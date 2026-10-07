Un Tesla correrá la Panamericana para probar hasta dónde llega la infraestructura de carga en México

Un Tesla Model S 2021 recorrerá más de 4,000 kilómetros durante la Carrera Panamericana, de Tuxtla Gutiérrez a Zacatecas, en lo que será el primer intento de un vehículo eléctrico por disputar esta competencia. Más que buscar un lugar en el podio, el proyecto pretende poner a prueba la infraestructura de carga disponible en México y detectar dónde todavía existen vacíos para los viajes de larga distancia.
La iniciativa es encabezada por Eugenio Grandio, presidente de la Electromobility Association (EMA), quien planteó la carrera como una forma de responder a uno de los principales cuestionamientos que persisten alrededor de los vehículos eléctricos en México.
“En México todavía se sigue diciendo que no se puede viajar en un coche eléctrico. Entonces pensé, ¿cómo podemos demostrar en la prueba máxima que se puede viajar en México? Y dije, pues con la Carrera Panamericana ”, explicó en entrevista con Expansión.