Las 13 plazas comerciales que aportan a la fortuna de Carlos Slim: no todas están en CDMX

Plaza Carso

Es un complejo emblemático de Carlos Slim en la Ciudad de México que integra comercio, entretenimiento y cultura. Opera desde 2010 y cuenta con 69 locales en tres niveles, con Dax como tienda ancla y Sanborns y City Market como subanclas. Destaca por su oferta de ocio, que incluye el Teatro Telcel, el Acuario Inbursa, cines y el Museo Soumaya, lo que lo convierte en uno de los polos comerciales y culturales más visitados de la capital.

Se ubica en Calle Lago Zurich No. 245, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Plaza Carso concentra comercio, cultura y entretenimiento en el corazón de Nuevo Polanco. (Inmuebles Carso)

Plaza Inbursa Cuicuilco

Es uno de los desarrollos comerciales de Carlos Slim con mayor tradición en el sur de la Ciudad de México. Opera desde 1997, tras un proceso de remodelación, y combina un centro comercial con oficinas corporativas. Cuenta con 71 locales en un solo nivel y tiene como principales anclas a Cinemex y KidZania, además de Sanborns como subancla, lo que lo posiciona como un punto clave de entretenimiento familiar y servicios en la zona.

Se localiza sobre Avenida Insurgentes Sur No. 3500, colonia Peña Pobre, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Plaza Inbursa Cuicuilco articula compras y ocio familiar en el sur de la Ciudad de México. (Inmuebles Carso)

Carso Palmas

Ubicado en una de las zonas corporativas y residenciales más exclusivas de la capital, Carso Palmas es un complejo de Carlos Slim que combina comercio y oficinas en un formato compacto y funcional. Opera desde 2016 y se distribuye en tres niveles, con una oferta enfocada en servicios y consumo cotidiano para el entorno de Lomas de Chapultepec. Sanborns funge como subancla y concentra buena parte de la actividad del centro comercial.

Se localiza en Avenida Paseo de las Palmas No. 781, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Ciudad de México.