológico del proyecto, cuya construcción a gran escala está prevista para 2027.



Qué pasará con los empleos perdidos en Puebla

El coordinador del Gabinete Estatal en Puebla, José Luis García Parra, confirmó que Volkswagen contempla reincorporar a parte de los trabajadores afectados en otra línea de producción de la armadora.

“Hay un planteamiento de que los 786 puedan regresar 611 para una de las líneas de producción”, señaló el funcionario, quien añadió que el gobernador de Puebla manifestó desde el inicio su disposición para apoyar a los trabajadores.

Una asamblea informativa del sindicato sirvió para comunicar a algunos de los exempleados las condiciones planteadas para una posible reincorporación. Durante la reunión se les mostró una carta compromiso en la que Volkswagen establecía que varios podrían ser contratados nuevamente a partir de abril, siempre que no iniciaran demandas por despido injustificado.