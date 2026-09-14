Última oportunidad: estos son los números que se quedarán sin llamadas ni datos a partir del 15 de septiembre

¿Cómo registro mi número celular?

La vinculación se puede realizar directamente desde el celular a través de la plataforma de la compañía telefónica o de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes.

Para realizar el trámite se requiere una identificación oficial vigente con CURP y la Comisión señala que no se almacenan datos biométricos durante el proceso.

El portal oficial de la entidad permite consultar la fecha que corresponde a cada número y acceder a las plataformas de los operadores para realizar la vinculación.

¿Y si ya me suspendieron la línea?

Si la línea ya fue suspendida por no haber realizado el registro dentro del plazo, todavía puedes recuperarla.

La CRT explica que basta con completar la vinculación con tu compañía telefónica para que el servicio sea reactivado. El trámite puede hacerse incluso si la línea ya está suspendida y no es necesario contar con saldo para ingresar a las plataformas de registro.

¿Qué números siguen después del 2?

El calendario continuará durante el resto de 2026 y las fechas dependen del último dígito de cada línea:

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

Las líneas con terminación 0 y 1 ya tuvieron sus fechas límite el 15 y 31 de agosto, respectivamente. Además, se recomienda que las personas no esperen hasta el último día y que vinculen su línea con anticipación para evitar una interrupción del servicio.

¿Las personas sí están registrando su línea?

Con datos hasta el 14 de septiembre, la vinculación avanza con 84,164, 340 líneas vinculadas, equivalentes a 70.1% de las líneas vinculables, según datos de la Comisión.

Por otro lado, al 3 de septiembre , se han vinculado 9,550,278 líneas con terminación “1”, equivalente a 83.4% del total para ese bloque y hay una depuración de alrededor de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso.