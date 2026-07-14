Mexicana abre nueva ruta desde el AIFA a Chihuahua: fechas, horarios y costo de los vuelos

Horarios de los vuelos a Chihuahua

La empresa detalló que la nueva ruta AIFA-Chihuahua -AIFA operará con las siguientes frecuencias: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

AIFA - Chihuahua: hora de salida: 16:10 horas (h.), llegada: 18:05 h.

Chihuahua - AIFA: hora de salida: 18:45 horas (h.), llegada: 20:50 h.

La aerolínea invitó a los usuarios interesados en viajar entre el AIFA y Chihuahua a consultar disponibilidad, tarifas y promociones mediante sus plataformas oficiales. Los boletos ya pueden adquirirse a través de sus canales oficiales de venta, en su página web, centro de atención telefónica al teléfono: 55-63-94-22-62, y la aplicación móvil de la aerolínea disponible para Android y iOS.

También se pueden adquirir en los módulos de venta en el AIFA y Tulum.

En la página oficial de la aerolínea del Estado ya se publicita este destino turístico, por lo que se recomienda a las personas que deseen utilizar esta ruta que consulten la disponibilidad y costos de los vuelos.

Entre los destinos turísticos de Chihuahua se encuentran las Barrancas del Cobre en donde se ubican distintos Valles, como el de Los Hongos, Valle de los Monjes y Pitorreal. También en su área desértica está el Cañón del Mulato, Mirador del Cañón del Pegüis y el Museo Regional Ojinaga; si la entidad está entre las opciones para viajar en este verano, se recomienda consultar el Atlas Turístico para trazar la ruta .