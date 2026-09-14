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¿Qué ganas por 28,000 pesos más? Comparamos el Nissan March más barato contra el más caro

La oferta comercial volvió más atractivo al March, pero sus dos versiones tienen diferencias que pueden pesar al momento de elegir.
lun 14 septiembre 2026 01:06 PM
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Nissan March 2026 recorriendo las calles de la Ciudad de México.
El Nissan March se ha colocado como el segundo auto más barato del país; sin embargo, sus dos versiones sí tienen diferencias que pueden cambiar por completo la experiencia del conductor. (nissan.com.mx)

Nissan March llega a septiembre con un precio promocional y puede obtenerse desde 225,990 pesos, después del ajuste comercial que lo colocó como el segundo auto nuevo más barato de México . Este monto lo deja por debajo del Chevrolet Aveo Hatchback.

Actualmente, el hatchback de la marca nipona cuenta con dos versiones. Ante esto, es normal preguntarse qué se obtiene realmente al pagar por la versión más cara y qué diferencias existen frente a la alternativa de entrada.

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Nissan March Sense TM vs. Advance TM, ¿qué cambia por 28,000 pesos?

La versión Sense TM es la más barata del March y tiene un precio de 225,900 pesos, mientras que Advance TM cuesta 253,900 pesos. La diferencia entre ambas es de 28,000 pesos.

Pagar más no modifica la base mecánica del March. Ambas versiones utilizan el motor HR16DE de 1.6 litros con 106 hp y transmisión manual de cinco velocidades. También comparten seis bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistencia de frenado BA y control de estabilidad VDC.

La diferencia de precio se concentra en el equipamiento, tecnología y algunos elementos exteriores que incorpora Advance TM.

Dos SUV eléctricas, la BYD Yuan Pro y la Geely EX5, aparecen frente a frente. Ambos modelos pertenecen a las automotrices chinas BYD y Geely y compiten en el segmento de las SUV 100% eléctricas en México.
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Entre la SUV eléctrica más barata y la más cara hay 120,000 pesos de diferencia y no es por la batería

Tecnología y funciones

Sense TM cuenta con un sistema de audio AM/FM, MP3 y AUX-IN. Advance TM sustituye esta configuración por una pantalla táctil de 6.75 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, una diferencia que cambia la forma de utilizar las funciones multimedia del vehículo.

También incorpora la llave inteligente iKey y un botón para encender y apagar el motor sin utilizar una llave convencional. A esto se suman controles de audio en el volante y una computadora de viaje, elementos que no están disponibles en Sense TM.

Otro cambio aparece en los espejos exteriores. La versión de entrada requiere un ajuste manual desde el interior, mientras que Advance TM permite realizarlo eléctricamente. La versión más equipada añade además faros de niebla delanteros y una cubierta desmontable para la cajuela.

Diferencias en rines, llantas y peso

El aspecto exterior también cambia entre ambas configuraciones. Sense TM utiliza rines de acero de 14 pulgadas con tapón completo y llantas 165/70 R14. Advance TM lleva rines de aluminio de 15 pulgadas con neumáticos 175/60 R15.

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Las diferencias en equipamiento y rines también se reflejan en el peso del vehículo. Sense TM registra entre 981 y 993 kg, mientras Advance TM se encuentra entre 993 y 1,005 kg. Para el peso bruto vehicular, los rangos son de 1,372 a 1,384 kg en Sense y de 1,383 a 1,395 kg en Advance.

Así, los 28,000 pesos adicionales no compran un cambio en el motor ni en los sistemas principales de seguridad. El desembolso se dirige a tecnología, comodidad, funciones de acceso y encendido, además de una configuración exterior distinta.

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Tags

Nissan automóviles, movilidad

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