Emilio Azcárraga quería comprar Chivas, pero Jorge Vergara irrumpió cuando el club estaba en crisis

En octubre de 2002, Jorge Vergara irrumpió en las negociaciones para adquirir Chivas, cuando el Guadalajara atravesaba una crisis económica y Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, también tenía interés en comprarlo.
La operación terminó en manos del fundador de Omnilife, quien años después reveló que su decisión estuvo motivada por algo más que una oportunidad de negocio.
Su testimonio permite conocer cómo surgió aquella disputa y qué pretendía conseguir al convertirse en dueño del equipo.
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¿Por qué Jorge Vergara decidió comprar Chivas?
Durante una conferencia TEDx celebrada en Juriquilla, Querétaro , Jorge Vergara reveló que decidió involucrarse en el proyecto de Chivas "no solamente por el fútbol", sino también porque "un chilango americanista quería comprar Chivas", una posibilidad que consideraba "aberrante". "En eso intervengo, le gano la partida y me quedo con Chivas", relató el empresario sobre el desenlace de aquella negociación.
Aunque nunca identificó por su nombre al otro interesado, ESPN señaló a Emilio Azcárraga Jean como uno de los empresarios que buscaban adquirir el Guadalajara. Según el reportaje, publicado con motivo del vigésimo aniversario de la operación, el propietario del América pretendía aprovechar la crisis y adquirir el equipo jaliciense mediante una negociación con intermediarios.
Los intereses de la familia Azcárraga tenían un antecedente. Anteriormente, Alejandro Burillo Azcárraga había estado cerca de adquirir el control de Chivas, aunque aquella negociación nunca llegó a concretarse.
¿Por qué Chivas estaba en crisis económica cuando llegó Jorge Vergara?
Antes de la adquisición, el Guadalajara pertenecía a una Asociación Civil, pero estaba bajo el control de Salvador Martínez Garza, a través de Promotora Deportiva Guadalajara. Su gestión se complicó por los problemas financieros de MexLub, empresa principal de su conglomerado, que enfrentaba una amenaza de bancarrota.
A las dificultades empresariales se sumaba el desgaste deportivo de las llamadas Súper Chivas. Durante casi una década de administración, Martínez Garza únicamente consiguió un campeonato de liga, bajo la dirección de Ricardo Ferretti, pese a haber conformado una plantilla competitiva.
Ante la situación de sus empresas, Martínez Garza interrumpió su acuerdo con el Guadalajara y facilitó las negociaciones para transferir el control de la institución. Fue en ese escenario cuando Vergara consiguió cerrar la operación.
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El 30 de octubre de 2002, el fundador de Omnilife adquirió 190 certificados de propiedad por 260 millones de dólares, según las cifras publicadas por medio deportivo. Como parte de sus compromisos, prometió conservar la tradición de futbolistas mexicanos y mantener al equipo en Guadalajara.
Aunque consiguió concretar la compra, Vergara reconocería posteriormente que no contaba con los recursos necesarios para cubrir toda la operación de inmediato: "Si me hubieran pedido el pago de contado, no habría podido. No tenía ese dinero".
¿Qué hizo Jorge Vergara después de comprar Chivas?
Tras convertirse en propietario, Vergara emprendió una reorganización administrativa del equipo. Pues también se reportan presuntas irregularidades relacionadas con contratos duplicados, asuntos fiscales, fugas de recursos y prácticas de reventa dentro de la institución, ante las cuales el empresario comenzó a revisar el manejo contable, fiscal y legal.
Su proyecto deportivo tenía como propósito recuperar la identidad mexicana de Chivas, fortalecer su competitividad y formar nuevos talentos nacionales. Durante la conferencia TEDx, expresó su aspiración de "tener 11 Chícharos en la cancha", en referencia a Javier Hernández, con la intención de demostrar a los jóvenes que podían alcanzar el éxito en México.
Entre sus primeras promesas, Vergara anunció que contrataría al mejor entrenador del mundo, aunque finalmente eligió a Eduardo de la Torre. Durante su gestión, Chivas conquistó dos títulos de liga, uno con José Manuel "Chepo" de la Torre y otro con Matías Almeyda, sin cumplir su aspiración de construir un nuevo Campeonísimo. También impulsó una iniciativa para reducir el número de futbolistas extranjeros en el futbol mexicano, pero no consiguió el respaldo necesario en la Asamblea de Dueños, pese a los acuerdos previos con varios clubes.