Una de cada dos empresas en Jalisco ha sido víctima de algún delito solo en 2026, ahora no pueden "pensar a futuro"

Con este resultado, Jalisco se colocó en el tercer lugar nacional, solo detrás de Michoacán y Nayarit. La cifra contrasta con el promedio nacional, donde 45.6% de las empresas reportó haber sido víctima de algún delito, el nivel más bajo registrado desde 2018.

Para Luis Beas, presidente de Coparmex Jalisco, aunque aquel episodio fue un hecho aislado, la inseguridad mantiene encendidas las alertas entre las empresas.

“Nosotros hemos estado siempre preocupados por el tema de la seguridad y por supuesto este tipo de eventos no dan la certidumbre que deberemos de tener. Además, nuestras empresas socias nos han mostrado tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que por lo menos una de cada dos empresas han sido víctimas de algún delito y esto tiene que ver también con el robo de mercancías, de productos, de autopartes”, señala en entrevista con Expansión.

La seguridad ya cuesta más

El impacto no termina con las pérdidas derivadas de un robo. Las empresas están destinando más recursos para proteger sus operaciones.

En Jalisco, 65.7% de las empresas, es decir, casi dos de cada tres, aumentó su gasto en medidas de seguridad para proteger sus operaciones, mercancías y vehículos.

Para las compañías, este gasto representa un costo adicional que reduce los recursos disponibles para crecer, invertir o contratar personal.

“No deja de ser un gasto operativo y esto de algún lado debe de pagarse. La situación debilita la fortaleza de las empresas para seguir creciendo”, sostiene Beas.

El problema tiene un impacto mayor entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para absorber gastos adicionales sin afectar sus planes de expansión.

El robo de mercancías en tránsito es el principal delito reportado por las empresas en Jalisco, una problemática que también figura entre las principales afectaciones para las compañías a nivel nacional.

A esto se suma la preocupación por la extorsión. Aunque todavía no existen datos estatales precisos sobre su incidencia, Coparmex Jalisco estima que una de cada dos empresas podría enfrentar este delito.

“La extorsión también es algo que nos preocupa y a lo que necesitamos poner atención. Este llamado lo ha hecho también nuestro presidente a nivel nacional, para denunciar la extorsión y aquí en Jalisco por supuesto que nos preocupa”, añade Beas.