Emilio Azcárraga quería comprar Chivas, pero Jorge Vergara irrumpió cuando el club estaba en crisis

¿Por qué Jorge Vergara decidió comprar Chivas?

Durante una conferencia TEDx celebrada en Juriquilla, Querétaro , Jorge Vergara reveló que decidió involucrarse en el proyecto de Chivas "no solamente por el fútbol", sino también porque "un chilango americanista quería comprar Chivas", una posibilidad que consideraba "aberrante". "En eso intervengo, le gano la partida y me quedo con Chivas", relató el empresario sobre el desenlace de aquella negociación.

Aunque nunca identificó por su nombre al otro interesado, ESPN señaló a Emilio Azcárraga Jean como uno de los empresarios que buscaban adquirir el Guadalajara. Según el reportaje, publicado con motivo del vigésimo aniversario de la operación, el propietario del América pretendía aprovechar la crisis y adquirir el equipo jaliciense mediante una negociación con intermediarios.

Los intereses de la familia Azcárraga tenían un antecedente. Anteriormente, Alejandro Burillo Azcárraga había estado cerca de adquirir el control de Chivas, aunque aquella negociación nunca llegó a concretarse.

¿Por qué Chivas estaba en crisis económica cuando llegó Jorge Vergara?

Antes de la adquisición, el Guadalajara pertenecía a una Asociación Civil, pero estaba bajo el control de Salvador Martínez Garza, a través de Promotora Deportiva Guadalajara. Su gestión se complicó por los problemas financieros de MexLub, empresa principal de su conglomerado, que enfrentaba una amenaza de bancarrota.

A las dificultades empresariales se sumaba el desgaste deportivo de las llamadas Súper Chivas. Durante casi una década de administración, Martínez Garza únicamente consiguió un campeonato de liga, bajo la dirección de Ricardo Ferretti, pese a haber conformado una plantilla competitiva.

Ante la situación de sus empresas, Martínez Garza interrumpió su acuerdo con el Guadalajara y facilitó las negociaciones para transferir el control de la institución. Fue en ese escenario cuando Vergara consiguió cerrar la operación.