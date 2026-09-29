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La mexicana C3ntro Telecom conectará a Starlink y Amazon Leo con su red de fibra óptica

Los operadores satelitales recurrirán a redes terrestres para ampliar sus servicios en el país y la empresa trata de convertirse en uno de sus proveedores con el proyecto Tikva.
mar 29 septiembre 2026 05:55 AM
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Una mujer tratando de conectar su celular a través de una antena de la empresa Starlink en medio de un cerro.
Aunque Starlink utiliza satélites para llevar internet a los usuarios, también necesitan infraestructura terrestre para conectar sus redes con plataformas, aplicaciones y centros de datos. (@Starlink/X)

Dos de los mayores operadores de internet satelital del mundo buscan apoyarse en la red de fibra óptica que C3ntro Telecom despliega en México para reducir la latencia de sus servicios y ampliar su capacidad de conexión con usuarios y empresas.

La empresa mexicana de telecomunicaciones no revela sus nombres, pero las características que describe apuntan a Starlink, que opera en México desde noviembre de 2021, y Amazon Leo, antes conocido como Proyecto Kuiper, que prepara su llegada al país.

Ambos utilizan satélites de órbita baja y buscan ampliar la oferta de conectividad en zonas donde las redes terrestres tienen una cobertura limitada.

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“No puedo revelar sus nombres, pero son los operadores satelitales más poderosos a nivel mundial y particularmente los que están desplegando satélites de órbita baja. Hay uno que ya funciona en el país y otro que se está instalando”, aseguró Simon Masri, presidente y CEO de C3ntro Telecom, en entrevista con Expansión.

Hasta ahora, Starlink ha enfocado su operación en México en los servicios de internet fijo y ha sumado alrededor de 150,000 clientes, de acuerdo con el último dato público que la compañía entregó en 2024 al entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Amazon Leo , en cambio, llegará al mercado con una oferta que contempla desde el inicio servicios fijos y móviles.

El crecimiento de estos servicios también ha cambiado el lugar que ocupa la conectividad satelital en la industria. En los últimos tres años dejó de ser una alternativa dirigida principalmente a consumidores específicos para convertirse en una opción de conectividad que los operadores buscan integrar con las redes terrestres, sobre todo en las zonas donde todavía no existe cobertura.

Aunque sus servicios utilizan satélites para llevar internet a los usuarios, ambas compañías necesitan infraestructura terrestre para conectar sus redes con plataformas, aplicaciones y centros de datos. La fibra óptica permite transportar ese tráfico y reducir el tiempo que tarda la información en viajar entre la red satelital y el resto de internet.

La necesidad será mayor conforme los operadores amplíen sus servicios de conexión directa a dispositivos móviles, conocidos como Direct-to-Device ( D2D ). Para ofrecerlos, la red satelital debe integrarse con infraestructura terrestre capaz de transportar el tráfico hacia otros puntos de la red.

Para Starlink, el acceso a la infraestructura de C3ntro busca mejorar la latencia de su servicio al conectar su red satelital con la terrestre. Para Amazon Leo, que todavía prepara su entrada al país, contar con capacidad de fibra óptica permitirá iniciar sus operaciones sin tener que construir desde cero una red terrestre de miles de kilómetros.

Ese es el espacio que C3ntro busca atender con Tikva su proyecto de infraestructura de fibra óptica mayorista.

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Tikva, una red para conectar a los satélites

Masri explicó que el proyecto Tikva contempla el despliegue subterráneo de 2,500 kilómetros de fibra óptica que atravesarán más de 30 ciudades del país, entre ellas Hermosillo, Culiacán, Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.

C3ntro ya ha desplegado 2,000 kilómetros y prevé concluir la obra hacia el cierre de este año. El plan de la empresa es que la red funcione como una infraestructura disponible para los operadores que necesiten transportar tráfico entre distintas regiones y puntos de conexión.

Para los operadores satelitales, recurrir a una red mayorista ya desplegada evita parte de las inversiones y del tiempo que requeriría construir una infraestructura propia. Un despliegue de este tipo también implica obtener permisos y derechos de paso antes de comenzar las obras.

C3ntro prevé, además, ofrecer capacidad a operadores fijos y móviles como Izzi, Megacable, Totalplay, Telefónica y AT&T, además de pequeños proveedores que llevan conectividad a sitios de difícil acceso.

La empresa cuenta actualmente con presencia en el Bajío, particularmente en Querétaro, uno de los mercados más dinámicos para la instalación de infraestructura digital en México. Este mes, entregó el tramo de Aguascalientes, que comprende 100 kilómetros de fibra óptica y un edge data center. La obra generó más de 300 empleos temporales y 25 puestos fijos, de acuerdo con C3ntro.

En Estados Unidos, tiene red en algunos de los principales nodos de interconexión y tráfico de datos, entre ellos Dallas, Miami, Chicago, Los Ángeles, Ashburn y Nueva York.

Con Tikva, la empresa complementará esa infraestructura y ampliará su cobertura hacia el noroeste del país para diversificar sus rutas de conectividad y fortalecer la resiliencia de su red.

“México requiere de miles de nuevos kilómetros de fibra óptica porque las últimas grandes inversiones de larga distancia se hicieron en el 2002 y Tikva quiere llenar ese vacío para tener una red nueva, robusta lista para la IA y para todos los servicios que se vienen encima”, aseguró Masri.

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Con la mira en los centros de datos

La demanda no provendrá únicamente de las empresas de telecomunicaciones. C3ntro también prevé utilizar la red para atender el tráfico que generan los centros de datos y los grandes proveedores tecnológicos, en un momento en que el desarrollo de inteligencia artificial eleva los requerimientos de conectividad.

En los próximos cinco años, 79% de los centros de datos de México tendrán un aumento de al menos seis veces en su demanda de conectividad debido a la inteligencia artificial, de acuerdo con las estimaciones citadas por C3ntro. El crecimiento también estará relacionado con el tráfico generado por compañías como Google, Amazon y Meta.

“La red permitirá a los operadores de diferentes regiones conectarse para ofrecer internet de calidad y velocidad para distribuir a sus usuarios y atender a los grandes hiperescaladores y a los satelitales”, aseguró el directivo.

Tikva tiene además un alcance que va más allá de los centros de datos y las compañías satelitales. C3ntro estima que el trazado podrá beneficiar a más de 27 millones de personas al conectar sitios donde todavía no existe fibra óptica, incluidas comunidades remotas y zonas donde operan industrias como la manufactura, la minería y la agricultura.

“La red permitirá a los operadores de diferentes regiones conectarse para ofrecer internet de calidad y velocidad para distribuir a sus usuarios”, aseguró Masri.

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Telecomunicaciones

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