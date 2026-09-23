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El negocio de minimis se enfría para Estafeta, pero crece el de refacciones para autos chinos

El aumento arancelario a este tipo de paquetes de bajo valor, principalmente chinos, también causó estragos en la adquisición de Esteta por parte de la norteamericana UPS.
mié 23 septiembre 2026 03:53 PM
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Estafeta
Los minimis no pagaban impuestos en México, pero la situación cambió con incrementos de 18% y hasta 33.5%. (Foto: Tzuara De Luna)

La logística no es lo mismo hoy ni en México ni en el mundo en comparación con hace unos años, cuando la promesa del libre comercio parecía volver imparables diversos negocios, como el del e-commerce. A medida que las barreras arancelarias han ido en aumento, como el incremento de impuestos a los minimis, es decir, a esos paquetes superiores a los 50 dólares, las empresas del sector, como la mexicana Estafeta, han resentido los impactos.

En entrevista con Expansión, Gabriel Guzmán Ávila, director de servicios internacionales y Supply Chain de Estafeta, acepta que los aumentos en tarifas de importación para este tipo de paquetes han mermado el ánimo de compra de las y los mexicanos, ya que estos impactan de manera diferente en el costo del producto al consumidor final.

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Hasta inicios del año pasado, los minimis estaban exentos de impuestos y trámites aduaneros, un impuesto que aumentó a 18% a los pocos meses de iniciar 2025 y que aumentó a 33.5% a partir de agosto de ese año, pero el cambio no solo encareció los productos, ya que también impuso nuevas obligaciones para los consumidores , que también deben registrar teléfono, RFC, dirección y nombre para validar los envíos.

“Sí limita (el endurecimiento a minimis) y espanta un poco cuando terminan impactando directamente el costo del producto al consumidor final”, expone, Guzmán sin precisar una cifra de a cuánto ha caído este tráfico de este tipo de productos.

Pero la tendencia de cerrarle la puerta a los minimis, que son principalmente productos asiáticos, sobre todo chinos, no es exclusivo de México. Estados Unidos fue el primer país que tomó cartas en el asunto, a lo que luego continuaron otras regiones como Europa. Y es que este tipo de medidas tienen la intención de incentivar la compra de productos locales antes que los importados en miras de generar mayor dinamismo al interior de las economías.

“Todos estos impuestos a los minimis han venido a regular y a mejorar también las cadenas de suministro, lo cual se trata de pagar las fracciones arancelarias y las cuotas compensatorias que sean necesarios sin sacrificar calidad. Los mercados europeos lo están haciendo de una muy buena manera, aunque claro, esto encarece la transacción para el consumidor final”, añade.

Endurecimiento de minimis impactó en compra de Estafeta por parte de UPS

Estafeta es una empresa mexicana, pero estuvo a punto de dejar de serlo. En julio de 2024, la estadounidense UPS anunció que iniciaría el proceso de compra de Estafeta, lo cual sucedía en medio del boom de los servicios logísticos y de paquetería, pero poco duró el panorama favorable para poder lograr concretar la transacción.

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En septiembre del año siguiente, es decir, un mes después de que entrara en vigor el endurecimiento de minimis en México, ambas empresas anunciaron que no se llevaría a cabo la compra porque no se alcanzaron a cumplir todas las condiciones para el cierre de la transacción.

Hoy Guzmán acepta que si bien Estafeta se mantiene vigente y cerrando nuevos negocios, al igual que UPS mantiene sus operaciones en su natal Estados Unidos y en México con normalidad, los cambios regulatorios en cuanto a minimis sí causaron estragos en los planes.

“Finalmente fue una decisión que se tomó a nivel corporativo. Las dos son unas grandes compañías. Si no se llevó a cabo, tal vez no era el momento correcto. Me parece que comparten muchas, ventajas, ideologías. Me parece que ambas compañías están listas para para para dar los siguientes pasos, ya sea de manera conjunta o en singular”, expone.

Y es que el endurecimiento a este tipo de paquetes llevó a que otras empresas tomaran cartas en el asunto de manera inmediata por los estragos en los hábitos de consumo que traerían consigo, como el caso de Correos de México, que en agosto del año pasado anunció que suspendería los envíos de paquetería a Estados Unidos. Estos fueron reanudados hasta finales de marzo de este año.

“Me parece que fue una estrategia que cambió de un año para otro por cuestiones del mercado, pero sin impactarnos. Nos hizo mucho más fuertes. Nos preparó para mejores escenarios”, agrega Guzmán.

El almacenamiento y distribución de refacciones de autos, principalmente chinos, crece

Mientras el negocio de envíos de minimis se fue apagando, Estafeta comenzó a ver un área de oportunidad en lo relacionado con el mercado de repuestos de automóviles en México, principalmente de los autos “made in china”, que llegaron con fuerza al país entre 2020 y 2023.

Estafeta lleva más de 20 años dando servicios al sector automotriz en cuanto a la cadena de suministro, por ejemplo, en motores que tienen que cruzar varias veces la frontera norte para terminar de programarse entre México y Estados Unidos, pero el almacenamiento y distribución de refacciones es un segmento que ha ido ganando importancia en el último par de años.

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Gálvez considera que el negocio de refacciones creció alrededor de 22% el año pasado, mientras que en específico, el enfocado a autopartes para vehículos chinos aumentó a mayor velocidad, a un ritmo de 25%. La expectativa, es que todo este ramo automotriz crezca hacia 2031 hasta un 50%, al mismo tiempo que prevé que su infraestructura para este tipo de negocio aumente de igual manera.

“Manejamos un poco más de seis, siete clientes que están dedicados a la industria automotriz en lo cual cubrimos ciertas partes de su cadena logística. Nuestros equipos están capacitados a nivel nacional, sobre todo en el tema de almacenaje, manejo de mercancías peligrosas o automotriz y listos para para cualquier reto que se nos ponga enfrente”, comenta.

La expectativa para todo Estafeta es que la firma cierre el año con un incremento a doble dígito, una previsión favorable que está siendo impulsada por la adjudicación de nuevos contratos , como el anunciado esta semana con Changan, a la par que la empresa diseña productos cada vez más hechos a la medida para sus clientes.

“Están empujando las soluciones a medida, como soluciones realmente end to end, en lo que sería desde una cadena logística internacional hasta un paquetito, un contenedor, las entregas especializadas a dealers automotrices, pero también existen los otros sectores, en donde hay horarios estregas de específicos y estándares altos de satisfacción en donde tenemos mucha experiencia”, asegura.

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logística Aranceles Autos chinos en México

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