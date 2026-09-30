La empresa explora sistemas de gestión de órdenes que permitan tomar esas decisiones y utilizar la red de farmacias como una infraestructura compartida.
Hoy día nuestra logística es muy lineal, es muy sencilla, pero tiene también sus limitantes y es uno de los elementos que tenemos que trabajar a futuro para brindarle más flexibilidad para brindarle más flexibilidad de esta red. Tenemos que trabajar en hacer más dinámica y flexible nuestra red de logística
Carlos Sánchez Abril
La inversión en logística adquiere mayor relevancia conforme crecen las ventas digitales y la compañía suma establecimientos. El reto ya no consiste solamente en abrir más farmacias, sino en lograr que el inventario de esas unidades pueda utilizarse para atender la demanda de toda la red.
Los datos como ventaja frente a los competidores
San Pablo ha incrementado su inversión en herramientas de información después de identificar oportunidades para aprovechar mejor los datos que genera su operación.
“Nos dimos cuenta de que teníamos algunas oportunidades en nuestra data que nos impedían maximizar el uso de las herramientas tecnológicas en las que veníamos invirtiendo. Entonces doblamos un poco la apuesta en ese sentido”, explica.
La compañía realiza la mayor parte del análisis internamente. Para el directivo, la diferencia no está necesariamente en tener acceso a una determinada tecnología, sino en la información que cada empresa utiliza para alimentar esas herramientas.
“Las herramientas están disponibles para todos los que las puedan pagar allá afuera. Entonces puedes ir con cualquier proveedor, le pagas y te construye el modelo, pero todo lo que le ingestas es la data de tu negocio y ahí es donde verdaderamente te vuelves competitivo”, dice Sánchez Abril.
La combinación de expansión física, servicios médicos, canales digitales, logística y datos modifica la forma en que San Pablo busca crecer. La farmacia sigue siendo el centro de la operación, pero deja de ser el único punto de contacto con el cliente.
La compañía apunta a que una consulta pueda llevar a un diagnóstico, el diagnóstico a un tratamiento y el tratamiento a un seguimiento, mientras los canales digitales y la infraestructura logística conectan esas etapas.
“Esa atención menos transaccional y mucho más integral de los pacientes, de los clientes, es hacia donde se va a mover”, resume Sánchez Abril.
La siguiente etapa de esa estrategia apunta a una atención más preventiva, apoyada en dispositivos y sensores capaces de generar información sobre la salud de las personas.
“Detección temprana, ser más preventivos y acompañar a lo largo de la jornada, eso es lo que creo que siempre apostándole además a la experiencia”, apunta.