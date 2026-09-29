La mexicana C3ntro Telecom conectará a Starlink y Amazon Leo con su red de fibra óptica

“No puedo revelar sus nombres, pero son los operadores satelitales más poderosos a nivel mundial y particularmente los que están desplegando satélites de órbita baja. Hay uno que ya funciona en el país y otro que se está instalando”, aseguró Simon Masri, presidente y CEO de C3ntro Telecom, en entrevista con Expansión.

Hasta ahora, Starlink ha enfocado su operación en México en los servicios de internet fijo y ha sumado alrededor de 150,000 clientes, de acuerdo con el último dato público que la compañía entregó en 2024 al entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Amazon Leo , en cambio, llegará al mercado con una oferta que contempla desde el inicio servicios fijos y móviles.

El crecimiento de estos servicios también ha cambiado el lugar que ocupa la conectividad satelital en la industria. En los últimos tres años dejó de ser una alternativa dirigida principalmente a consumidores específicos para convertirse en una opción de conectividad que los operadores buscan integrar con las redes terrestres, sobre todo en las zonas donde todavía no existe cobertura.

Aunque sus servicios utilizan satélites para llevar internet a los usuarios, ambas compañías necesitan infraestructura terrestre para conectar sus redes con plataformas, aplicaciones y centros de datos. La fibra óptica permite transportar ese tráfico y reducir el tiempo que tarda la información en viajar entre la red satelital y el resto de internet.

La necesidad será mayor conforme los operadores amplíen sus servicios de conexión directa a dispositivos móviles, conocidos como Direct-to-Device ( D2D ). Para ofrecerlos, la red satelital debe integrarse con infraestructura terrestre capaz de transportar el tráfico hacia otros puntos de la red.

Para Starlink, el acceso a la infraestructura de C3ntro busca mejorar la latencia de su servicio al conectar su red satelital con la terrestre. Para Amazon Leo, que todavía prepara su entrada al país, contar con capacidad de fibra óptica permitirá iniciar sus operaciones sin tener que construir desde cero una red terrestre de miles de kilómetros.