No solo Mbappé: estas figuras del deporte también rompieron con Nike y cambiaron de marca

Roger Federer

Roger Federer dejó Nike en 2018, uniéndose a la japonesa Uniqlo, con una contrato que contempla exclusivamente su vestimenta para el tenis y su vida fuera de la cancha.

Reportes señalan que Federer obtiene 30 millones de dólares por año gracias a esta alianza, que permanecerá vigente hasta 2028.

A diferencia de otros atletas, que suelen firmar contratos exclusivos con una sola empresa, Federer consiguió una situación poco vista en el deporte y en el mundo de los negocios, pues se convirtió en socio de On en 2019, gracias a que su esposa le presentó la marca.

Aprovechando que Uniqlo solo era su proveedor de vestimenta, el exnúmero uno del mundo comenzó a trabajar de la mano con On y ahora tiene su propia línea de calzado: “THE ROGER”.

Roger Federer tiene vínculos con On y Uniqlo. (Caleb Bowlin/Getty Images)

Allyson Felix

Es probablemente uno de los mayores escándalos en la era moderna de la marca. La atleta denunció públicamente en 2019 que decidió romper su vínculo con Nike.

Argumentó que la firma estadounidense le ofreció una reducción salarial del 70% y denunció la falta de garantías de protección económica ante su maternidad. Un año antes, la atleta se embarazó y dio a luz de emergencia mediante una cesárea.

Felix, ganadora de siete medallas olímpicas de oro, tres de plata y una de bronce, redactó un artículo en el New York Times donde denunció la postura de Nike durante uno de los momentos más complicados de su vida.

En consecuencia, Felix creó su propia marca deportiva: Saysh, además que se convirtió en una de las principales activistas en la defensa de los derechos de las mujeres atletas y su maternidad. Del otro lado, Nike cambió de postura y se comprometió a “no aplicar reducciones salariales vinculadas con desempeño” en caso de que alguna de sus atletas se embarace.

Allyson Felix, atleta de Saysh. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Glamour)

Simone Biles

En 2021, a solo unos meses de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retrasados por la pandemia de COVID-19, la gimnasta sorprendió al anunciar que dejaba Nike para firmar con Athleta, perteneciente a Gap Inc.

Lo que más sorprendió es que con Nike, Biles percibía 1.6 millones de dólares al mes, y aunque nunca se supo cuánto pagaba Athleta a la gimnasta, ella dejó claro que no lo hacía por dinero.

La multimedallista olímpica compartió que este movimiento estuvo relacionado directamente con sus valores personales, pues Athleta mostraba un claro impulso a la inclusión. Otro factor que influenció a la deportista fue que se le permitiría tener mayor control creativo en el desarrollo de productos exclusivos.

En 2022, Biles lanzó su primera línea colaborativa con la marca bajo el nombre de Athleta Girl, una línea enfocada en productos para niñas de seis a 12 años de edad.