Las 7 plazas de Grupo Carso en los estados

Aunque la mayor parte de los desarrollos comerciales de Inmuebles Carso se concentran en el Valle de México, la empresa también tiene presencia en distintas entidades del país, principalmente en zonas con actividad turística, industrial y de servicios.

Fuera de la capital, Grupo Carso opera siete plazas comerciales distribuidas en siete estados. Veracruz es la entidad con mayor presencia, mientras que Puebla se suma recientemente a esta red tras la adquisición de una parte de Paseo San Francisco.

Estas son las plazas comerciales de Grupo Carso en el interior de la República:

Veracruz: es el estado con mayor presencia de la compañía, con dos complejos: Plaza Nuevo Veracruz, ubicada en el puerto de Veracruz, y Fórum Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos.

Yucatán: en Mérida opera Plaza Altabrisa, uno de los principales centros comerciales de la ciudad.

Tabasco: cuenta con Plaza Altabrisa Villahermosa, otro desarrollo bajo la marca Altabrisa.

Durango: en Gómez Palacio administra Plaza Imagen, un complejo comercial de la región Laguna.

Hidalgo: en Pachuca opera Plaza Q, un centro comercial ubicado en la capital del estado.

San Luis Potosí: en la capital potosina cuenta con Plaza San Luis, uno de sus desarrollos comerciales fuera del Valle de México.

Inmuebles Carso opera al menos siete centros comerciales fuera de la Ciudad de México. (Inmuebles Carso)

Las 13 plazas de Slim en el Valle de México

El Valle de México concentra la mayor parte de los centros comerciales de Grupo Carso. En esta región, la compañía opera 13 complejos: nueve ubicados en la Ciudad de México y cuatro en el Estado de México.

Algunos de estos desarrollos forman parte de proyectos de mayor escala que combinan comercio, oficinas, servicios, entretenimiento y, en algunos casos, espacios culturales.

Ciudad de México: 9 plazas

En la capital del país se encuentran algunos de los inmuebles más conocidos del grupo:

Plaza Carso: ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, es uno de los proyectos más emblemáticos de Grupo Carso por su integración de centros comerciales, oficinas, museos y restaurantes.

Plaza Inbursa Cuicuilco: en la alcaldía Tlalpan.

Carso Palmas: en la zona de Lomas de Chapultepec.

Plaza Loreto: en San Ángel, un espacio que combina oferta comercial y cultural.

Pabellón Polanco: actualmente en proceso de remodelación.

Plaza Insurgentes: ubicada en la colonia Roma Norte.

Vistas del Bosque: en la colonia Periodista.

CETRAM El Rosario: complejo vinculado al nodo de transporte de la alcaldía Azcapotzalco.

Plaza Universidad: ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Estado de México: 4 plazas

En los municipios mexiquenses que forman parte de la zona metropolitana, Grupo Carso cuenta con desarrollos relacionados con corredores comerciales y puntos estratégicos de movilidad:

Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos: en Naucalpan.

Plaza Ciudad Jardín: en Nezahualcóyotl.

Plaza Tlane: en Tlalnepantla de Baz.

Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca: en Ecatepec.

Con estos proyectos, la presencia de Grupo Carso en el Valle de México se mantiene como el núcleo principal de su negocio inmobiliario comercial.