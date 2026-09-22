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El Nokia 1100 también se fabricó en México: la planta que estuvo detrás del celular más vendido en la historia

México se encargó de fabricar al teléfono más vendido de la historia, así como otros modelos de Nokia.
mar 22 septiembre 2026 06:17 PM
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Aspectos del Nokia 1100
El Nokia 1100 vendió más de 250 millones de unidades. (Especial)

Si hay un teléfono que pasó a la historia, ese es el Nokia 1100, que se mantiene como el modelo más vendido con más de 250 millones de unidades comercializadas en todo el planeta.

Fue lanzado en agosto de 2003 por la compañía finlandesa y fue enfocado para su venta en mercados emergentes, con un precio de aproximadamente 100 dólares de la época, lo que lo convirtió en un modelo sumamente asequible.

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La tecnología del Nokia 1100

La gran fortaleza del Nokia 1100 se encontraba en su batería de ion de litio BL-5C con una capacidad de 850 mAh y un voltaje de 3.7 V, lo que se traducía en un rendimiento de hasta 400 horas en modo espera y 4.5 horas en modo de conversación continua.

Con la carga completa y uso moderado, el dispositivo podía utilizarse hasta por una semana. El secreto estaba en su pantalla monocromática y un sistema operativo básico, imposible de encontrar en los dispositivos de la actualidad.

Entre las aplicaciones, destacaban el reloj despertador, recordatorios, calculadora, el popular juego Snake, y por supuesto, la linterna que se encontraba en su parte superior, lo que lo llevó a convertirse en uno de los favoritos de la época.

Este popular modelo también cuenta con una historia que lo relaciona directamente con México.

¿En qué parte de México se fabricaba el Nokia 1100?

El Nokia 1100, el teléfono más vendido de la historia, estaba relacionado con México desde su fabricación.

Este modelo, así como otros de la firma finlandesa, se produjo en la fábrica de Nokia en Reynosa, Tamaulipas . La ubicación de esta instalación no fue casualidad, pues se encontraba en la zona fronteriza con Estados Unidos, lo que permitía llevar a los dispositivos a ambos lados de la frontera.

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Además de abastecer a México y Estados Unidos, aquí se fabricaban los modelos que se comercializaban en el resto de América Latina, convirtiéndose en un punto crucial para la estrategia de Nokia.

La fábrica abrió sus puertas en 1996 y con un creciente mercado de celulares, se amplió en 1999 con la intención de abastecer la demanda en México, Estados Unidos y América Latina. Por esta razón, la planta de manufactura de Nokia en Reynosa, Tamaulipas formó parte de la historia del teléfono más vendido de la historia, lanzado en 2003 y que se fabricó en dicho lugar para abastecer la demanda regional.

En su mejor época, fue considerada como la “joya de la corona” en cuanto a producción de celulares en el país, y prueba de año es que en su mejor año, 2008, produjo 46 millones de unidades, según datos de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía (SE).

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¿Qué pasó con la fábrica de Nokia en Tamaulipas?

Los tiempos cambiaron y lo que un día fue uno de los principales motores tecnológicos del país, comenzó a aminorar su nivel de producción. En 2011, la planta produjo apenas 6.2 millones de teléfonos, y en 2012 se anunció el cierre de una de sus líneas de producción para trasladarlo a Asia, ante la amenaza que representaba el crecimiento de Apple y Samsung. Hoy, ambas son las empresas más destacadas del sector.

En 2013, cuando se anunció que Microsoft compraría la división de teléfonos celulares de Nokia, surgió una nueva esperanza para la planta y sus empleados, pues se anunció que todos los empleados serían absorbidos por el gigante estadounidense, incluyendo a los 700 mexicanos de la fábrica en Tamaulipas.

Para 2014 ya se había concretado la compra y se transformó en una planta de Microsoft Mobile, enfocado a la producción del hoy extinto Lumia. Desafortunadamente, este modelo no logró despegar de la forma que la empresa deseaba, por lo que se detuvo la producción de teléfonos para enfocarse en servicios de reparación y soporte.

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En 2016, se concretó el cierre definitivo de la planta con el fracaso comercial de Microsoft en el área de teléfonos móviles. La empresa estadounidense vendió su infraestructura a FIH Mobile, filial de Foxconn, y a HMD Global por un total de 350 millones de dólares.

En la actualidad, empresas tecnológicas de los sectores médico, automotriz y logístico ocupan lo que alguna vez fue la fábrica que se encargó de ensamblar al teléfono más vendido de la historia.

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Nokia Telefonía móvil

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