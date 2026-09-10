Coppel, Lala, Banamex, TCL y Gentera tienen más datos que nunca, pero simplificar la compra sigue siendo su reto

“Uno de nuestros mayores retos es quitar un poco del ruido y ver qué es lo que realmente importa”, señaló Gabriela Lozada, directora de Estrategia y Crecimiento en Grupo Coppel, durante el panel El cliente inteligente de Expansión Summit 2026.

Los datos del cliente también están cambiando la forma de segmentar en Banamex. Durante años, las empresas agruparon a las personas por edad, género, ingresos o lugar de residencia, aunque esos atributos no explican qué quieren hacer con su dinero.

Dos personas de 35 años, con ingresos y condiciones similares, pueden tener planes completamente distintos, es decir, que una puede ahorrar para casarse y otra para viajar o comprar una mascota.

Jennifer Ramírez Bribiesca, directora de Transformación Digital de Inversiones en Banamex, explicó que la información disponible permite identificar dos elementos que antes resultaban menos visibles, el contexto de la persona y su intención de compra.

La personalización deja así de limitarse a colocar el nombre del usuario en una pantalla o un correo. En los servicios financieros implica reconocer qué quiere lograr y mostrarle cuál podría ser el siguiente paso para alcanzar esa meta.

Más información del cliente exige decisiones comerciales más precisas

Gentera, por su parte, combina el análisis de datos con la observación directa. La compañía cuenta con 2,000 asesores de campo que visitan a sus clientes cada semana o cada 15 días y conocen las dificultades que enfrentan en sus negocios, sus pagos y el acceso a los servicios.

Gloria Nieto, directora ejecutiva de Experiencia del Cliente en Gentera, explicó que las personas rara vez describen la solución exacta que esperan. La empresa debe observar dónde se detienen, cuántos pasos requiere un trámite y en qué momento necesitan hablar con alguien.

La diversidad de clientes también impide trasladar todos los procesos a una aplicación. Algunas personas pueden completar una operación desde su teléfono, pero otras prefieren llamar para recibir acompañamiento y aprender a realizarla por su cuenta la siguiente vez.

Nieto compartió que esa búsqueda de eficiencia los obligó a corregir una solución, pues tenían un dispositivo móvil que facilitaba a sus colaboradores la originación de créditos, pero aumentaba el tiempo que el cliente debía esperar.

“El dispositivo funcionaba muy bien para el colaborador, pero en la práctica le tomaba mucho tiempo al cliente”, contó Nieto. La empresa replanteó entonces el proyecto en lugar de escalar una herramienta que resolvía una parte del proceso a costa de la otra.