¿Perderás WhatsApp si no registras tu línea telefónica y la dan de baja? Lo que dice la app de Meta

Cabe recordar que, como medida de seguridad, al iniciar sesión Meta cuenta con el doble factor de autenticación para comprobar que un usuario es quien dice ser y envía un código por SMS al usuario, sin embargo, sin número telefónico, no podrá obtener esta información y, por lo tanto, se quedaría sin acceso a la app.
De hecho, esto también aplica para todas aquellas aplicaciones que, como doble factor de autenticación, utilice los SMS o datos móviles, incluso también afectará a los procesos de recuperación de contraseña que se basan en este modelo de seguridad.
Bancos y apps de movilidad y entrega también se verán afectadas
De acuerdo con datos de Expansión, hasta la semana pasada se habían registrado 63 millones de personas, equivalentes al 39.1% del universo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene estimadas. De ese total, 40.2 millones de líneas son de prepago y el resto de pospago, dejando un total de 98 millones de líneas pendientes.
En ámbitos como el financiero y el uso de aplicaciones, la falta de registro también está causando estragos. De acuerdo con mensajes de algunas instituciones financieras , como Santander y Banorte, los usuarios deben completar la vinculación para poder tener su acceso a sus apps sin afectaciones.
Joeh Naffah, director de productos bancarios de BBVA México, dijo a W Radio que el no realizar el registro de la línea telefónica no tendrá un impacto directo sobre las cuentas de los usuarios, pues podrá seguir a su dinero a través de los bancos físicos o cajeros, pero no por la aplicación.
Esta situación también se replica con los servicios de movilidad y entrega a domicilio, que requieren de una línea operativa para activar cuentas, coordinar viajes y mantener comunicación con los conductores o repartidores.