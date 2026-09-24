¿Quién es el dueño de Cerveza Pacífico? Así nació el clásico de Mazatlán que conquistó a México

En México, existe una amplia variedad de marcas de cerveza disponibles para los consumidores, y aunque están presentes en nuestras vidas, poco se sabe de la historia alrededor de ellas.
Algunas tienen más de 100 años de historia, y han vivido diferentes etapas hasta consagrarse en lo que son en la actualidad. Ese es el caso de la cerveza Pacífico, de Grupo Modelo, que del puerto de Mazatlán, Sinaloa, se expandió por todo el país.
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¿Quiénes comenzaron con la historia de la cerveza Pacífico?
La cerveza tiene más de 125 años de historia, y sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando un grupo de empresarios constituyó la Gran Cervecería del Pacífico.
La fábrica fue fundada por tres alemanes: German Evers, Emilio Philipy y Johan Georg Claussen, quien además era cónsul de Alemania en Mazatlán y que era conocido popularmente por los locales como Jorge Claussen.
Antes de que se echara a andar este negocio, la venta de cerveza en la localidad se hacía exclusivamente con importación a través de diferentes distribuidores. En aquella época, los mazatlecos podían disfrtutar de marcas como La Sierra o Stefano Weinhenstefas en el distribuidor de Rodolfo Zeis.
El éxito de estas marcas fue tal, que poco a poco los mazatlecos comenzaron a sustituir bebidas locales tradicionales locales, como el aguardiente, por cerveza, lo que poco a poco derivó en una demanda difícil de cubrir con productos importados. Fue ahí donde entraron los alemanes con su iniciativa de empezar a producir un producto con el sello de casa.
Además del grupo principal de los tres alemanes, también hubo una inversión de otras tres personas: Federico Marbug, Alejandro Loubet y Carlos Bolken, y entre los seis consiguieron 300,000 pesos de la época, suficientes para adquirir la maquinaria para la producción de cerveza y traerla desde Estados Unidos.
El 14 de marzo de 1900, la fábrica arrancó operaciones, y en sus primeros años, la fábrica lograba producir 175,000 litros de cerveza, distribuidos en 26,000 cartones, iniciando la tradición cervecera del puerto.
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¿De dónde viene el nombre de cerveza Pacífico?
La identidad de la fábrica, que posteriormente dio nombre a la cerveza no es casualidad, pues toma su nombre del océano y los atardeceres que se viven en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, como una forma de homenaje a la cultura local.
Poco a poco, la cerveza tipo Pilsner que se producía en la fábrica fue ganando popularidad entre los locales, por lo que se abrió un expendio contiguo para satisfacer la demanda, pero los barriles y cartones también se distribuían a través de carretas jaladas por mulas.
Extranjeros pasaron a administrar la cervecera
En 1926, la Cervecera del Pacífico pasó a ser administrada por Casa Melchers, una sociedad comercial e industrial conformada en su mayoría por extranjeros.
Esta etapa estuvo marcada por la consolidación de la fábrica y sus marcas, convirtiéndose en uno de los centros industriales más importantes del noroeste del país. Esta empresa continuó al frente hasta 1954.
En 1954 se consolidó la operación que definió el presente de la cerveza: la cerveza Pacífico y su fábrica fueron vendidas a Grupo Modelo , entonces encabezado por Nemesio Diez, y desde entonces la bebida originaria de Mazatlán forma parte del conglomerado.
Con el paso del tiempo, la cerveza fue ganando popularidad entre diferentes sectores de la población, convirtiéndose en una de las marcas más populares del grupo.
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¿Cuál es el presente de la cerveza Pacífico?
En 2012, Pacífico, al igual que el resto de Grupo Modelo, fue adquirida por AB InBev, empresa cervecera originaria de Bélgica. Aunque el 95% de los activos de la marca pasaron a manos extranjeras, la estrategia fue mantener las marcas que ya eran populares en el mercado mexicano.
A diferencia de otras marcas regionales de Grupo Modelo, como León o Montejo, la cerveza Pacífico destaca por ser una de las marcas más populares, pues incluso existen otras variantes en el mercado como Pacífico Suave y Pacífico Light.
Actualmente, la cerveza Pacífico se sigue produciendo en las instalaciones de Mazatlán, Sinaloa, pero también en otras fábricas de Grupo Modelo en diferentes puntos del país.