México tiene más aeropuertos desde la apertura del AIFA, pero no es suficiente: el país pierde competitividad

“En los últimos 40 años México no había inaugurado la cantidad de infraestructura que inauguró en los últimos siete años. Eso es una política. ¿Es la que necesita la industria? No lo sé. La visión desde el Colegio de Pilotos es que por supuesto que nos gustaría, además de la infraestructura, que esto viniese acompañado de un plan de desarrollo”, comenta el capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del CPAM.

Las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil exponen la situación. En los últimos años, los crecimientos de pasajeros que viajan hacia y desde México ha crecido entre 2 y 3%, mientras que, del otro lado, otros países de América Latina y que cuentan con planes o políticas enfocadas de manera exclusiva para el sector aéreo han tenido un mejor desempeño.

De acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana y del Cribe del Transporte Aéreo (ALTA), al cierre de 2025 el tráfico aéreo de la región totalizó 477.3 millones de pasajeros, lo que significó un repunte de 3.8% anual. En el mismo año, el crecimiento de pasajeros en México fue de 2.4%, quedando por debajo del promedio de la región.

Con una historia diferente se encuentran países como Brasil, que se coloca como el principal mercado de la región y el mayor contribuyente al crecimiento neto de pasajeros. El país, que ha diseñado políticas como el Programa de Aceleración del Turismo Internacional para ampliar asientos y vuelos internacionales mediante asociaciones público-privadas, entre otras estrategias, alcanzó un crecimiento de 9%.

Colombia es otro país que creció por encima de la media, con un avance de 5%, tras tejer políticas lideradas por su Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, al buscar un crecimiento sostenido a través de tres ejes: cielos abiertos y conectividad, democratización del transporte y planes de infraestructura e inversión.

Desde la perspectiva del CPAM, a México le ha hecho falta crear acciones específicas para dinamizar el sector más allá de solo hacer infraestructura, lo que necesitaría una política que fuese más allá de una sola administración o sexenio presidencial.

“Necesitamos una política pública en materia de aviación. Lamentablemente, seguimos viendo pasar administraciones de las instituciones gremiales sin lograr consolidar hasta el día de hoy una política pública. Como yo lo dije estos cuatro años: lo que queremos es que el gobierno mexicano diga qué quiere de su aviación y qué pretende de su aviación”, comenta Domínguez.