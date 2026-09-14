Primark llega a México y detrás de la marca hay una poderosa familia empresarial

Primark es conocida por vender ropa, accesorios y productos para el hogar a precios accesibles, pero detrás de sus tiendas existe una historia empresarial que comenzó mucho antes de que la marca se convirtiera en una cadena internacional.
La firma irlandesa anunció su llegada a México mediante una alianza con Liverpool, uno de los principales grupos de retail del país.
Pero Primark es solo una de las marca que forma parte de Associated British Foods (ABF), un grupo británico con negocios en diferentes ramos.
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¿Quién es el dueño de Primark?
Primark forma parte de Associated British Foods, grupo que nació gracias al empresario canadiense Garfield Weston.
Weston llegó a Reino Unido después de haber servido en la Primera Guerra Mundial y en 1935 estableció Allied Bakeries, después de invertir en siete panaderías. Durante las siguientes décadas expandió el negocio mediante adquisiciones de compañías de la región.
En 1960, Allied Bakeries cambió su nombre a Associated British Foods, cuando el grupo comenzó a diversificarse. A partir de entonces, ABF fue sumando negocios de alimentos, ingredientes, azúcar y retail.
La familia Weston también creó en 1958 la Garfield Weston Foundation, a la que destinó una parte mayoritaria de las acciones de la familia en el negocio. Actualmente, es en una de las principales instituciones filantrópicas del Reino Unido.
¿Cómo nació Primark?
La historia de Primark comenzó en 1969, cuando ABF financió la primera tienda de la marca en Mary Street, Dublín, Irlanda.
El proyecto surgió de la idea del empresario Arthur Ryan, quien había trabajado en el área de ropa de Dunne's. Su propuesta era crear una tienda que ofreciera ropa accesible, combinando precios bajos con productos que siguieran las tendencias de moda.
La primera tienda operó bajo el nombre de Penneys, denominación que todavía utiliza la compañía en Irlanda, sin embargo, en todo el mundo es conocida como Primark.
Con el respaldo financiero y la experiencia de retail de ABF, Ryan convirtió aquella primera tienda en una cadena internacional. Durante sus 40 años como director ejecutivo, Primark pasó de ese establecimiento en Dublín a 165 tiendas en seis países.
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Primark deja Irlanda y comienza su expansión
El crecimiento internacional de Primark tomó mayor fuerza en 2006, cuando abrió su primera tienda fuera de Reino Unido e Irlanda.
El destino fue Madrid, España, y aquella apertura marcó el inicio de una expansión que posteriormente llevó a la marca a otros países europeos y a Estados Unidos.
En 2015, Primark abrió su primera tienda en Estados Unidos, en Boston, otro paso importante en su estrategia de crecimiento internacional.
Años después, la cadena continuó aumentando su presencia en diferentes mercados. El pasado 1 de septiembre alcanzó otro hito al abrir su tienda número 500, en el centro comercial La Cartiera, en Nápoles, Italia.
¿Qué otros negocios tiene el grupo detrás de Primark?
Actualmente, ABF se define como un grupo internacional diversificado de alimentos, ingredientes y retail, con negocios organizados en cinco grandes áreas: retail, alimentos, ingredientes, azúcar y agricultura.
El grupo compró Twinings, una marca de té, en 1964, adquirió British Sugar en 1991 y desarrolló posteriormente negocios de ingredientes, nutrición animal y agricultura.
El 10 de septiembre, Primark y El Puerto de Liverpool anunciaron una alianza estratégica para llevar la marca al país. La compañía mexicana será el socio para el desarrollo de Primark en el mercado mexicano.
Para Primark, México se suma a una estrategia de expansión que en 2026 también contempla nuevos mercados en Medio Oriente y más aperturas en Europa y Estados Unidos. La compañía alcanzó las 500 tiendas este mes y continúa ampliando su presencia internacional.