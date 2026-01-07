¿Quién es Emilio Azcárraga Jean y qué empresas tiene además de Televisa?

¿Quién es Emilio Azcárraga Jean?

Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean nació el 21 de febrero de 1968. Es el único hijo varón de ' El Tigre', Emilio Azcárraga Milmo. Su madre, Nadine Jean, de origen francés, fue la tercera esposa de Azcárraga Milmo.

Su abuelo fue Emilio Azcágarra Vidaurreta, quien fundó Televisa.

Azcárraga Jean estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, y Mercadotecnia y Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Entró a trabajar al Canal 12 de Tijuana como director de cámaras y producción. Con tan solo 29 años de edad, tomó el mando de Televisa y se encargó de diversificar los negocios de la empresa y aceleró su expansión internacional.

En 1999 contrajo matrimonio con Alejandra de Cima Aldrete, de quien se divorció en 2002. Contrajo segundas nupcias en 2004 con Sharon Fastlicht, enlace del cual tienen tres hijos: Emilio, Hannah y Mauricio.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Con Azcárraga Jean al frente de Televisa, la empresa incursionó en las telecomunicaciones al adquirir Bestel, Televisión Internacional (TVI), Cablemás, Cablecom y Cablevisión Red entre 2006 y 2014.

En 2010 fue elegido Personaje del Año por la revista Expansión , ya que luego de 13 años al frente de la empresa la hizo más rentable.

En 2011, Azcárraga Jean invirtió más de 1,600 millones de pesos en la adquisición del 50% del capital social de la firma de telefonía móvil Iusacell, en una alianza con Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.

En los negocios se destaca su paciencia, ya que después de varios intentos por hacerse de Univisión, esto se consolidó en abril de 2021 y tras más de 35 años se anunció la alianza y la creación del grupo de medios Televisa-Univisión .

Las empresas que preside

Emilio Azcárraga Jean ocupa el lugar número 36 de la lista de los 100 millonarios más importantes de México en 2025 que realizó Expansión .

Las empresas que preside:

Grupo Ollamani, que tiene registra ventas de 6,029 millones de pesos. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores y cuenta con 1,836 empleados.

Cablevisión, que registra ventas de 14,628 millones de pesos. La empresa cotiza en la Bolsa de valores y cuenta con 5,450 empleados.

Innova, cuyos datos de ventas y números de empleados no están disponibles.

Empresas/ organismos de las que es miembro del Consejo

Grupo Televisa (con acciones)

Televisa Univision (de tipo patrimonial)

Grupo Axo (con acciones)

Consejo Mexicano de Negocios, en donde es Miembro del Consejo.

Emilio Azcárraga y el FIFA Gate

En octubre de 2024, Azcárraga Jean dejó la presidencia de Grupo Televisa en medio del anuncio de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre presuntos sobornos a directivos de la FIFA para obtener derechos de transmisión de partidos de futbol. Hasta el momento no se hay una resolución por parte de las autoridades de EU.

Club América

Emilio Azcárraga Jean tiene el control sobre la empresa Ollamani, la cual anunció una alianza estratégica con General Atlantic para transferir el 49% de participación de Grupo Águilas, por lo que el empresario mantiene el control directivo del conglomerado que reúne al club América, el estadio Azteca y terrenos colindantes.