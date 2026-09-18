La Costeña tiene a Totis, pero su imperio incluye marcas que millones consumen sin saber que son suyas

Todas las marcas de La Costeña

El portafolio de La Costeña se ha construido durante varias décadas con la incorporación de marcas mediante adquisiciones y el desarrollo de nuevas líneas. Algunas llevan años dentro del grupo, mientras que otras llegaron en etapas más recientes.

Entre las marcas que forman parte de su portafolio se encuentran:

La Costeña: es la marca que dio origen a la compañía. Vicente López Resines adquirió en 1923 una miscelánea en Tlatelolco llamada La Costeña y comenzó a envasar chiles serranos y largos en vinagre.

Doña Chonita: se incorporó al grupo mediante una adquisición realizada en el año 2000.

Aconcagua: la marca fue adquirida primero en Chile, en 2003, y posteriormente integrada a las operaciones de La Costeña en Estados Unidos, en 2006.

Rancherita: se sumó al grupo mediante una adquisición en 2005.

SunVista: pasó a formar parte de La Costeña en 2006, como parte de su expansión en Estados Unidos. La marca ofrece principalmente frijoles, frijoles refritos y salsas.

Luck’s: se incorporó al portafolio de La Costeña en Estados Unidos en 2010. La marca cuenta con productos como frijoles, vegetales y otros alimentos enlatados.

Totis: la marca de botanas se incorporó a La Costeña en 2012 y es conocida por sus productos de maíz con forma de dona.

Paps: se integró al portafolio en 2013 dentro de la categoría de botanas y frituras.

Cacahuates Nipón: la Costeña adquirió la marca en 2017 para ampliar su presencia en el segmento de botanas y frutos secos.

Zacks: la marca de galletas se incorporó al grupo mediante una adquisición en 2019.

Marián: también fue adquirida en 2019 y amplió la presencia de La Costeña en la categoría de galletas.

Cultivo Sano: es una línea desarrollada por La Costeña desde 2020, no una adquisición. Su oferta incluye productos como frijoles, salsas y chiles.