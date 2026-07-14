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Mexicana abre nueva ruta desde el AIFA a Chihuahua: fechas, horarios y costo de los vuelos

La empresa mexicana destaca el compromiso de ampliar su oferta a más destinos nacionales desde el AIFA, con la nueva ruta hacia Chihuahua, suma 19 destinos.
mar 14 julio 2026 08:24 AM
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La aerolínea mexicana suma más rutas de destino a su oferta de vuelos desde el AIFA, aeropuerto que se inauguró el 21 de marzo de 2022. (Foto: Facebook Mexicana Vuela )

La aerolínea Mexicana de Aviación informó que el lunes 13 de julio sumó una nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, de Chihuahua.

El primer vuelo despegó a las 16:10 horas rumbo a la entidad con mayor extensión territorial del país, con lo que se “refleja el esfuerzo estratégico por unir al norte del territorio nacional con toda la red de destinos disponibles en Mexicana”, informó la empresa en un comunicado.

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Horarios de los vuelos a Chihuahua

La empresa detalló que la nueva ruta AIFA-Chihuahua -AIFA operará con las siguientes frecuencias: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

AIFA - Chihuahua: hora de salida: 16:10 horas (h.), llegada: 18:05 h.

Chihuahua - AIFA: hora de salida: 18:45 horas (h.), llegada: 20:50 h.

La aerolínea invitó a los usuarios interesados en viajar entre el AIFA y Chihuahua a consultar disponibilidad, tarifas y promociones mediante sus plataformas oficiales. Los boletos ya pueden adquirirse a través de sus canales oficiales de venta, en su página web, centro de atención telefónica al teléfono: 55-63-94-22-62, y la aplicación móvil de la aerolínea disponible para Android y iOS.

También se pueden adquirir en los módulos de venta en el AIFA y Tulum.

En la página oficial de la aerolínea del Estado ya se publicita este destino turístico, por lo que se recomienda a las personas que deseen utilizar esta ruta que consulten la disponibilidad y costos de los vuelos.

Entre los destinos turísticos de Chihuahua se encuentran las Barrancas del Cobre en donde se ubican distintos Valles, como el de Los Hongos, Valle de los Monjes y Pitorreal. También en su área desértica está el Cañón del Mulato, Mirador del Cañón del Pegüis y el Museo Regional Ojinaga; si la entidad está entre las opciones para viajar en este verano, se recomienda consultar el Atlas Turístico para trazar la ruta .

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Destinos desde el AIFA

Con la nueva ruta hacia Chihuahua, desde el AIFA suman 19 destinos nacionales y son los siguientes:

Acapulco, Guerrero

El Bajío

Campeche, Campeche

Chetumal, Quintana Roo

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Chihuahua, Chihuahua

Guadalajara, Jalisco

Hermosillo, Sonora

Ixtepec, Oaxaca

Mazatlán, Sinaloa

Mérida, Yucatán

Monterrey, Nuevo León

Palenque, Chiapas

Puerto Vallarta, Jalisco

Tijuana, Baja California

Tulum, Quintana Roo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

San José del Cabo, Baja California Sur

Zihuatanejo, Guerrero

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En el AIFA operan hasta el momento siete aerolíneas con destinos tanto al interior del país como internacionales, dos de estas empresas ofrecen vuelos nacionales e internacionales .

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Con la nueva ruta hacia Chihuahua, se amplía a 44 rutas nacionales y cinco internacionales.

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Aviación Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

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