Un Tesla correrá la Panamericana para probar hasta dónde llega la infraestructura de carga en México

El recorrido de este año contempla T uxtla, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. El trayecto representa un reto adicional para el equipo porque la disponibilidad de cargadores no es homogénea en todo el país.

Mientras que en el centro del país ya existen alternativas de carga rápida, el sureste representa el tramo más complejo. El primer día de la competencia, que parte de Tuxtla, será la principal prueba para la estrategia de abastecimiento energético.

“Ya en el centro, la verdad, está superavanzada, pero en el sureste está un poco más difícil”, dijo Grandio.





Una carrera contra la falta de cargadores

La estrategia del equipo no depende de un solo tipo de cargador. El plan combina carga lenta durante las noches, estaciones de carga rápida ubicadas en la ruta y una unidad móvil desarrollada específicamente para acompañar al vehículo durante la competencia.

Grupo Posadas participa como patrocinador y permitirá utilizar los cargadores instalados en sus hoteles. La idea es que el Tesla llegue por la noche, permanezca estacionado durante el descanso del equipo y recupere la mayor cantidad posible de energía antes de continuar el recorrido.

Para los trayectos intermedios, el equipo recurrirá a estaciones de carga rápida. Fast, otro de los patrocinadores, participa con infraestructura de este tipo.

La tercera alternativa es una van desarrollada por una empresa oaxaqueña, equipada con baterías y capacidad para suministrar hasta 30 kW. La unidad funcionará como una especie de servicio de asistencia para los puntos en los que no exista infraestructura disponible.

La lógica será no cargar necesariamente la batería hasta el 100%, sino recuperar únicamente la energía necesaria para alcanzar el siguiente punto de carga.

“Entonces el reto está en ir viendo cuál es la solución de carga ideal para cada momento”, explicó Grandio.