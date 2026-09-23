Nissan cierra planta CIVAC en Morelos

El 27 de marzo de este año, Nissan apagó de manera definitiva las maquinarías de CIVAC, complejo ubicado en el estado de Morelos, que destaca a nivel global para la empresa por haber sido su primera planta de manufactura fuera de su natal Japón hace poco más de seis décadas.

El complejo morelense, luego de haber sido el corazón de las operaciones de la compañía en el territorio mexicano con la producción de vehículos como el sedán Tsuru, los últimos años se había concentrado en la fabricación de la NP300 Frontier.

A medida que los proyectos de nuevos modelos como Kicks, Versa y Sentra fueron situándose en Aguascalientes , donde hoy Nissan concentra las plantas conocidas como A1 y A2, los nuevos modelos en CIVAC fueron perdiendo brillo. En lugar de irse posicionando en orden de importancia, éste complejo perdió relevancia.

En junio de este año, el Gobierno de Morelos anunció una inversión de alrededor de 50 millones de dólares encaminada a la puesta en marcha de una planta farmacéutica de medicamentos a través de las subsidiarias Amarox Pharma y Camber Pharma, propiedad de Hetero Labs, proveniente de India.

El cierre de COMPAS

Mientras el anuncio del cierre de CIVAC en Morelos hacía eco en el centro del país a mediados del año pasado, una situación similar aconteció en el Bajío poco tiempo después. Cooperation Manufacturing Plan Aguascalientes (COMPAS), la sociedad conjunta entre Nissan y Daimler, confirmó en octubre a sus proveedores que concluiría sus operaciones en la entidad en 2026.

En una carta enviada por la empresa, notificó que “derivado de los cambios en la dinámica automotriz y en las preferencias de los consumidores”, los accionistas de COMPAS optaron por concluir sus operaciones.