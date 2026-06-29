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Si no realizas tu registro telefónico, estás en riesgo de perder tu WhatsApp

Aunque Meta no bloqueará ninguna cuenta y la app se podrá seguir utilizando con wifi, existen varios escenarios en que una persona pierda el acceso a la plataforma.
lun 29 junio 2026 12:30 PM
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¿Perderás WhatsApp si no registras tu línea telefónica y la dan de baja? Lo que dice la app de Meta
WhatsApp es la plataforma digital más utilizada por los mexicanos, con poco más de 95% de presencia en los teléfonos nacionales. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

La semana pasada, el gobierno dio a conocer que el registro telefónico tendrá una prórroga escalonada que se implementará desde agosto a diciembre y aunque algunas personas piensen que podrán seguir utilizando su WhatsApp aun cuando no hayan hecho el registro, también se arriesgarán a perder su acceso a esta plataforma.

“Seguiré con WhatsApp, porque eso solo necesita internet y a ver qué pasa”, dijo un usuario al que consultó la reportera de Expansión, Ana Luisa Gutiérrez , sobre su vinculación. “Ya existen otras alternativas para comunicarse, como WhatsApp”, dijo otra persona. Sin embargo, esta idea es parcialmente correcta, pues la falta de registro sí tendrá un efecto sobre la experiencia dentro de la app.

Lee: Nuevas fechas para el registro telefónico en México

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De acuerdo con fuentes cercanas al tema consultadas por este medio, WhatsApp no eliminará ninguna cuenta y tampoco restringirá el acceso de ninguna persona que no realice su registro telefónico, por lo que la app seguirá funcionando; no obstante, en caso de no realizarlo y perder acceso a la línea telefónica, será imposible volver a ingresar a la plataforma si el usuario cerró su sesión o instaló una actualización que forzó el inicio de sesión.

Esto es relevante, ya que según datos de una encuesta del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones , en 2022 WhatsApp se posicionó que la plataforma más usada en México, con presencia en un 95.3% de todos los teléfonos del país y siendo la plataforma que más tiempo le destinan, con un promedio de cuatro horas y 22 minutos.

Ante el hecho de que WhatsApp seguirá funcionando, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó al diario La Jornada que está trabajando con Meta para combatir el fenómeno de extorsión por medio de esta plataforma, pero no dio más detalles al respecto.

Otro ejemplo es el de una persona que renovó su teléfono. Si no realizó el proceso en tiempo y perdió su línea, no podrá volver a iniciar sesión y tampoco transferir la información entre sus dispositivos, por lo que se quedaría sin todas sus conversaciones e imágenes, aun cuando haya hecho una copia de seguridad, pues necesita de un número ligado a la cuenta.

Estas medidas se aplican incluso ahora que la empresa lanzó la función de Nombre de usuario, ya que esta característica solo es una nueva forma de encontrar a las personas en la app y no tiene relación con el proceso para abrir una cuenta de WhatsApp.

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Cabe recordar que, como medida de seguridad, al iniciar sesión Meta cuenta con el doble factor de autenticación para comprobar que un usuario es quien dice ser y envía un código por SMS al usuario, sin embargo, sin número telefónico, no podrá obtener esta información y, por lo tanto, se quedaría sin acceso a la app.

De hecho, esto también aplica para todas aquellas aplicaciones que, como doble factor de autenticación, utilice los SMS o datos móviles, incluso también afectará a los procesos de recuperación de contraseña que se basan en este modelo de seguridad.

Bancos y apps de movilidad y entrega también se verán afectadas

De acuerdo con datos de Expansión, hasta la semana pasada se habían registrado 63 millones de personas, equivalentes al 39.1% del universo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene estimadas. De ese total, 40.2 millones de líneas son de prepago y el resto de pospago, dejando un total de 98 millones de líneas pendientes.

En ámbitos como el financiero y el uso de aplicaciones, la falta de registro también está causando estragos. De acuerdo con mensajes de algunas instituciones financieras , como Santander y Banorte, los usuarios deben completar la vinculación para poder tener su acceso a sus apps sin afectaciones.

Joeh Naffah, director de productos bancarios de BBVA México, dijo a W Radio que el no realizar el registro de la línea telefónica no tendrá un impacto directo sobre las cuentas de los usuarios, pues podrá seguir a su dinero a través de los bancos físicos o cajeros, pero no por la aplicación.

Esta situación también se replica con los servicios de movilidad y entrega a domicilio, que requieren de una línea operativa para activar cuentas, coordinar viajes y mantener comunicación con los conductores o repartidores.

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