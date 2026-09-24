¿Quién es el dueño de Cerveza Pacífico? Así nació el clásico de Mazatlán que conquistó a México

¿Quiénes comenzaron con la historia de la cerveza Pacífico?

La cerveza tiene más de 125 años de historia, y sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando un grupo de empresarios constituyó la Gran Cervecería del Pacífico.

La fábrica fue fundada por tres alemanes: German Evers, Emilio Philipy y Johan Georg Claussen, quien además era cónsul de Alemania en Mazatlán y que era conocido popularmente por los locales como Jorge Claussen.

Antes de que se echara a andar este negocio, la venta de cerveza en la localidad se hacía exclusivamente con importación a través de diferentes distribuidores. En aquella época, los mazatlecos podían disfrtutar de marcas como La Sierra o Stefano Weinhenstefas en el distribuidor de Rodolfo Zeis.

El éxito de estas marcas fue tal, que poco a poco los mazatlecos comenzaron a sustituir bebidas locales tradicionales locales, como el aguardiente, por cerveza, lo que poco a poco derivó en una demanda difícil de cubrir con productos importados. Fue ahí donde entraron los alemanes con su iniciativa de empezar a producir un producto con el sello de casa.

Además del grupo principal de los tres alemanes, también hubo una inversión de otras tres personas: Federico Marbug, Alejandro Loubet y Carlos Bolken, y entre los seis consiguieron 300,000 pesos de la época, suficientes para adquirir la maquinaria para la producción de cerveza y traerla desde Estados Unidos.

El 14 de marzo de 1900, la fábrica arrancó operaciones, y en sus primeros años, la fábrica lograba producir 175,000 litros de cerveza, distribuidos en 26,000 cartones, iniciando la tradición cervecera del puerto.