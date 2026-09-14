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Última oportunidad: estos son los números que se quedarán sin llamadas ni datos a partir del 15 de septiembre

El calendario de la CRT continuará hasta diciembre y contempla fechas distintas para las líneas que terminan en los números del 2 al 9.
lun 14 septiembre 2026 05:17 PM
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La vinculación requiere una identificación oficial vigente con CURP. (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro)

Si tu número de celular termina en 2, este martes 15 de septiembre vence el plazo para vincular la línea telefónica con una persona titular y, si el trámite no se realiza, el servicio podría comenzar a ser suspendido durante las siguientes 72 horas.

La medida forma parte del calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro de líneas móviles. El objetivo es asociar cada número telefónico con una persona mediante su CURP y reducir el uso de líneas anónimas en delitos como fraude y extorsión.

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Por eso, si utilizas tu celular para trabajar, estudiar, recibir mensajes, hacer pagos o simplemente mantenerte conectado, conviene revisar si tu línea ya está vinculada antes de que termine el plazo.

¿Qué pasa si mi celular termina en 2 y no lo registro?

La fecha límite para las líneas con terminación 2 es el 15 de septiembre, después de ese día, las compañías telefónicas podrán comenzar a suspender de manera gradual las líneas que todavía no hayan sido vinculadas, en un periodo de hasta 72 horas.

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Sin embargo, la suspensión no significa que pierdas tu número, la CRT señala que la línea puede recuperarse una vez que se complete el proceso de vinculación.

¿Qué pasa si suspenden mi línea?

Mientras permanezca suspendida, no podrás realizar ni recibir llamadas, enviar o recibir mensajes SMS, hacer recargas telefónicas ni utilizar los datos móviles.

Sí permanecerán disponibles las llamadas a números de emergencia y de orientación ciudadana, además de las alertas sísmicas y la comunicación con la compañía telefónica.

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El calendario de la CRT establece fechas distintas de acuerdo con el último dígito de cada línea. (Foto: https://www.gob.mx/crt)

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¿Cómo registro mi número celular?

La vinculación se puede realizar directamente desde el celular a través de la plataforma de la compañía telefónica o de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes.

Para realizar el trámite se requiere una identificación oficial vigente con CURP y la Comisión señala que no se almacenan datos biométricos durante el proceso.

El portal oficial de la entidad permite consultar la fecha que corresponde a cada número y acceder a las plataformas de los operadores para realizar la vinculación.

¿Y si ya me suspendieron la línea?

Si la línea ya fue suspendida por no haber realizado el registro dentro del plazo, todavía puedes recuperarla.

La CRT explica que basta con completar la vinculación con tu compañía telefónica para que el servicio sea reactivado. El trámite puede hacerse incluso si la línea ya está suspendida y no es necesario contar con saldo para ingresar a las plataformas de registro.

¿Qué números siguen después del 2?

El calendario continuará durante el resto de 2026 y las fechas dependen del último dígito de cada línea:

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

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6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

Las líneas con terminación 0 y 1 ya tuvieron sus fechas límite el 15 y 31 de agosto, respectivamente. Además, se recomienda que las personas no esperen hasta el último día y que vinculen su línea con anticipación para evitar una interrupción del servicio.

¿Las personas sí están registrando su línea?

Con datos hasta el 14 de septiembre, la vinculación avanza con 84,164, 340 líneas vinculadas, equivalentes a 70.1% de las líneas vinculables, según datos de la Comisión.

Por otro lado, al 3 de septiembre , se han vinculado 9,550,278 líneas con terminación “1”, equivalente a 83.4% del total para ese bloque y hay una depuración de alrededor de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso.

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Entre las líneas en desuso están:

Chips de regalo (en paquetes) que nunca fueron activados.

Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales.

Chips de un solo uso adquiridos por promociones.

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Telecomunicaciones Telcel AT&T

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