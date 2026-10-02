¿Quién es el dueño de Parque Tepeyac, la plaza con acuario, y quiénes son las personas de las estatuas en lo alto?

¿Quiénes son las personas de las estatuas en lo alto del Parque Tepeyac?

Las cinco figuras sentadas en lo alto de Parque Tepeyac están inspiradas en una de las fotografías más famosas de la historia de la construcción: “Lunch atop a Skyscraper” (“Almuerzo sobre un rascacielos”), tomada en 1932 durante las obras del Rockefeller Center, en Nueva York.

La fotografía muestra a 11 trabajadores sentados sobre una viga de acero, a unos 260 metros de altura, mientras comen y descansan sin arneses de seguridad. La imagen se convirtió en un símbolo de los trabajadores de la construcción y de las condiciones laborales de la época, en medio de la Gran Depresión que golpeaba a Estados Unidos.

De esta manera, las cinco esculturas de Parque Tepeyac retoman aquella escena como un homenaje a la fotografía y a los trabajadores de la construcción. No representan a cinco personas específicas ni a trabajadores que hayan muerto durante las obras, como señalan algunas versiones que circulan sobre ellas.

Más que representar a personajes concretos, las figuras buscan reconocer el trabajo de quienes participan en la construcción de los grandes proyectos inmobiliarios, una actividad fundamental para el desarrollo de las ciudades, tal y como se informa en el blog de este centro comercial .

Las cinco esculturas en lo alto de Parque Tepeyac están inspiradas en una icónica fotografía de 1932. (Parque Tepeyac)

El Acuario Michin, otro de los atractivos de Parque Tepeyac

Uno de los principales atractivos de Parque Tepeyac es el Acuario Michin CDMX , que abrió al público en octubre de 2023 y ocupa alrededor de 30,000 metros cuadrados dentro del centro comercial. El recinto combina exhibiciones de especies marinas y terrestres con actividades de entretenimiento para visitantes.

El acuario está organizado en distintas áreas temáticas, entre ellas tiburones, pingüinos, medusas, especies de agua dulce, selva, bosque, mar abierto y ríos y lagos. También cuenta con espacios donde pueden observarse animales como capibaras, además de otras especies.

El Acuario Michin se encuentra en el nivel 1 de Parque Tepeyac, sobre Calzada San Juan de Aragón 399, en la colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero.

Abre los 365 días del año. De lunes a domingo, la taquilla opera de 8:00 a 20:00 horas, mientras que las instalaciones permanecen abiertas hasta las 22:00 horas.

El Acuario Michin es uno de los principales atractivos de Parque Tepeyac y ocupa el nivel 1 del centro comercial. (Parque Tepeyac)

¿Por qué es clave la ubicación del Parque Tepeyac?

Parque Tepeyac se encuentra en Avenida Ingeniero Eduardo Molina 6730, colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero. La plaza se ubica en una zona densamente poblada y con un flujo constante de personas, lo que amplía su potencial de visitantes y clientes.

El complejo tiene conexión con vialidades como Eduardo Molina, Pelícano y San Juan, además de estar cerca de las estaciones de Metro Talismán (Línea 4) y Martín Carrera (Líneas 4 y 6). También cuenta con acceso al Metrobús Línea 5, con estaciones como Preparatoria 3 y San Juan de Aragón.

Otro punto de referencia es la Escuela Nacional Preparatoria 3 “Justo Sierra” de la UNAM, ubicada sobre Eduardo Molina. La combinación de una zona con alta concentración de población, vialidades importantes y distintas opciones de transporte favorece la llegada de visitantes de Gustavo A. Madero y de otras áreas del norte y oriente de la capital.