Guillermo Gómez, presidente del Consejo Nacional de Biogás (CNB), señala que el esquema podría tomar como referencia el funcionamiento de los CEL eléctricos y convertirse en un instrumento para desarrollar un mercado que todavía cuenta con pocos proyectos en operación.

“Hoy día tenemos un instrumento que se llama el certificado de energía limpia. Y a lo mejor lo que se podría visualizar es tener un cel térmico, que podría ser un instrumento nacional que ayudaría obviamente a incentivar el mercado, acompañado de alguna política pública que fortaleciera el uso”, dijo en entrevista con Expansión.

La propuesta ocurre mientras la Secretaría de Energía (Sener) trabaja en instrumentos para dar trazabilidad a la biomasa y los residuos utilizados en la producción de biocombustibles. El objetivo es que esta trazabilidad permita avanzar hacia una certificación nacional que reconozca la reducción de emisiones y pueda vincularse con beneficios fiscales y certificados verdes.

Un mercado que necesita demanda

El funcionamiento de un CEL térmico sería similar al esquema utilizado en electricidad. Actualmente, un CEL es un título emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) que acredita la producción de una cantidad determinada de electricidad a partir de fuentes limpias.

Los generadores reciben estos certificados y los comercializan con los usuarios obligados a acreditar una determinada cantidad de CEL, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Sener.

Para el CNB, un mecanismo equivalente podría crear una demanda para los biocombustibles, pero con una diferencia relevante. Además de reconocer el atributo ambiental del energético, el nuevo esquema tendría que establecer una obligación de consumo.

“Es necesario tener una política de obligatoriedad respecto a la inclusión de biocombustibles. Haciendo un consenso de lo que se ha iniciado en otros lados se ha comentado que de un 3 a un 5% es algo relativamente razonable”, dijo Gómez.

El porcentaje tendría que aumentar de manera gradual conforme crezca la oferta de biocombustibles. Un requisito inicial de entre 3 y 5% permitiría generar demanda sin superar la capacidad actual del mercado, de acuerdo con el presidente del CNB.

Una obligación mayor tendría un límite práctico. México todavía no cuenta con suficientes proyectos para generar el volumen de biocombustibles necesario para acreditar una proporción elevada de certificados. Por ello, establecer desde el inicio una obligación de 20% podría generar una demanda que la oferta actual no está en condiciones de atender.