Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Una de cada dos empresas en Jalisco ha sido víctima de algún delito solo en 2026, ahora no pueden "pensar a futuro"

El 56.7% de las compañías en Jalisco sufrió algún delito en lo que va del año, un aumento de 4.8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.
lun 14 septiembre 2026 06:14 PM
Añadir Expansión en Google
Tras el abatimiento de "El Mencho" los grupos delictivos a manera de protesta incendiaron locales comerciales y autobuses en Jalisco.
Tras el abatimiento del líder de Cartel Jalisco Nueva Generación, las bandas criminales realizaron la quema de establecimientos comerciales a manera de protesta. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La inseguridad dejó de ser solo un problema de seguridad pública para convertirse en un costo operativo para las empresas de Jalisco. A medio año del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho” o uno de los líderes más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, la entidad, que se vio paralizada por el vandalismo que trajo consigo tal suceso, aún no logra dar la vuelta a la página en temas de seguridad.

El estado registró uno de los mayores niveles de empresas víctimas de algún delito del país. De acuerdo con el último dato de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 56.7% de las compañías en Jalisco sufrió algún delito en lo que va del año, un aumento de 4.8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Publicidad

Con este resultado, Jalisco se colocó en el tercer lugar nacional, solo detrás de Michoacán y Nayarit. La cifra contrasta con el promedio nacional, donde 45.6% de las empresas reportó haber sido víctima de algún delito, el nivel más bajo registrado desde 2018.

Para Luis Beas, presidente de Coparmex Jalisco, aunque aquel episodio fue un hecho aislado, la inseguridad mantiene encendidas las alertas entre las empresas.

“Nosotros hemos estado siempre preocupados por el tema de la seguridad y por supuesto este tipo de eventos no dan la certidumbre que deberemos de tener. Además, nuestras empresas socias nos han mostrado tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que por lo menos una de cada dos empresas han sido víctimas de algún delito y esto tiene que ver también con el robo de mercancías, de productos, de autopartes”, señala en entrevista con Expansión.

La seguridad ya cuesta más

El impacto no termina con las pérdidas derivadas de un robo. Las empresas están destinando más recursos para proteger sus operaciones.

En Jalisco, 65.7% de las empresas, es decir, casi dos de cada tres, aumentó su gasto en medidas de seguridad para proteger sus operaciones, mercancías y vehículos.

Para las compañías, este gasto representa un costo adicional que reduce los recursos disponibles para crecer, invertir o contratar personal.

“No deja de ser un gasto operativo y esto de algún lado debe de pagarse. La situación debilita la fortaleza de las empresas para seguir creciendo”, sostiene Beas.

El problema tiene un impacto mayor entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para absorber gastos adicionales sin afectar sus planes de expansión.

El robo de mercancías en tránsito es el principal delito reportado por las empresas en Jalisco, una problemática que también figura entre las principales afectaciones para las compañías a nivel nacional.

A esto se suma la preocupación por la extorsión. Aunque todavía no existen datos estatales precisos sobre su incidencia, Coparmex Jalisco estima que una de cada dos empresas podría enfrentar este delito.

“La extorsión también es algo que nos preocupa y a lo que necesitamos poner atención. Este llamado lo ha hecho también nuestro presidente a nivel nacional, para denunciar la extorsión y aquí en Jalisco por supuesto que nos preocupa”, añade Beas.

Publicidad

Menos empresas ven condiciones para invertir

El costo de la inseguridad también aparece en las expectativas empresariales. Solo 26.9% de los socios de Coparmex Jalisco considera que es un buen momento para invertir, una percepción que limita los planes de crecimiento de las compañías.

La cautela también alcanza al empleo. De acuerdo con el último Data Coparmex Jalisco, uno de cada cuatro socios prevé recortar su plantilla laboral durante la segunda mitad del año.

Mientras sectores como el de manufactura de componentes para centros de datos comienza a gestarse en Jalisco, que cuenta con empresas de calibre internacional en áreas tecnológicas como Foxconn, los temas de seguridad se vuelven aún más importantes.

Desde la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), el episodio ocurrido después del abatimiento de “El Mencho” también es considerado un hecho aislado, aunque su presidente entrante, Roberto Álvarez Silva, considera necesario contar con mayor información para dimensionar los riesgos.

“En cuanto a seguridad se necesitan hacer más estudios, pero aquí contamos con un aeropuerto de primer mundo de carga y eso también que genera la tranquilidad de que los productos pueden no tienen que recorrer grandes distancias para llegar a su destino”, subraya.

Publicidad

Tags

Inseguridad Nemesio Oseguera, el "Mencho" Jalisco

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad