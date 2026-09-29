La mexicana C3ntro Telecom conectará a Starlink y Amazon Leo con su red de fibra óptica

Tikva, una red para conectar a los satélites
Masri explicó que el proyecto Tikva contempla el despliegue subterráneo de 2,500 kilómetros de fibra óptica que atravesarán más de 30 ciudades del país, entre ellas Hermosillo, Culiacán, Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.
C3ntro ya ha desplegado 2,000 kilómetros y prevé concluir la obra hacia el cierre de este año. El plan de la empresa es que la red funcione como una infraestructura disponible para los operadores que necesiten transportar tráfico entre distintas regiones y puntos de conexión.
Para los operadores satelitales, recurrir a una red mayorista ya desplegada evita parte de las inversiones y del tiempo que requeriría construir una infraestructura propia. Un despliegue de este tipo también implica obtener permisos y derechos de paso antes de comenzar las obras.
C3ntro prevé, además, ofrecer capacidad a operadores fijos y móviles como Izzi, Megacable, Totalplay, Telefónica y AT&T, además de pequeños proveedores que llevan conectividad a sitios de difícil acceso.
La empresa cuenta actualmente con presencia en el Bajío, particularmente en Querétaro, uno de los mercados más dinámicos para la instalación de infraestructura digital en México. Este mes, entregó el tramo de Aguascalientes, que comprende 100 kilómetros de fibra óptica y un edge data center. La obra generó más de 300 empleos temporales y 25 puestos fijos, de acuerdo con C3ntro.
En Estados Unidos, tiene red en algunos de los principales nodos de interconexión y tráfico de datos, entre ellos Dallas, Miami, Chicago, Los Ángeles, Ashburn y Nueva York.
Con Tikva, la empresa complementará esa infraestructura y ampliará su cobertura hacia el noroeste del país para diversificar sus rutas de conectividad y fortalecer la resiliencia de su red.
“México requiere de miles de nuevos kilómetros de fibra óptica porque las últimas grandes inversiones de larga distancia se hicieron en el 2002 y Tikva quiere llenar ese vacío para tener una red nueva, robusta lista para la IA y para todos los servicios que se vienen encima”, aseguró Masri.