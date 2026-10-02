¿Quién es el dueño de Parque Tepeyac, la plaza con acuario, y quiénes son las personas de las estatuas en lo alto?

La Ciudad de México tiene plazas comerciales que se han convertido en puntos de referencia para las zonas donde se encuentran. Una de ellas es Parque Tepeyac, al nororiente de la capital, un complejo que destaca no solo por sus tiendas y espacios de entretenimiento, sino también por las cinco estatuas de personas sentadas que coronan su estructura y el famoso Acuario Michin.
Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es el dueño de esta plaza? La respuesta lleva a una de las empresas que opera algunos de los centros comerciales más conocidos de la capital, entre ellos Parque Las Antenas , en Iztapalapa, y Parque Delta , en Benito Juárez.
Aquí te contamos la historia del complejo, la empresa que está detrás, las tiendas y espacios que alberga, su conectividad y, por supuesto, quiénes son las personas representadas en las esculturas que se han convertido en uno de sus elementos más reconocibles, así como todos los detalles del acuario.
Publicidad
¿Quién es el dueño de Parque Tepeyac?
El Parque Tepeyac no tiene un solo dueño. El centro comercial fue desarrollado bajo un esquema de coinversión en el que Fibra Danhos participa con 50% de la propiedad, mientras que el otro 50% corresponde a terceros coinversionistas no relacionados.
El centro comercial abrió sus puertas el 10 de noviembre de 2022 y cuenta con alrededor de 89,500 metros cuadrados de área rentable bruta. De esa superficie, cerca de 44,760 metros cuadrados corresponden a la participación de Fibra Danhos. La inversión neta de la Fibra en el desarrollo fue de aproximadamente 1,800 millones de pesos, incluida la adquisición del terreno, según se informó el reporte anual de 2017.
David Daniel Kabbaz Chiver es presidente del Comité Técnico de Fibra Danhos y uno de los fundadores de Grupo Danhos. Por su parte, Salvador Daniel Kabbaz Zaga ocupa la dirección general y la vicepresidencia del Comité Técnico, desde donde participa en la conducción estratégica y operativa del grupo.
Así, aunque no puede hablarse de una propiedad individual sobre Fibra Danhos, la familia Kabbaz es la que se encuentra al frente del grupo empresarial que desarrolló y opera este centro comercial.
Publicidad
¿Quiénes son las personas de las estatuas en lo alto del Parque Tepeyac?
Las cinco figuras sentadas en lo alto de Parque Tepeyac están inspiradas en una de las fotografías más famosas de la historia de la construcción: “Lunch atop a Skyscraper” (“Almuerzo sobre un rascacielos”), tomada en 1932 durante las obras del Rockefeller Center, en Nueva York.
La fotografía muestra a 11 trabajadores sentados sobre una viga de acero, a unos 260 metros de altura, mientras comen y descansan sin arneses de seguridad. La imagen se convirtió en un símbolo de los trabajadores de la construcción y de las condiciones laborales de la época, en medio de la Gran Depresión que golpeaba a Estados Unidos.
De esta manera, las cinco esculturas de Parque Tepeyac retoman aquella escena como un homenaje a la fotografía y a los trabajadores de la construcción. No representan a cinco personas específicas ni a trabajadores que hayan muerto durante las obras, como señalan algunas versiones que circulan sobre ellas.
Más que representar a personajes concretos, las figuras buscan reconocer el trabajo de quienes participan en la construcción de los grandes proyectos inmobiliarios, una actividad fundamental para el desarrollo de las ciudades, tal y como se informa en el blog de este centro comercial .
El Acuario Michin, otro de los atractivos de Parque Tepeyac
Uno de los principales atractivos de Parque Tepeyac es el Acuario Michin CDMX , que abrió al público en octubre de 2023 y ocupa alrededor de 30,000 metros cuadrados dentro del centro comercial. El recinto combina exhibiciones de especies marinas y terrestres con actividades de entretenimiento para visitantes.
El acuario está organizado en distintas áreas temáticas, entre ellas tiburones, pingüinos, medusas, especies de agua dulce, selva, bosque, mar abierto y ríos y lagos. También cuenta con espacios donde pueden observarse animales como capibaras, además de otras especies.
El Acuario Michin se encuentra en el nivel 1 de Parque Tepeyac, sobre Calzada San Juan de Aragón 399, en la colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero.
Abre los 365 días del año. De lunes a domingo, la taquilla opera de 8:00 a 20:00 horas, mientras que las instalaciones permanecen abiertas hasta las 22:00 horas.
¿Por qué es clave la ubicación del Parque Tepeyac?
Parque Tepeyac se encuentra en Avenida Ingeniero Eduardo Molina 6730, colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero. La plaza se ubica en una zona densamente poblada y con un flujo constante de personas, lo que amplía su potencial de visitantes y clientes.
El complejo tiene conexión con vialidades como Eduardo Molina, Pelícano y San Juan, además de estar cerca de las estaciones de Metro Talismán (Línea 4) y Martín Carrera (Líneas 4 y 6). También cuenta con acceso al Metrobús Línea 5, con estaciones como Preparatoria 3 y San Juan de Aragón.
Otro punto de referencia es la Escuela Nacional Preparatoria 3 “Justo Sierra” de la UNAM, ubicada sobre Eduardo Molina. La combinación de una zona con alta concentración de población, vialidades importantes y distintas opciones de transporte favorece la llegada de visitantes de Gustavo A. Madero y de otras áreas del norte y oriente de la capital.
Publicidad
¿Qué tiendas y espacios tiene Parque Tepeyac?
La oferta comercial de Parque Tepeyac combina tiendas departamentales, autoservicio, entretenimiento, restaurantes y servicios. Entre sus principales establecimientos están Liverpool, que funciona como tienda ancla mediante un convenio de inversión, y Walmart, además de un complejo de Cinépolis, gimnasio, boutiques de moda y una zona de comida.
El centro comercial también tiene una propuesta pet-friendly, por lo que permite la entrada de mascotas y cuenta con espacios y establecimientos enfocados en quienes visitan la plaza con sus animales de compañía.
Más allá de las tiendas, el complejo apuesta por un diseño que incorpora elementos naturales, como árboles, vegetación, fuentes y espejos de agua, así como pasillos a cielo abierto. La intención es crear espacios más abiertos y agradables para quienes recorren la plaza.
En total, el inmueble tiene alrededor de 89,500 metros cuadrados de área rentable y capacidad para unos 4,000 vehículos en sus estacionamientos.
La actualidad de Fibra Danhos
De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Fibra Danhos se ubicó en el lugar 385, un sitio por encima del que ocupó el año anterior. La empresa registró ingresos anuales por 7,576.4 millones de pesos y una plantilla de 384 trabajadores directos.
Su presencia va mucho más allá de Parque Tepeyac. El portafolio incluye centros comerciales como Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Lindavista, Parque Tezontle, Parque Las Antenas, Parque Puebla y Parque Vía Vallejo, además de desarrollos de usos mixtos como Toreo Parque Central, Reforma 222 y Parque Alameda, que combinan espacios comerciales con oficinas, vivienda u hoteles.
Este portafolio muestra el peso que Fibra Danhos ha construido en el mercado inmobiliario, particularmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, donde opera algunos de los complejos comerciales y de usos mixtos más reconocidos.
En ese contexto, Parque Tepeyac representa una pieza más reciente de una estrategia que busca desarrollar espacios comerciales en zonas con alta concentración de población y conectividad, como el nororiente de la capital.