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Oxxo vs. Tiendas 3B, ¿dónde puedes pagar más servicios desde la luz hasta créditos y recargas?

Ambas cadenas cuentan con el pago de servicios; conoce las alternativas que ofrece cada una.
mar 08 septiembre 2026 03:53 PM
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Exterior de una sucursal de Oxxo y una de Tiendas 3B.
Ambas cadenas ofrecen la posibilidad de realizar pagos de servicios en sus sucursales. (Jesús Almazán / Tiendas 3B)

Las tiendas de conveniencia se han convertido en lugares donde ya no solamente las personas adquieren productos de despensa o algún antojo, pues ahora ofrecen una amplia variedad de pagos de servicios.

Si bien Oxxo se mantiene como la cadena de tiendas de conveniencia más popular del país con más de 24,000 sucursales en todo México, otra cadena que se ha convertido en protagonista es Tiendas 3B , que actualmente suma más de 3,600 sucursales en 17 estados de la República Mexicana.

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¿Qué servicios puedes pagar en Tiendas 3B?

Hace unos años, la posibilidad de realizar recargas telefónicas de diferentes compañías se convirtió en una herramienta para facilitar la vida de las personas. En la actualidad, esta solo es una de las múltiples posibilidades que existen.

De acuerdo con la página web oficial de Tiendas 3B , en las distintas sucursales de esta cadena ahora es posible pagar servicios como luz, agua, televisión, gas y otros más. Este es el listado completo de empresas que reciben pagos a través de la cadena:

- CFE: servicio de luz.

- PASE: telepeaje.

- Telmex: telefonía e internet.

- Dish: televisión de paga.

- Izzi: internet, televisión y telefonía.

- Sky: televisión de paga.

- Blue Telecomm: internet.

- Megacable: internet, televisión y telefonía.

- Net TV: televisión.

- Agua de Puebla: agua potable.

- JUMAPA Celaya: agua potable.

- CEA Querétaro: agua potable.

- Naturgy: gas natural.

- Jafra: cosméticos.

- Arabela: cosméticos.

- Stanhome: productos de limpieza para el hogar.

- Natura: costméticos.

- Unefon: telefonía móvil.

- AT&T: telefonía móvil.

- TurboCel: telefonía móvil.

- Telcel: telefonía móvil.

Fachada de una tienda Neto, con paredes azules y la marquesina color naranja con un letrero neón con el nombre de la cadena. En la ventana hay publicidad de las ofertas en la tienda y a fuera de la tienda hay un payaso y un puesto ambulante.
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¿Cuáles son los servicios que se pueden pagar en sucursales de Oxxo?

Además de recargas telefónicas y pago de servicios como agua, luz y gas, en Oxxo también es posible realizar pagos de créditos, así como pagos de algunos recibos vencidos, dependiendo del tipo de servicio.

Estos son los trámites que se pueden realizar en sucursales de Oxxo:

- Pagos de servicios para el Gobierno de la CDMX.

- Pagos de sercivios para el Gobierno de Yucatán.

- Pago de servicios para el Gobierno de Querétaro.

- Pagos de servicios para el Gobierno de Oaxaca.

- Pagos de servicios para el Gobierno de Michoacán.

- Pagos de servicios para el Gobierno de Jalisco.

- Muevo León: movilidad.

- Feria: movilidad.

- Mi Movilidad: movilidad.

- Va-y-Ven: movilidad.

- QRO Bus: movilidad.

- YoVoy: movilidad.

- SitiPago: movilidad.

- PASE: telepeaje.

- Televía: telepeaje.

- Easytrip: telepeaje.

- Via Pass: telepeaje.

- Tuiio: crédito.

- Compartamos Banco: crédito.

- Coppel: crédito.

- Nacional Monte de Piedad: crédito.

- Provident: crédito.

- Financiera Independencia: crédito.

- Apoyo Económico: crédito.

- Libertad: crédito.

- Telcel: telefonía móvil.

- Movistar: telefonía móvil.

- AT&T: telefonía móvil.

- Telmex: telefonía.

- Fibra Netwey: telefonía.

- Totalplay: televisión, telefonía e internet.

- Mega: televisión, telefonía e internet.

- Izzi: televisión, telefonía e internet.

- Sky: televisión de paga.

- Dish: televisión de paga.

- Star TV: televisión de paga.

- CFE: luz.

- Engie: gas.

- Naturgy: gas.

- Depósitos y retiros bancarios: Spin, BBVA, BanCoppel, Banco Azteca, Plata, Banregio, Caja Morelia Valladolid, Caja Popular Mexicana, Caja Real del Potosí, Kapital Bank, Falabella, HSBC, Inbursa, Invex, Santander, Afirme, Nu, Scotiabank, Mifel, Banjército, Banorte.

- Venta de boletos de autobús: Primera Plus, Futura, ETN, Turistar, Senda, Transpaís, etc.

- Paquetería: Estafeta, Amazon.

En el caso de Oxxo, se precisa que en el pago de algunos servicios se debe pagar una comisión que puede variar entre 16 y 18 pesos, dependiendo del tipo de trámite que se realiza.

Adicionalmente, esta cadena cuenta con un buscador en su página web para ayudar a localizar servicios específicos, dependiendo de la ciudad y el estado. En algunos casos, se pueden realizar pagos de servicios escolares, servicios funerarios o de entretenimiento.

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¿Dónde conviene más realizar el pago de servicios?

La mejor opción para realizar el pago de servicios dependerá principalmente del tipo de trámite requerido, así como de las opciones que se tienen disponibles.

Dependiendo del tipo de servicio, algunos pagos solo pueden realizarse en determinados horarios.

Tags

Tiendas Oxxo fintech, medios de pago, apps, criptomonedas

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