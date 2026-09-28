Carlos Slim convirtió tres estaciones del Metro en negocio y puso plazas comerciales donde miles pasan cada día

Los negocios de Carlos Slim tienen una amplia presencia en México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no es la excepción. El empresario, a través de sus compañías, participa en tres plazas comerciales que están conectadas directamente con estaciones de distintas líneas del Metro de la Ciudad de México.
Estos centros comerciales funcionan como puntos nodales de movilidad por los que miles de personas transitan todos los días para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares. Su ubicación estratégica los convierte en espacios con un alto potencial comercial.
En esta nota te contamos cuáles son las plazas de Slim conectadas al Metro, dónde se encuentran, con qué estaciones tienen conexión y cómo llegaron estos desarrollos a algunos de los puntos más importantes para la movilidad del Valle de México.
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Mexipuerto Cementos Fortaleza - Metro Cuatro Caminos
El Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos comenzó operaciones en 2016 y se ubica en Avenida Ingenieros Militares No. 70, en Naucalpan de Juárez. Su principal característica es que está integrado físicamente a la estación terminal Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro, por lo que los pasajeros pueden pasar directamente de la estación al complejo comercial.
El desarrollo reúne en un mismo espacio la terminal de transporte y una plaza comercial distribuida en tres niveles. La oferta está encabezada por Sears, que funciona como tienda departamental ancla, mientras que Cinemex aporta el componente de entretenimiento. El complejo también alberga el Museo Salón Deporte, dedicado a distintas disciplinas deportivas.
La conexión con el Metro es particularmente relevante para el funcionamiento del centro comercial. Cuatro Caminos es la terminal norte de la Línea 2 y recibe pasajeros provenientes tanto de la Ciudad de México como de municipios del Estado de México. El acceso directo permite que parte de ese flujo llegue a los comercios, restaurantes y servicios del complejo sin realizar un traslado adicional.
La participación de Carlos Slim se da mediante Inmuebles Carso, compañía inmobiliaria vinculada al grupo empresarial de la familia Slim. En sus reportes financieros, la empresa registra su relación con Concesionaria ETRAM Cuatro Caminos, S.A. de C.V., sociedad vinculada con el desarrollo, de acuerdo con el reporte anual más reciente de Carso .
Mexipuerto Cementos Fortaleza - Metro Ciudad Azteca
La estación terminal Ciudad Azteca de la Línea B del Metro está integrada directamente con un complejo comercial de siete niveles y 84 locales. Se trata del Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca, ubicado en Avenida Central Carlos Hank González No. 50, en Ecatepec de Morelos, que comenzó operaciones en 2009.
El desarrollo combina transporte, comercio y servicios en un mismo espacio. De sus siete niveles, tres están destinados a estacionamiento, mientras que los locales se distribuyen a lo largo de los pasillos por los que transitan los usuarios del sistema de transporte. Su oferta está orientada principalmente al consumo cotidiano de los habitantes de Ecatepec y de quienes llegan desde otros puntos del oriente del Valle de México.
Entre sus principales establecimientos se encuentra Chedraui, que funciona como tienda ancla, además de Sanborns y Hospital Vivo como subanclas. También cuenta con un complejo Cinemex, así como espacios para alimentos, servicios bancarios y otros negocios de conveniencia.
La relación con Carlos Slim también se da a través de Inmuebles Carso, compañía inmobiliaria vinculada al grupo empresarial de la familia Slim. El complejo también incorpora marcas relacionadas con el grupo, como Sanborns, dentro de una estrategia que combina el desarrollo inmobiliario con una oferta comercial propia y de terceros.
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CETRAM - Metro El Rosario
La terminal El Rosario de la Línea 7 del Metro también tiene una plaza comercial integrada a su infraestructura de transporte. El desarrollo se encuentra en Avenida del Rosario No. 901, en la alcaldía Azcapotzalco, y comenzó operaciones en 2012 como parte del complejo multimodal que concentra distintos servicios de transporte en esta zona del norte de la Ciudad de México.
La zona comercial se extiende en dos niveles y reúne 81 locales, con una oferta enfocada principalmente en compras cotidianas, alimentos y servicios. Soriana funciona como tienda ancla, mientras que Cinemex aporta la oferta de entretenimiento.
A diferencia de los desarrollos de Cuatro Caminos y Ciudad Azteca, este proyecto se encuentra en territorio capitalino y forma parte directamente del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) El Rosario. Su conexión con la terminal de la Línea 7 permite que los usuarios pasen entre el Metro y las instalaciones comerciales como parte de un mismo recorrido.
La relación con Carlos Slim se da a través de Inmuebles Carso , compañía inmobiliaria vinculada al grupo empresarial de la familia Slim. El proyecto forma parte del modelo de desarrollos que integra infraestructura de transporte con espacios comerciales, aprovechando la actividad que generan los usuarios del Metro y del transporte público.
La estrategia de Slim para convertir el flujo del Metro en negocio
Más que colocar centros comerciales junto al Metro, el modelo detrás de estos desarrollos consiste en integrar movilidad y actividad comercial en un mismo espacio. Para un grupo inmobiliario, esto permite aprovechar una característica difícil de replicar en otros puntos: el flujo constante de personas que ya tienen una razón para pasar por ahí.
La lógica es sencilla. Una estación concentra diariamente a miles de usuarios que pueden necesitar comer, hacer compras, acudir a un servicio o simplemente aprovechar el tiempo antes de llegar a su destino. Al incorporar tiendas, restaurantes, entretenimiento y otros servicios en ese mismo recorrido, parte de ese tránsito puede convertirse en actividad comercial.
Los tres casos muestran que no existe un único formato. Cuatro Caminos y Ciudad Azteca están asociados con terminales que conectan al Estado de México con la capital, mientras que El Rosario forma parte de un CETRAM dentro de la Ciudad de México. La escala cambia, pero el principio es el mismo: llevar la oferta comercial hasta donde ya existe una concentración natural de consumidores.
Para Inmuebles Carso, esta estrategia también permite desarrollar propiedades de usos distintos alrededor de infraestructura que ya genera afluencia. El resultado es un modelo en el que el Metro no solo facilita el acceso: se convierte en uno de los principales motores de tráfico para los negocios instalados dentro o alrededor de estos complejos.
Inmuebles Carso, el negocio detrás de las plazas de Slim
Las plazas conectadas con el Metro son solo una parte del negocio inmobiliario de Carlos Slim. Inmuebles Carso concentra este tipo de desarrollos y forma parte de un portafolio más amplio de propiedades comerciales y de otros usos dentro del conglomerado empresarial.
De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 de Expansión , Inmuebles Carso se ubicó en el lugar 363, frente al 349 que ocupó un año antes. En 2025, la compañía reportó ingresos por 8,812.6 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% respecto a 2024, y contaba con una plantilla de alrededor de 1,076 trabajadores.
Aunque sus ingresos son menores frente a los de compañías como América Móvil y Grupo Carso, dos de los principales negocios del grupo de Slim, Inmuebles Carso mantiene una operación propia y genera ingresos recurrentes a partir de su portafolio inmobiliario. De hecho, el arrendamiento es uno de los principales motores de la compañía.