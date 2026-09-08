Oxxo vs. Tiendas 3B, ¿dónde puedes pagar más servicios desde la luz hasta créditos y recargas?

¿Cuáles son los servicios que se pueden pagar en sucursales de Oxxo?

Además de recargas telefónicas y pago de servicios como agua, luz y gas, en Oxxo también es posible realizar pagos de créditos, así como pagos de algunos recibos vencidos, dependiendo del tipo de servicio.

Estos son los trámites que se pueden realizar en sucursales de Oxxo:

- Pagos de servicios para el Gobierno de la CDMX.

- Pagos de sercivios para el Gobierno de Yucatán.

- Pago de servicios para el Gobierno de Querétaro.

- Pagos de servicios para el Gobierno de Oaxaca.

- Pagos de servicios para el Gobierno de Michoacán.

- Pagos de servicios para el Gobierno de Jalisco.

- Muevo León: movilidad.

- Feria: movilidad.

- Mi Movilidad: movilidad.

- Va-y-Ven: movilidad.

- QRO Bus: movilidad.

- YoVoy: movilidad.

- SitiPago: movilidad.

- PASE: telepeaje.

- Televía: telepeaje.

- Easytrip: telepeaje.

- Via Pass: telepeaje.

- Tuiio: crédito.

- Compartamos Banco: crédito.

- Coppel: crédito.

- Nacional Monte de Piedad: crédito.

- Provident: crédito.

- Financiera Independencia: crédito.

- Apoyo Económico: crédito.

- Libertad: crédito.

- Telcel: telefonía móvil.

- Movistar: telefonía móvil.

- AT&T: telefonía móvil.

- Telmex: telefonía.

- Fibra Netwey: telefonía.

- Totalplay: televisión, telefonía e internet.

- Mega: televisión, telefonía e internet.

- Izzi: televisión, telefonía e internet.

- Sky: televisión de paga.

- Dish: televisión de paga.

- Star TV: televisión de paga.

- CFE: luz.

- Engie: gas.

- Naturgy: gas.

- Depósitos y retiros bancarios: Spin, BBVA, BanCoppel, Banco Azteca, Plata, Banregio, Caja Morelia Valladolid, Caja Popular Mexicana, Caja Real del Potosí, Kapital Bank, Falabella, HSBC, Inbursa, Invex, Santander, Afirme, Nu, Scotiabank, Mifel, Banjército, Banorte.

- Venta de boletos de autobús: Primera Plus, Futura, ETN, Turistar, Senda, Transpaís, etc.

- Paquetería: Estafeta, Amazon.

En el caso de Oxxo, se precisa que en el pago de algunos servicios se debe pagar una comisión que puede variar entre 16 y 18 pesos, dependiendo del tipo de trámite que se realiza.

Adicionalmente, esta cadena cuenta con un buscador en su página web para ayudar a localizar servicios específicos, dependiendo de la ciudad y el estado. En algunos casos, se pueden realizar pagos de servicios escolares, servicios funerarios o de entretenimiento.