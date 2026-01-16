Las 13 plazas comerciales que aportan a la fortuna de Carlos Slim: no todas están en CDMX

Carlos Slim es conocido principalmente por estar detrás de Telcel y Telmex; sin embargo, una parte importante de su fortuna también proviene del negocio inmobiliario. A través de este sector, ha desarrollado 13 centros comerciales en la Ciudad de México y su área metropolitana.
Estos complejos son propiedad de Inmuebles Carso, una de las cuatro empresas de mayor peso que el ingeniero —como se le conoce coloquialmente— preside desde hace varios años y que han sido clave para consolidarlo como el empresario más importante del país .
En esta nota recapitulamos cuáles son los centros comerciales con el sello Slim, dónde se ubican, qué formato tienen y en qué zonas se localizan, tanto en la capital del país como en el Estado de México, según su página de internet .
Publicidad
Plaza Carso
Es un complejo emblemático de Carlos Slim en la Ciudad de México que integra comercio, entretenimiento y cultura. Opera desde 2010 y cuenta con 69 locales en tres niveles, con Dax como tienda ancla y Sanborns y City Market como subanclas. Destaca por su oferta de ocio, que incluye el Teatro Telcel, el Acuario Inbursa, cines y el Museo Soumaya, lo que lo convierte en uno de los polos comerciales y culturales más visitados de la capital.
Se ubica en Calle Lago Zurich No. 245, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Plaza Inbursa Cuicuilco
Es uno de los desarrollos comerciales de Carlos Slim con mayor tradición en el sur de la Ciudad de México. Opera desde 1997, tras un proceso de remodelación, y combina un centro comercial con oficinas corporativas. Cuenta con 71 locales en un solo nivel y tiene como principales anclas a Cinemex y KidZania, además de Sanborns como subancla, lo que lo posiciona como un punto clave de entretenimiento familiar y servicios en la zona.
Se localiza sobre Avenida Insurgentes Sur No. 3500, colonia Peña Pobre, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
Carso Palmas
Ubicado en una de las zonas corporativas y residenciales más exclusivas de la capital, Carso Palmas es un complejo de Carlos Slim que combina comercio y oficinas en un formato compacto y funcional. Opera desde 2016 y se distribuye en tres niveles, con una oferta enfocada en servicios y consumo cotidiano para el entorno de Lomas de Chapultepec. Sanborns funge como subancla y concentra buena parte de la actividad del centro comercial.
Se localiza en Avenida Paseo de las Palmas No. 781, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Ciudad de México.
Publicidad
Plaza Loreto
Es uno de los complejos comerciales y culturales más representativos del portafolio de Carlos Slim en la Ciudad de México. Opera desde 1993 y se desarrolla en un solo nivel, con 64 locales que combinan comercio, restaurantes y entretenimiento. Tiene como anclas a Cinemex y Sport City, con Sanborns como subancla, y destaca por su vocación cultural al integrar el Museo Soumaya y el Foro Abierto, lo que la mantiene como un punto activo en la vida social del sur de la capital.
Se localiza en Altamirano No. 46, colonia Tizapán, San Ángel, Ciudad de México, con influencia en San Ángel, Pedregal, San Jerónimo y el corredor de Insurgentes.
Pabellón Polanco
Ubicado en una de las zonas de mayor actividad comercial y corporativa del poniente de la Ciudad de México, es un centro comercial emblemático de Polanco que actualmente se encuentra en proceso de remodelación. Con Sears como tienda ancla, el proyecto se prepara para reabrir en 2026 con una oferta comercial renovada y un diseño actualizado, en sintonía con el perfil empresarial, residencial y de oficinas que caracteriza a la zona.
Se localiza en Avenida Ejército Nacional No. 980, colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos
Es un complejo de usos mixtos que combina centro comercial, terminal de transporte que conecta con la terminal del Metro Cuatro Caminos y vivienda en uno de los puntos de mayor afluencia del Valle de México. Opera desde 2016 y cuenta con un centro comercial de tres niveles, con Sears como tienda ancla y Cinemex como principal oferta de entretenimiento, además del Museo Salón Deporte como espacio cultural. Su diseño apuesta por integrar movilidad y comercio en un solo nodo urbano.
Se localiza en Avenida Ingenieros Militares No. 70, colonia Parque Industrial, Estado de México, en la zona de Cuatro Caminos.
