“El Regalo”, la pequeña tienda de la que nació Coppel

Antes de las grandes sucursales, los créditos, los servicios financieros y la expansión por todo México, Coppel fue un pequeño negocio en Culiacán. La historia comenzó en 1941, cuando Luis Coppel Rivas y su hijo, Enrique Coppel Tamayo, pusieron detrás de un mostrador una tienda llamada El Regalo.

El nombre describía bien el negocio de sus primeros años. El establecimiento estaba enfocado en la venta de obsequios y artículos de regalo, aunque poco a poco amplió su oferta con productos como radios, relojes y muebles. Esa última categoría terminaría siendo determinante para el futuro de la compañía.

De acuerdo con la historia oficial , la transformación nació de una necesidad muy concreta. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos clientes querían comprar muebles, pero no tenían suficiente liquidez para pagarlos de contado. La familia Coppel encontró una solución: ofrecer los productos mediante abonos o pagos semanales.

Lo que inició como una manera de facilitar las compras terminó convirtiéndose en el corazón del negocio. El crédito permitió que más personas pudieran adquirir productos de mayor valor y, al mismo tiempo, creó una relación más estrecha entre la tienda y sus clientes. Décadas después, esa experiencia sería uno de los antecedentes del negocio financiero de Coppel.

Agustín Coppel Luken, quien posteriormente encabezaría el grupo, ha explicado para Expansión que en aquellos años comenzó a definirse lo que terminaría siendo el modelo de la empresa: el negocio resultó ser el crédito, el poder dar a plazos.

De una tienda de regalos en Culiacán a una red nacional: Coppel construyó su expansión a partir del crédito y la reinversión. (Cortesía)





Los Coppel tuvieron una sola tienda durante 25 años

Pero antes de convertirse en una empresa de gran escala, El Regalo pasó 25 años como una sola tienda. No hubo una expansión acelerada ni una carrera por llenar el país de sucursales. Durante ese cuarto de siglo, la familia se concentró en hacer funcionar el negocio, sostener a la familia y acumular el capital necesario para dar el siguiente paso.

Agustín Coppel ha descrito esa primera etapa como un periodo de mucho trabajo y disciplina financiera: “Duró 25 años con una tienda... y para comer y toda la familia y mantenernos... era a base de mucho esfuerzo y mucho cuidado del dinero para poder ahorrar e ir construyendo para poder invertir en otra tienda”.