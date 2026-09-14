¿Qué ganas por 28,000 pesos más? Comparamos el Nissan March más barato contra el más caro

Nissan March Sense TM vs. Advance TM, ¿qué cambia por 28,000 pesos?

La versión Sense TM es la más barata del March y tiene un precio de 225,900 pesos, mientras que Advance TM cuesta 253,900 pesos. La diferencia entre ambas es de 28,000 pesos.

Pagar más no modifica la base mecánica del March. Ambas versiones utilizan el motor HR16DE de 1.6 litros con 106 hp y transmisión manual de cinco velocidades. También comparten seis bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistencia de frenado BA y control de estabilidad VDC.

La diferencia de precio se concentra en el equipamiento, tecnología y algunos elementos exteriores que incorpora Advance TM.



Tecnología y funciones

Sense TM cuenta con un sistema de audio AM/FM, MP3 y AUX-IN. Advance TM sustituye esta configuración por una pantalla táctil de 6.75 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, una diferencia que cambia la forma de utilizar las funciones multimedia del vehículo.

También incorpora la llave inteligente iKey y un botón para encender y apagar el motor sin utilizar una llave convencional. A esto se suman controles de audio en el volante y una computadora de viaje, elementos que no están disponibles en Sense TM.

Otro cambio aparece en los espejos exteriores. La versión de entrada requiere un ajuste manual desde el interior, mientras que Advance TM permite realizarlo eléctricamente. La versión más equipada añade además faros de niebla delanteros y una cubierta desmontable para la cajuela.

Diferencias en rines, llantas y peso

El aspecto exterior también cambia entre ambas configuraciones. Sense TM utiliza rines de acero de 14 pulgadas con tapón completo y llantas 165/70 R14. Advance TM lleva rines de aluminio de 15 pulgadas con neumáticos 175/60 R15.