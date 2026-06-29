¿Perderás WhatsApp si no registras tu línea telefónica y la dan de baja? Lo que dice la app de Meta

De acuerdo con fuentes cercanas al tema consultadas por este medio, WhatsApp no eliminará ninguna cuenta y tampoco restringirá el acceso de ninguna persona que no realice su registro telefónico, por lo que la app seguirá funcionando; no obstante, en caso de no realizarlo y perder acceso a la línea telefónica, será imposible volver a ingresar a la plataforma si el usuario cerró su sesión o instaló una actualización que forzó el inicio de sesión.

Esto es relevante, ya que según datos de una encuesta del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones , en 2022 WhatsApp se posicionó que la plataforma más usada en México, con presencia en un 95.3% de todos los teléfonos del país y siendo la plataforma que más tiempo le destinan, con un promedio de cuatro horas y 22 minutos.

Ante el hecho de que WhatsApp seguirá funcionando, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó al diario La Jornada que está trabajando con Meta para combatir el fenómeno de extorsión por medio de esta plataforma, pero no dio más detalles al respecto.

Otro ejemplo es el de una persona que renovó su teléfono. Si no realizó el proceso en tiempo y perdió su línea, no podrá volver a iniciar sesión y tampoco transferir la información entre sus dispositivos, por lo que se quedaría sin todas sus conversaciones e imágenes, aun cuando haya hecho una copia de seguridad, pues necesita de un número ligado a la cuenta.

Estas medidas se aplican incluso ahora que la empresa lanzó la función de Nombre de usuario, ya que esta característica solo es una nueva forma de encontrar a las personas en la app y no tiene relación con el proceso para abrir una cuenta de WhatsApp.