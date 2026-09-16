El modelo responde a una limitación que la empresa identifica en el mercado mexicano. Aunque De Nicolás reconoce la calidad de la manufactura nacional, señala que todavía es complicado encontrar localmente muchos de los materiales y componentes técnicos que requiere una prenda especializada.

Asia concentra buena parte de los proveedores que desarrollan los insumos utilizados por la industria global de apparel. El mercado de ropa técnica alcanzará este año un valor global de 28,900 millones de dólares y llegará a 57,300 millones de dólares en 2035, de acuerdo con Global Market Insights Inc.

Los aranceles a textiles importados de China

MAJA mantiene en Ciudad de México un equipo de alrededor de 24 personas dedicado al diseño y desarrollo de producto. Ahí se crean las colecciones y se define qué necesita cada prenda antes de conectarlas con los proveedores internacionales.

La compañía cuenta además con una oficina en Shanghái que funciona como enlace con ese ecosistema de proveeduría.

“La oficina en Shanghái nos va diciendo qué materiales nuevos existen, qué botones están disponibles y qué tecnologías están llegando al mercado. A partir de ahí tomamos decisiones sobre cada detalle de la prenda”, cuenta el empresario.

La integración de esos materiales no ocurre de manera inmediata. Entre el desarrollo inicial, las muestras, los ajustes, la producción y el traslado hasta los centros de distribución de Culiacán y Guadalajara transcurre prácticamente un año.

Esa planeación es relevante para una empresa cuyo portafolio se ha ampliado al mismo tiempo que crece su red comercial. El reto consiste en coordinar con anticipación los materiales y la producción necesarios para mantener disponibles las colecciones en una operación que ya tiene presencia en distintas regiones del país.

La estructura, no obstante, también expone a MAJA a los cambios en las condiciones comerciales. México aplica aranceles de entre 15% y 50% a las importaciones textiles provenientes de países asiáticos sin tratado de libre comercio, entre ellos China, India y Vietnam.

De acuerdo con De Nicolás, las modificaciones arancelarias elevaron alrededor de 14% el costo integral de algunos productos. La empresa decidió absorber ese incremento y no trasladarlo al consumidor.

“No queremos jugar nada que ponga en riesgo la permanencia. Somos una empresa de seis años y lo que tengamos que hacer para durar más de 100 años en el mercado lo vamos a hacer”, asegura De Nicolás.