La Costeña tiene a Totis, pero su imperio incluye marcas que millones consumen sin saber que son suyas

La Costeña acumula más de 100 años de historia desde que nació como una pequeña tienda de abarrotes en Tlatelolco . Con el paso de las décadas, la empresa mexicana no solo creció, también amplió sus negocios hasta construir un grupo con presencia en distintas categorías de alimentos.
Hoy, La Costeña va mucho más allá de los chiles en vinagre y los alimentos enlatados que la hicieron conocida. La compañía tiene bajo su paraguas distintas marcas y productos que la han convertido en uno de los jugadores relevantes del sector de alimentos en México.
Fuera de sus tradicionales latas de conservas, una de sus marcas más reconocidas son los Totis, las populares botanas de maíz con forma de donita. Pero la empresa tiene mucho más en su portafolio y su apuesta por las botanas va más allá de esta marca. Aquí te contamos cuáles son.
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Todas las marcas de La Costeña
El portafolio de La Costeña se ha construido durante varias décadas con la incorporación de marcas mediante adquisiciones y el desarrollo de nuevas líneas. Algunas llevan años dentro del grupo, mientras que otras llegaron en etapas más recientes.
Entre las marcas que forman parte de su portafolio se encuentran:
La Costeña: es la marca que dio origen a la compañía. Vicente López Resines adquirió en 1923 una miscelánea en Tlatelolco llamada La Costeña y comenzó a envasar chiles serranos y largos en vinagre.
Doña Chonita: se incorporó al grupo mediante una adquisición realizada en el año 2000.
Aconcagua: la marca fue adquirida primero en Chile, en 2003, y posteriormente integrada a las operaciones de La Costeña en Estados Unidos, en 2006.
Rancherita: se sumó al grupo mediante una adquisición en 2005.
SunVista: pasó a formar parte de La Costeña en 2006, como parte de su expansión en Estados Unidos. La marca ofrece principalmente frijoles, frijoles refritos y salsas.
Luck’s: se incorporó al portafolio de La Costeña en Estados Unidos en 2010. La marca cuenta con productos como frijoles, vegetales y otros alimentos enlatados.
Totis: la marca de botanas se incorporó a La Costeña en 2012 y es conocida por sus productos de maíz con forma de dona.
Paps: se integró al portafolio en 2013 dentro de la categoría de botanas y frituras.
Cacahuates Nipón: la Costeña adquirió la marca en 2017 para ampliar su presencia en el segmento de botanas y frutos secos.
Zacks: la marca de galletas se incorporó al grupo mediante una adquisición en 2019.
Marián: también fue adquirida en 2019 y amplió la presencia de La Costeña en la categoría de galletas.
Cultivo Sano: es una línea desarrollada por La Costeña desde 2020, no una adquisición. Su oferta incluye productos como frijoles, salsas y chiles.
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Totis, la joya de la corona en botanas
Totis comenzó en 1987 y llegó a La Costeña en 2012. Hoy no es solamente una marca del grupo, sino una división de botanas que encabeza marcas como Totis, Paps y Cacahuates Nipón, además de otras frituras y productos.
Después de su incorporación, la operación se amplió. En 2013 sumó una línea para producir papas Paps y en 2017 incorporó los Cacahuates Nipón. En 2018 también comenzó a exportar a mercados como Estados Unidos y Japón.
Ese año, Totis estuvo en el centro de rumores sobre una supuesta bancarrota después del cierre de su planta en Comitán, Chiapas. La empresa negó que hubiera quebrado y explicó que se trataba de una reubicación de la producción a Tizayuca, Hidalgo. El cambio estuvo acompañado de inversiones en maquinaria, empaques, procesos y nuevos sabores.
La operación ganó peso dentro de La Costeña. En 2021, Rafael Celorio, entonces director general de la compañía, señaló que Totis representaba alrededor de 10% de las ventas del grupo y planteó que Totis y Galletas Marián podrían llegar a aportar conjuntamente 20% en los siguientes cinco años.
Por eso, Totis es más que las famosas donitas: es una división completa de botanas dentro de La Costeña, con varias marcas bajo su operación y un peso clave en las ventas del grupo.
La estrategia de diversificación de La Costeña
La apuesta de La Costeña puede leerse como una estrategia para reducir su dependencia de un solo tipo de producto y abrir nuevas vías de crecimiento. Para hacerlo, la empresa ha combinado tres caminos: ampliar su oferta desde las plantas que ya tenía, incorporar marcas y negocios establecidos, y desarrollar productos propios.
La expansión interna permitió aprovechar su infraestructura para entrar en categorías cercanas a su negocio original. A partir de la década de 1990, sus plantas comenzaron a producir productos como puré de tomate, verduras, salsas, frijoles, moles, mayonesas, mostazas, vinagres, frutas en almíbar y mermeladas.
Las adquisiciones llevaron esa estrategia a nuevas categorías y también a otros mercados. La Costeña incorporó negocios de botanas y galletas, mientras que su expansión en Estados Unidos le permitió sumar marcas como SunVista y Luck’s y ampliar su presencia más allá del mercado mexicano.
El tercer frente es el desarrollo de productos propios. En 2020, La Costeña lanzó Cultivo Sano, una línea enfocada en alimentos orgánicos, con la que buscó atender una demanda distinta a la de sus productos tradicionales.
En conjunto, la estrategia muestra que el crecimiento de La Costeña no ha dependido únicamente de aumentar la producción de conservas. La compañía ha construido un portafolio más amplio mediante nuevas categorías, adquisiciones y presencia internacional, con lo que convirtió su negocio original en un grupo de alimentos con distintas fuentes de ingresos.
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La empresa en la actualidad
Con 18,970 millones de pesos de ingresos en 2025 y alrededor de 4,500 empleados, La Costeña mantiene una operación de gran escala. En Las 500 empresas más importantes de México de Expansión 2026 ocupó el lugar 239, tres posiciones por debajo del año anterior, aunque conserva una presencia relevante dentro de la industria de alimentos.
El 2026 también marca un cambio importante para la empresa familiar. El 16 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Vicente López Rodea , presidente del Consejo de Administración y miembro de la segunda generación de la familia que ha estado al frente del grupo.
La Costeña enfrenta ahora una nueva etapa en la que deberá mantener el crecimiento construido durante décadas y, al mismo tiempo, dar continuidad a un negocio que se ha transformado en un grupo diversificado de alimentos. El reto será sostener esa expansión mientras la compañía atraviesa un cambio generacional en su liderazgo.