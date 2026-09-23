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Producción de Nissan cae 25.1%: resiente cierre de plantas en Aguascalientes y Morelos

El cese de operaciones de COMPAS en el Bajío y CIVAC en el centro del país llevaron a que la firma disminuyera en una cuarta parte sus volúmenes de fabricación en México.
mié 23 septiembre 2026 12:10 PM
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Las plantas de Nissan en Aguascalientes, A1 y A2, producen modelos como Versa, Kicks, Sentra y NP300.
Nissan mantiene operativos sus complejos A1 y A2 en Aguascalientes, en los que produce vehículos como Versa, Sentra, Kicks y NP 300 Frontier. (Cortesía Nissan Mexicana)

Nissan Mexicana atraviesa una etapa de reconfiguración en su producción de vehículos que ya se refleja en los datos de Inegi. De enero a mayo, la firma ensambló en el territorio mexicano 340,683 vehículos, los que significa un descenso de 25.1%, es decir, que dejó de producir uno de cada cuatro vehículos que ensamblaba el año pasado en México.

La disminución es un reflejo de las decisiones tomadas a lo largo del año pasado en cuanto al cese de operaciones de algunas de sus plantas productivas en el país y que va en línea con el plan global RE:Nissan, con el que la armadora busca optimizar costos, actualizar su portafolio y reorganizar sus operaciones en miras de garantizar competitividad en un mercado global cada vez más exigente.

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Nissan cierra planta CIVAC en Morelos

El 27 de marzo de este año, Nissan apagó de manera definitiva las maquinarías de CIVAC, complejo ubicado en el estado de Morelos, que destaca a nivel global para la empresa por haber sido su primera planta de manufactura fuera de su natal Japón hace poco más de seis décadas.

El complejo morelense, luego de haber sido el corazón de las operaciones de la compañía en el territorio mexicano con la producción de vehículos como el sedán Tsuru, los últimos años se había concentrado en la fabricación de la NP300 Frontier.

A medida que los proyectos de nuevos modelos como Kicks, Versa y Sentra fueron situándose en Aguascalientes , donde hoy Nissan concentra las plantas conocidas como A1 y A2, los nuevos modelos en CIVAC fueron perdiendo brillo. En lugar de irse posicionando en orden de importancia, éste complejo perdió relevancia.

En junio de este año, el Gobierno de Morelos anunció una inversión de alrededor de 50 millones de dólares encaminada a la puesta en marcha de una planta farmacéutica de medicamentos a través de las subsidiarias Amarox Pharma y Camber Pharma, propiedad de Hetero Labs, proveniente de India.

El cierre de COMPAS

Mientras el anuncio del cierre de CIVAC en Morelos hacía eco en el centro del país a mediados del año pasado, una situación similar aconteció en el Bajío poco tiempo después. Cooperation Manufacturing Plan Aguascalientes (COMPAS), la sociedad conjunta entre Nissan y Daimler, confirmó en octubre a sus proveedores que concluiría sus operaciones en la entidad en 2026.

En una carta enviada por la empresa, notificó que “derivado de los cambios en la dinámica automotriz y en las preferencias de los consumidores”, los accionistas de COMPAS optaron por concluir sus operaciones.

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Los vehículos de Nissan que se producían en aquel complejo eran los de su filial de vehículos de alta gama, Infiniti, en específico los SUV QX50 y Q55. De enero a agosto del año pasado, en los registros de Inegi suman 6,264 vehículos producidos de ambos modelos, una cifra que para este mismo periodo de 2026 es de cero.

Hoy el destino de CIVAC ya está escrito y encausado al sector farmacéutico, pero en el caso de COMPAS, aún no se ha difundido información sobre el rumbo que éste complejo seguirá, sobre si se mantendrá enfocado al sector automotriz o cambiará de giro.

De acuerdo con los últimos datos de Inegi, la disminución que hoy registra Nissan es la primera baja desde 2022, cuando su producción cayó 29.1%.

Con inversión de 96 mdd, Nissan se consolida en Aguascalientes

Las maquinarias para fabricar los vehículos de Infiniti en México ya están apagadas tras el cierre de COMPAS, pero las orientadas a la producción de volumen de Nissan cuentan una historia totalmente diferente.

Desde abril de este año, Nissan comenzó a producir la pick-up NP300 Frontier en Aguascalientes, modelo que se encargó de dar los números en CIVAC y que hoy ya forma parte del portafolio que produce la automotriz nipona en el Bajío.

Nissan, que lleva 18 años consecutivos siendo la automotriz más vendida en México, ha encontrado en la estrategia de producir local para vender de igual manera una estrategia de éxito, pero con la NP300 fabricada hoy en Aguascalientes robustece sus cualidades exportadoras, ya que desde México abastecerá también a mercados latinoamericanos como el argentino, en donde su planta de Córdoba se encargaba de hacer este modelo para dicho país y hoy ya no está en funcionamiento.

Nissan no es la misma armadora que fue hace unas décadas, porque tampoco sigue la misma estrategia de manufactura con la que vio la luz en el territorio nacional. Pese a ello, mantiene su liderazgo en el mercado mexicano, al mismo tiempo que atraviesa su etapa de reconfiguración.

“Durante 65 años, el talento, la capacidad industrial y la confianza de nuestros clientes han convertido a México en una operación fundamental para Nissan a nivel global. El país no solo es una parte importante de nuestra historia, sino un actor crítico para nuestro futuro. La fortaleza de esta operación nos permite impulsar el crecimiento, la innovación y la competitividad de Nissan en todo el mundo”, aseguró Iván Espinosa, presidente y CEO de Nissan Motor.

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Nissan nissan, automotriz, autos Aguascalientes

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