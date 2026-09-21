El secreto de la expansión de Coppel
Para crecer sin perder el control de la operación, la familia convirtió su formato en un modelo prácticamente replicable. Las tiendas, el catálogo y la logística fueron estandarizados mientras una bodega central en Culiacán surtía diariamente a las primeras sucursales. Las utilidades, además, se reinvertían para financiar nuevas aperturas.
La estrategia permitió acelerar la expansión. Para 1992, Coppel ya tenía presencia en Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. En 2002, la compra de Zapaterías Canadá le dio una red de locales con la que pudo avanzar con fuerza hacia la Ciudad de México y el centro del país.
La expansión siguió durante las siguientes décadas. En 2012, Coppel abrió su tienda número 1,000 en San Juan Teotihuacán, Estado de México. En 2015, bajo la dirección de Agustín Coppel Luken, adquirió Viana por 2,500 millones de pesos y convirtió parte de sus sucursales al formato Coppel.
La clave estuvo en una idea sencilla: hacer que el modelo funcionara en una ciudad y después repetirlo en otra. Así, la pequeña tienda de regalos de Culiacán dejó de ser un negocio familiar para convertirse en una cadena con presencia nacional.
Tropiezos en la expansión internacional
Sin embargo, el crecimiento de Coppel no siempre funcionó fuera de México. La empresa llevó su modelo a otros mercados, pero encontró condiciones económicas, hábitos de consumo y competidores que dificultaron replicar el éxito conseguido en el país.
El mayor revés ocurrió en Brasil, donde Coppel entró en 2010. La recesión golpeó las ventas, aumentó los gastos y elevó los problemas de impago. En 2019, la empresa decidió cerrar sus operaciones en ese país.
En Estados Unidos, Coppel intentó establecerse en California, pero tuvo dificultades para adaptar su propuesta al mercado y competir con cadenas como Walmart y Target.
Coppel en la actualidad
De aquella pequeña tienda de regalos en Culiacán queda poco en términos de escala. De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026 , de Expansión, Grupo Coppel ocupa el lugar 15 del ranking, después de avanzar desde la posición 18, con ingresos por 296,773 millones de pesos, 10% más que en 2024.
La dimensión del grupo también se refleja en su operación. Coppel cuenta actualmente con casi 1,900 tiendas y mantiene un plan de inversión para llegar a 2,000 sucursales. Además, emplea a 119,683 personas, una plantilla que la coloca entre los principales empleadores del país.
El crecimiento también vino acompañado de una estructura de gobierno corporativo que separa la operación diaria de la visión de largo plazo . Diego Coppel Sullivan ocupa la Dirección General y está al frente de la operación integral de Tiendas Coppel, BanCoppel y Afore Coppel, así como de la ejecución de la estrategia del grupo. Agustín Coppel Luken preside el Consejo de Administración, desde donde concentra su trabajo en la visión estratégica de largo plazo, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del gobierno corporativo.
La historia comenzó en 1941 con El Regalo, una pequeña tienda en Culiacán. Ocho décadas después, aquella apuesta por el crédito, el ahorro y la reinversión dio paso a un grupo empresarial de escala nacional, con miles de tiendas, más de 100,000 empleados y negocios que van mucho más allá de la venta de productos.