¿Quién es Emilio Azcárraga Jean y qué empresas tiene además de Televisa?

Emilio Azcárraga Jean vuelve a acaparar los reflectores del mundo de los negocios en México, pues en pocos meses logró concretar alianzas y operaciones importantes en las empresas donde tiene participación, como Grupo Televisa y Grupo Ollamani, dueño del Club América. El más reciente anuncio es la venta de acciones de la televisora a sus socios Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, en una operación valuada en 1,926 millones de pesos (mdp).
Azcárraga Jean es un personaje clave en la industria del entretenimiento de habla hispana y a continuación te contamos por qué.
¿Quién es Emilio Azcárraga Jean?
Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean nació el 21 de febrero de 1968. Es el único hijo varón de ' El Tigre', Emilio Azcárraga Milmo. Su madre, Nadine Jean, de origen francés, fue la tercera esposa de Azcárraga Milmo.
Su abuelo fue Emilio Azcágarra Vidaurreta, quien fundó Televisa.
Azcárraga Jean estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, y Mercadotecnia y Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Entró a trabajar al Canal 12 de Tijuana como director de cámaras y producción. Con tan solo 29 años de edad, tomó el mando de Televisa y se encargó de diversificar los negocios de la empresa y aceleró su expansión internacional.
En 1999 contrajo matrimonio con Alejandra de Cima Aldrete, de quien se divorció en 2002. Contrajo segundas nupcias en 2004 con Sharon Fastlicht, enlace del cual tienen tres hijos: Emilio, Hannah y Mauricio.
Con Azcárraga Jean al frente de Televisa, la empresa incursionó en las telecomunicaciones al adquirir Bestel, Televisión Internacional (TVI), Cablemás, Cablecom y Cablevisión Red entre 2006 y 2014.
En 2011, Azcárraga Jean invirtió más de 1,600 millones de pesos en la adquisición del 50% del capital social de la firma de telefonía móvil Iusacell, en una alianza con Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
En octubre de 2024, Azcárraga Jean dejó la presidencia de Grupo Televisa en medio del anuncio de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre presuntos sobornos a directivos de la FIFA para obtener derechos de transmisión de partidos de futbol. Hasta el momento no se hay una resolución por parte de las autoridades de EU.
Club América
Emilio Azcárraga Jean tiene el control sobre la empresa Ollamani, la cual anunció una alianza estratégica con General Atlantic para transferir el 49% de participación de Grupo Águilas, por lo que el empresario mantiene el control directivo del conglomerado que reúne al club América, el estadio Azteca y terrenos colindantes.