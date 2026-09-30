El cambio ocurre en un mercado farmacéutico que mantiene perspectivas de crecimiento. De acuerdo con IMARC Group , el mercado farmacéutico en México alcanzó un valor de 21,100 millones de dólares en 2025 y llegará a 38,900 millones de dólares en 2034, con un crecimiento anual compuesto de 6.69% entre 2026 y 2034.

El envejecimiento de la población y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas impulsan la demanda de tratamientos de largo plazo, de acuerdo con la consultora. El mercado incluye farmacias hospitalarias , minoristas y en línea, mientras que entre las principales áreas terapéuticas están las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y obesidad.

Para San Pablo, ese escenario abre espacio para ampliar la relación con los consumidores. La compañía pasó de operar en Ciudad de México, Querétaro y Puebla en 2022 a tener presencia actualmente en ocho estados. Guadalajara ha sido una de sus principales expansiones de los últimos dos años.

Pero la expansión territorial ahora ocurre junto con una transformación del modelo de negocio. La cadena busca que sus establecimientos funcionen como parte de una plataforma de servicios de salud y no únicamente como puntos para surtir recetas.

La compañía ya cuenta con consultorios y estudios clínicos y comenzó a incorporar especialidades a través de sus clínicas. La apuesta consiste en concentrar en un mismo recorrido servicios que normalmente ocurren de manera separada.



La idea es que puedan hacerlo todo en una sola visita, desde la revisión, consulta, diagnóstico y, si así lo desean, comprar los medicamentos o productos ahí. Se le da un seguimiento al paciente para garantizar que se apegue al tratamiento Carlos Sánchez Abril



Esta expansión también modifica las necesidades de inversión de la compañía. San Pablo Farmacia prevé cerrar 2026 con un crecimiento de ventas de alrededor de 10% y mantiene una expectativa de crecimiento de doble dígito bajo.

El 50% de sus inversiones se concentra en infraestructura, de acuerdo con Sánchez Abril, aunque la empresa no revela el monto total. Los recursos contemplan nuevas farmacias, consultorios y clínicas, además de un centro de distribución en Guadalajara que la compañía espera poner en operación hacia finales de 2027.