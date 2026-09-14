Primark llega a México y detrás de la marca hay una poderosa familia empresarial

¿Quién es el dueño de Primark?

Primark forma parte de Associated British Foods, grupo que nació gracias al empresario canadiense Garfield Weston.

Weston llegó a Reino Unido después de haber servido en la Primera Guerra Mundial y en 1935 estableció Allied Bakeries, después de invertir en siete panaderías. Durante las siguientes décadas expandió el negocio mediante adquisiciones de compañías de la región.



En 1960, Allied Bakeries cambió su nombre a Associated British Foods, cuando el grupo comenzó a diversificarse. A partir de entonces, ABF fue sumando negocios de alimentos, ingredientes, azúcar y retail.

La familia Weston también creó en 1958 la Garfield Weston Foundation, a la que destinó una parte mayoritaria de las acciones de la familia en el negocio. Actualmente, es en una de las principales instituciones filantrópicas del Reino Unido.

¿Cómo nació Primark?

La historia de Primark comenzó en 1969, cuando ABF financió la primera tienda de la marca en Mary Street, Dublín, Irlanda.

El proyecto surgió de la idea del empresario Arthur Ryan, quien había trabajado en el área de ropa de Dunne's. Su propuesta era crear una tienda que ofreciera ropa accesible, combinando precios bajos con productos que siguieran las tendencias de moda.

La familia Weston está vinculada al control de Associated British Foods, el grupo detrás de Primark. (Foro: Primark / Facebook.)



La primera tienda operó bajo el nombre de Penneys, denominación que todavía utiliza la compañía en Irlanda, sin embargo, en todo el mundo es conocida como Primark.

Con el respaldo financiero y la experiencia de retail de ABF, Ryan convirtió aquella primera tienda en una cadena internacional. Durante sus 40 años como director ejecutivo, Primark pasó de ese establecimiento en Dublín a 165 tiendas en seis países.