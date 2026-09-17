La Costeña comenzó en una tienda de abarrotes

La historia de La Costeña comenzó en 1923 con un negocio pequeño y una idea que, con el paso de los años, terminaría transformando por completo a la empresa. Ese año, don Vicente López Resines adquirió una miscelánea y tienda de abarrotes llamada “La Costeña”, ubicada en el barrio de Tlatelolco, en la Ciudad de México.

En aquella época, el negocio estaba muy lejos de parecerse a la compañía que hoy conocemos. Don Vicente comenzó a buscar una manera de conservar los alimentos durante más tiempo sin perder su sabor y encontró en el envasado una oportunidad para llevar sus productos a más consumidores.

Sus primeros productos fueron chiles serranos y chiles largos en vinagre, que él mismo preparaba y envasaba de manera artesanal. Para ello utilizaba botes alcoholeros con capacidad de 20 kilos para los chiles serranos y largos, mientras que los jalapeños eran colocados en latas de tres kilos, de acuerdo con la historia oficial de la empresa .

La apuesta comenzó a funcionar. La receta tuvo una buena aceptación entre los clientes y la demanda fue creciendo, hasta que aquella pequeña tienda empezó a convertirse, poco a poco, en un negocio de producción de alimentos. Lo que había comenzado como una forma de conservar y vender chiles terminó abriendo el camino hacia una operación mucho más grande.

El crecimiento llevó a Don Vicente a dar un paso decisivo en 1937. Ese año instaló su primera línea de producción y abrió una fábrica en la colonia Estrella, en la Ciudad de México.

La diferencia con aquellos primeros días era considerable. La Costeña ya no dependía únicamente de la producción artesanal de una tienda de abarrotes: había comenzado a operar a escala industrial y alcanzaba una producción de hasta 500 latas al día.

Así, en poco más de una década, La Costeña pasó de una pequeña miscelánea en Tlatelolco a tener una fábrica propia. El negocio que Don Vicente López Resines había iniciado con algunos productos en vinagre comenzaba a tomar la forma de la compañía de alimentos que crecería durante las siguientes décadas.