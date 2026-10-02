OXIO tiene seis meses para cerrar la compra de Telefónica y quedarse con los 21 millones de usuarios de Movistar

La CNA concluyó que la concentración tiene “pocas probabilidades” de afectar la libre concurrencia y la competencia económica, por lo que autorizó la operación. Con este visto bueno, las empresas pueden avanzar hacia el cierre de la transacción.

El regulador contempla además la posibilidad de ampliar el plazo por una sola ocasión y por un periodo similar, en caso de que las empresas lo requieran.

Una vez consumada la operación, Telefónica y OXIO deberán acreditar ante la CNA que realizaron los actos necesarios para concretarla y entregar información que permita determinar el valor final de la transacción en México. Telefónica adelantó, al anunciar la venta, que el precio estaría sujeto a ajustes.

Para ello tendrán un plazo de 30 días hábiles a partir del cierre, además de cubrir, en su caso, cualquier diferencia en la tarifa correspondiente al trámite de concentración.

“De no presentar la documentación la Comisión podrá imponer, en lo individual, una multa hasta por el equivalente de 8,000 veces la Unidad de Medida de Actualización, cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado”, advirtió la CNA en el documento de resolución.

La aprobación de la CNA era uno de los principales trámites que aún faltaban para concretar la operación. Aunque Telefónica y OXIO hicieron público el acuerdo de compra en abril, la concentración fue notificada formalmente al organismo antimonopolios el 28 de mayo.

El 7 de septiembre, cuatro meses después de recibir la notificación, la Comisión informó a Telefónica y OXIO que contaba con un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver el expediente, según consta en la resolución.

Finalmente, el 24 de septiembre, el Pleno de la CNA aprobó la concentración con cuatro votos a favor.

Oxio, el nuevo propietario de Movistar

Con la aprobación de la Comisión, Oxio se hará de activos que contemplan las plataformas BSS, utilizadas para soportar procesos empresariales, y HSS, que almacena información de los suscriptores, además de los Centros de Atención a Clientes y una plantilla laboral de más de 1,500 colaboradores.

El acuerdo también contempla la venta de la totalidad del capital social de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, sociedades que conforman Telefónica México.