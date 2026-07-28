Carlos Slim es reconocido como el líder del sector de telecomunicaciones en México, pero su imperio también tiene una fuerte presencia en otros negocios, como el inmobiliario. A través de Inmuebles Carso, la división dedicada al desarrollo y operación de espacios comerciales, el empresario controla una amplia red de plazas comerciales y ahora prepara su llegada a Puebla con un nuevo proyecto.
Actualmente, Inmuebles Carso cuenta con 20 centros comerciales ubicados tanto en el Valle de México como en distintos estados del país, donde opera algunos de los desarrollos más representativos del grupo.
En esta nota te contamos qué se sabe del nuevo proyecto inmobiliario de Slim en Puebla y dónde se encuentran actualmente las plazas comerciales que forman parte de su imperio.
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La nueva plaza de Slim en Puebla
Carlos Slim está por sumar una nueva pieza a su negocio inmobiliario. Su llegada a Puebla se relaciona con la adquisición de parte del centro comercial Paseo San Francisco, un complejo ubicado en el Centro Histórico de la ciudad que podría transformarse en un nuevo desarrollo de Grupo Carso.
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó que el empresario, a través de Grupo Carso, compró una parte de la plaza comercial, así como una antigua fábrica ubicada frente a la zona conocida por sus tradicionales “chalupas de San Francisco”.
El alcalde explicó que se trata de una operación privada entre particulares y, por ahora, no dio a conocer el monto de la transacción ni los detalles del proyecto. Grupo Carso tampoco ha revelado información adicional sobre la operación.
Aunque todavía no existe un anuncio oficial, ha trascendido que la intención sería convertir el inmueble en un proyecto de usos mixtos, es decir, un desarrollo que combine comercios, oficinas y vivienda, bajo un concepto parecido al de Plaza Carso en la Ciudad de México.
La apuesta llega en un momento de cambio para Paseo San Francisco. Durante 2026, varios negocios dejaron el complejo y algunos locales permanecieron cerrados, lo que abrió la puerta a una posible renovación del espacio, de acuerdo con reportes de medios locales.
El proyecto todavía deberá definir aspectos como su diseño, calendario de obras y los permisos necesarios, debido a que se encuentra en una zona con valor histórico. De concretarse, sería uno de los movimientos inmobiliarios más relevantes de Slim fuera de la capital del país y sumaría una nueva plaza a la red de centros comerciales que opera Inmuebles Carso.
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Las 7 plazas de Grupo Carso en los estados
Aunque la mayor parte de los desarrollos comerciales de Inmuebles Carso se concentran en el Valle de México, la empresa también tiene presencia en distintas entidades del país, principalmente en zonas con actividad turística, industrial y de servicios.
Fuera de la capital, Grupo Carso opera siete plazas comerciales distribuidas en siete estados. Veracruz es la entidad con mayor presencia, mientras que Puebla se suma recientemente a esta red tras la adquisición de una parte de Paseo San Francisco.
Estas son las plazas comerciales de Grupo Carso en el interior de la República:
Veracruz: es el estado con mayor presencia de la compañía, con dos complejos: Plaza Nuevo Veracruz, ubicada en el puerto de Veracruz, y Fórum Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos.
Yucatán: en Mérida opera Plaza Altabrisa, uno de los principales centros comerciales de la ciudad.
Tabasco: cuenta con Plaza Altabrisa Villahermosa, otro desarrollo bajo la marca Altabrisa.
Durango: en Gómez Palacio administra Plaza Imagen, un complejo comercial de la región Laguna.
Hidalgo: en Pachuca opera Plaza Q, un centro comercial ubicado en la capital del estado.
San Luis Potosí: en la capital potosina cuenta con Plaza San Luis, uno de sus desarrollos comerciales fuera del Valle de México.
Las 13 plazas de Slim en el Valle de México
El Valle de México concentra la mayor parte de los centros comerciales de Grupo Carso. En esta región, la compañía opera 13 complejos: nueve ubicados en la Ciudad de México y cuatro en el Estado de México.
Algunos de estos desarrollos forman parte de proyectos de mayor escala que combinan comercio, oficinas, servicios, entretenimiento y, en algunos casos, espacios culturales.
Ciudad de México: 9 plazas
En la capital del país se encuentran algunos de los inmuebles más conocidos del grupo:
Plaza Carso: ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, es uno de los proyectos más emblemáticos de Grupo Carso por su integración de centros comerciales, oficinas, museos y restaurantes.
Plaza Inbursa Cuicuilco: en la alcaldía Tlalpan.
Carso Palmas: en la zona de Lomas de Chapultepec.
Plaza Loreto: en San Ángel, un espacio que combina oferta comercial y cultural.
Pabellón Polanco: actualmente en proceso de remodelación.
Plaza Insurgentes: ubicada en la colonia Roma Norte.
Vistas del Bosque: en la colonia Periodista.
CETRAM El Rosario: complejo vinculado al nodo de transporte de la alcaldía Azcapotzalco.
Plaza Universidad: ubicada en la alcaldía Benito Juárez.
En los municipios mexiquenses que forman parte de la zona metropolitana, Grupo Carso cuenta con desarrollos relacionados con corredores comerciales y puntos estratégicos de movilidad:
Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos: en Naucalpan.
Plaza Ciudad Jardín: en Nezahualcóyotl.
Plaza Tlane: en Tlalnepantla de Baz.
Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca: en Ecatepec.
Con estos proyectos, la presencia de Grupo Carso en el Valle de México se mantiene como el núcleo principal de su negocio inmobiliario comercial.
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La actualidad de Inmuebles Carso
El negocio inmobiliario de Carlos Slim mantiene una posición relevante dentro del mercado mexicano. De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Inmuebles Carso se ubicó en la posición 363, después de ocupar el lugar 349 en la edición anterior.
Al cierre del último ejercicio reportado, la compañía registró ingresos netos por 8,812.6 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% respecto al año previo, y reportó una plantilla laboral de 1,076 empleados.
Aunque los centros comerciales son una de las caras más visibles del negocio, Inmuebles Carso forma parte de una estrategia inmobiliaria más amplia que incluye desarrollos corporativos, residenciales, culturales y de servicios.
Con el proyecto que contempla en Puebla, Grupo Carso busca ampliar su presencia fuera del Valle de México y sumar un nuevo desarrollo a un portafolio que durante décadas se ha convertido en una de las apuestas inmobiliarias más importantes del grupo.