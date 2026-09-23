En septiembre del año siguiente, es decir, un mes después de que entrara en vigor el endurecimiento de minimis en México, ambas empresas anunciaron que no se llevaría a cabo la compra porque no se alcanzaron a cumplir todas las condiciones para el cierre de la transacción.

Hoy Guzmán acepta que si bien Estafeta se mantiene vigente y cerrando nuevos negocios, al igual que UPS mantiene sus operaciones en su natal Estados Unidos y en México con normalidad, los cambios regulatorios en cuanto a minimis sí causaron estragos en los planes.

“Finalmente fue una decisión que se tomó a nivel corporativo. Las dos son unas grandes compañías. Si no se llevó a cabo, tal vez no era el momento correcto. Me parece que comparten muchas, ventajas, ideologías. Me parece que ambas compañías están listas para para para dar los siguientes pasos, ya sea de manera conjunta o en singular”, expone.

Y es que el endurecimiento a este tipo de paquetes llevó a que otras empresas tomaran cartas en el asunto de manera inmediata por los estragos en los hábitos de consumo que traerían consigo, como el caso de Correos de México, que en agosto del año pasado anunció que suspendería los envíos de paquetería a Estados Unidos. Estos fueron reanudados hasta finales de marzo de este año.

“Me parece que fue una estrategia que cambió de un año para otro por cuestiones del mercado, pero sin impactarnos. Nos hizo mucho más fuertes. Nos preparó para mejores escenarios”, agrega Guzmán.

El almacenamiento y distribución de refacciones de autos, principalmente chinos, crece

Mientras el negocio de envíos de minimis se fue apagando, Estafeta comenzó a ver un área de oportunidad en lo relacionado con el mercado de repuestos de automóviles en México, principalmente de los autos “made in china”, que llegaron con fuerza al país entre 2020 y 2023.

Estafeta lleva más de 20 años dando servicios al sector automotriz en cuanto a la cadena de suministro, por ejemplo, en motores que tienen que cruzar varias veces la frontera norte para terminar de programarse entre México y Estados Unidos, pero el almacenamiento y distribución de refacciones es un segmento que ha ido ganando importancia en el último par de años.