Publicidad
Plaza Insurgentes
Ubicada en el corazón de la colonia Roma Norte, Plaza Insurgentes es un centro comercial de formato compacto que opera desde 1999 y atiende principalmente al corredor de Insurgentes y sus alrededores. Cuenta con 25 locales distribuidos en dos niveles, con Sears como tienda ancla y Sanborns como subancla, además de una oferta de entretenimiento encabezada por Cinemex, lo que la convierte en una opción práctica para compras y ocio cotidiano.
Se encuentra en San Luis Potosí No. 214, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Plaza Ciudad Jardín
Inaugurada en 2008, Plaza Ciudad Jardín es uno de los centros comerciales más relevantes del oriente del Valle de México. Opera como fashion mall y reúne 165 locales en dos niveles, con Sears y Liverpool como tiendas ancla, además de Sanborns, Suburbia y Gokartmanía como subanclas. Su oferta de entretenimiento se concentra en Cinépolis, lo que la posiciona como un punto clave de consumo y ocio en la zona.
Se ubica en avenida Bordo de Xochiaca No. 3, en Ciudad Jardín Bicentenario, Nezahualcóyotl, Estado de México.
Plaza Tlane
Inaugurada en 2015, Plaza Tlane es uno de los desarrollos comerciales más importantes del norte del Estado de México. Funciona como fashion mall y combina comercio con vivienda y servicios de salud. Cuenta con 177 locales distribuidos en tres niveles, con Sears y Liverpool como tiendas ancla, y Sanborns y H&M como subanclas. Su oferta de entretenimiento incluye Cinemex y Recórcholis, lo que la convierte en un punto de atracción familiar y regional.
Se localiza en Sor Juana Inés de la Cruz No. 280, colonia San Lorenzo Industrial, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Vistas del Bosque
Inaugurado en 2023, Vistas del Bosque es un desarrollo de uso mixto que combina un centro comercial de formato lifestyle con un conjunto habitacional vertical. El proyecto integra dos niveles comerciales en la base y 18 niveles de vivienda, con una oferta enfocada en servicios, consumo cotidiano y espacios pensados para la vida urbana contemporánea, en una de las zonas con mayor conectividad del poniente de la capital.
Se ubica en bulevar Presidente Manuel Ávila Camacho 571, colonia Periodista, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca
Opera desde 2009 como un desarrollo de uso mixto que combina centro comercial y terminal multimodal que conecta con la Línea B del Metro, enfocado en el comercio cotidiano y los servicios para la zona oriente del Valle de México. Cuenta con 84 locales, con Chedraui como tienda ancla, Sanborns y Hospital Vivo como subanclas, y una oferta de entretenimiento encabezada por Cinemex. Su diseño integra siete niveles, incluidos tres de estacionamiento, y aprovecha el alto flujo peatonal de Ciudad Azteca.
Se localiza en avenida Central Carlos Hank González No. 50, 3ª Sección Ciudad Azteca, Ecatepec, Estado de México.
CETRAM El Rosario
Inaugurado en 2012, CETRAM El Rosario combina centro comercial y terminal multimodal, con un enfoque claramente funcional y de alto flujo. Cuenta con 81 locales distribuidos en dos niveles, con Soriana como tienda ancla y una oferta de entretenimiento encabezada por Cinemex. Su principal fortaleza es la conectividad, ya que está integrado al Centro de Transferencia Modal El Rosario y conecta directamente con la terminal de la Línea 7 del Metro, lo que lo convierte en un punto clave de comercio diario para miles de usuarios.
Se ubica en avenida del Rosario No. 901, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Plaza Universidad
Con una trayectoria que se remonta a 1969, Plaza Universidad es uno de los centros comerciales más tradicionales y consolidados de la Ciudad de México. Cuenta con 84 locales distribuidos en distintos niveles, con Sears y Cinépolis como tiendas ancla, y una oferta complementaria integrada por Sanborns, Yak y Dax. Su formato combina comercio, servicios y entretenimiento, lo que le ha permitido mantenerse vigente durante décadas como un punto de referencia para la zona sur de la capital.
Se localiza sobre avenida Universidad No. 1000, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
La importancia de Inmuebles Carso
De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Inmuebles Carso se ubica en la posición 353. En 2024, la empresa reportó ingresos netos por 8,464.1 millones de pesos y mantiene una plantilla laboral de 1,066 trabajadores.
Dentro del conglomerado de Carlos Slim, Inmuebles Carso es una pieza relevante del negocio inmobiliario; sin embargo, la empresa mejor posicionada del grupo en el ranking es América Móvil, el holding de telecomunicaciones, que ocupa uno de los primeros lugares del listado, solo por detrás de Pemex y Walmart.