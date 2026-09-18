No solo Mbappé: estas figuras del deporte también rompieron con Nike y cambiaron de marca

El día de hoy, Kylian Mbappé sorprendió al mundo al anunciar que dejaría de utilizar indumentaria de la marca Nike y que ahora será el nuevo embajador global de On , una marca suiza relativamente joven, con solo 16 años de historia.
El movimiento es sorpresivo porque se trata de una marca prácticamente nueva en el mundo del futbol, pues no cuenta con la trayectoria de otros gigantes de la industria, como podrían ser Adidas o Puma.
La realidad es que esta no es la primera vez que Nike sufre la baja de uno de sus atletas de élite, pues es una situación que ha afrontado no solo en el futbol, sino en otras disciplinas como el tenis, el básquetbol, la gimnasia y el atletismo.
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Otras figuras del deporte global que dejaron a Nike
Si bien hasta ahora se desconocen los detalles contractuales de la llegada de Mbappé a On, no es un secreto que detrás de estos movimientos existen millones de dólares.
Estas son algunas de las figuras que dejaron a la llamada marca de la “palomita” y se convirtieron en figuras de otras firmas.
Harry Kane
Antes de Mbappé, esta fue una de las grandes salidas que sufrió Nike en materia de futbol.
En agosto de 2023, la firma estadounidense presentó a Harry Kane como su nuevo embajador global en futbol. Lo más impactante fue que esta también fue la incursión de la marca en el balompié.
El delantero inglés se convirtió en el rostro principal de la marca, con un contrato global y vitalicio. En consecuencia, Skechers lanzó una línea de botines con el nombre del jugador, los SKX. Los detalles exactos de la operación se desconocen, pero la prensa inglesa señala que se trata de uno de los contratos individuales más lucrativos, pues se estima que Kane recibe entre 5 y 10 millones de dólares al año.
Roger Federer dejó Nike en 2018, uniéndose a la japonesa Uniqlo, con una contrato que contempla exclusivamente su vestimenta para el tenis y su vida fuera de la cancha.
Reportes señalan que Federer obtiene 30 millones de dólares por año gracias a esta alianza, que permanecerá vigente hasta 2028.
A diferencia de otros atletas, que suelen firmar contratos exclusivos con una sola empresa, Federer consiguió una situación poco vista en el deporte y en el mundo de los negocios, pues se convirtió en socio de On en 2019, gracias a que su esposa le presentó la marca.
Aprovechando que Uniqlo solo era su proveedor de vestimenta, el exnúmero uno del mundo comenzó a trabajar de la mano con On y ahora tiene su propia línea de calzado: “THE ROGER”.
Allyson Felix
Es probablemente uno de los mayores escándalos en la era moderna de la marca. La atleta denunció públicamente en 2019 que decidió romper su vínculo con Nike.
Argumentó que la firma estadounidense le ofreció una reducción salarial del 70% y denunció la falta de garantías de protección económica ante su maternidad. Un año antes, la atleta se embarazó y dio a luz de emergencia mediante una cesárea.
Felix, ganadora de siete medallas olímpicas de oro, tres de plata y una de bronce, redactó un artículo en el New York Times donde denunció la postura de Nike durante uno de los momentos más complicados de su vida.
En consecuencia, Felix creó su propia marca deportiva: Saysh, además que se convirtió en una de las principales activistas en la defensa de los derechos de las mujeres atletas y su maternidad. Del otro lado, Nike cambió de postura y se comprometió a “no aplicar reducciones salariales vinculadas con desempeño” en caso de que alguna de sus atletas se embarace.
Simone Biles
En 2021, a solo unos meses de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retrasados por la pandemia de COVID-19, la gimnasta sorprendió al anunciar que dejaba Nike para firmar con Athleta, perteneciente a Gap Inc.
Lo que más sorprendió es que con Nike, Biles percibía 1.6 millones de dólares al mes, y aunque nunca se supo cuánto pagaba Athleta a la gimnasta, ella dejó claro que no lo hacía por dinero.
La multimedallista olímpica compartió que este movimiento estuvo relacionado directamente con sus valores personales, pues Athleta mostraba un claro impulso a la inclusión. Otro factor que influenció a la deportista fue que se le permitiría tener mayor control creativo en el desarrollo de productos exclusivos.
En 2022, Biles lanzó su primera línea colaborativa con la marca bajo el nombre de Athleta Girl, una línea enfocada en productos para niñas de seis a 12 años de edad.
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Stephen Curry
La salida de Stephen Curry pasará a la historia como uno de los grandes errores de marketing en la historia de la marca estadounidense, pues todo ocurrió en 2013, cuando el jugador y su padre, Dell, estuvieron presentes en una junta de renovación con directivos de Nike.
En la reunión, uno de los directivos se refirió a Stephen como “Stephon”, mientras que en la presentación se incluyó el nombre de Kevin Durant y no el del jugador, lo que causó indignación.
Stephen y su padre se marcharon molestos del encuentro, por lo que Dell comenzó a escuchar otras ofertas, entre ellas de la Under Armour. Durante los 13 años que trabajaron juntos, nació Curry Brand, el equivalente a Jordan para el jugador de los Warriors de Golden State, recibiendo 8.8 millones de dólares en acciones de la empresa.
Este año, tras un breve periodo como agente libre, Curry firmó un nuevo convenio con la firma china Li-Ning.