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OXIO tiene seis meses para cerrar la compra de Telefónica y quedarse con los 21 millones de usuarios de Movistar

La CNA autorizó la concentración al considerar que existen pocas probabilidades de que afecte la competencia económica, pero Oxio y Telefónica tienen seis meses para concretar la operación.
vie 02 octubre 2026 04:56 PM
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El logo de la empresa Movistar iluminada y pegada a una pared en un cuarto de jugadores de videojuegos
La CNA concluyó que la concentración tiene “pocas probabilidades” de afectar la libre concurrencia y la competencia económica, por lo que autorizó la operación. (Movistar MX/Facebook)

La venta de Telefónica Movistar México a OXIO ya tiene autorización del regulador de competencia. La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) aprobó la concentración entre ambas empresas y estableció un plazo de seis meses para que concreten la operación, de acuerdo con la resolución del organismo.

El plazo comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que Telefónica y OXIO sean notificadas de la resolución. Con ello, las empresas tendrán hasta marzo de 2027 para completar la transacción y que OXIO tome el control de los activos de Movistar México, cuya operación atiende a una cartera de 20.1 millones de clientes.

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La CNA concluyó que la concentración tiene “pocas probabilidades” de afectar la libre concurrencia y la competencia económica, por lo que autorizó la operación. Con este visto bueno, las empresas pueden avanzar hacia el cierre de la transacción.

El regulador contempla además la posibilidad de ampliar el plazo por una sola ocasión y por un periodo similar, en caso de que las empresas lo requieran.

Una vez consumada la operación, Telefónica y OXIO deberán acreditar ante la CNA que realizaron los actos necesarios para concretarla y entregar información que permita determinar el valor final de la transacción en México. Telefónica adelantó, al anunciar la venta, que el precio estaría sujeto a ajustes.

Para ello tendrán un plazo de 30 días hábiles a partir del cierre, además de cubrir, en su caso, cualquier diferencia en la tarifa correspondiente al trámite de concentración.

“De no presentar la documentación la Comisión podrá imponer, en lo individual, una multa hasta por el equivalente de 8,000 veces la Unidad de Medida de Actualización, cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado”, advirtió la CNA en el documento de resolución.

La aprobación de la CNA era uno de los principales trámites que aún faltaban para concretar la operación. Aunque Telefónica y OXIO hicieron público el acuerdo de compra en abril, la concentración fue notificada formalmente al organismo antimonopolios el 28 de mayo.

El 7 de septiembre, cuatro meses después de recibir la notificación, la Comisión informó a Telefónica y OXIO que contaba con un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver el expediente, según consta en la resolución.

Finalmente, el 24 de septiembre, el Pleno de la CNA aprobó la concentración con cuatro votos a favor.

Oxio, el nuevo propietario de Movistar

Con la aprobación de la Comisión, Oxio se hará de activos que contemplan las plataformas BSS, utilizadas para soportar procesos empresariales, y HSS, que almacena información de los suscriptores, además de los Centros de Atención a Clientes y una plantilla laboral de más de 1,500 colaboradores.

El acuerdo también contempla la venta de la totalidad del capital social de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, sociedades que conforman Telefónica México.

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Para la empresa presidida por Nicolás Girard, la compra representa algo más que el cambio de propietario de Movistar. La empresa estadounidense pretende transformar la operación mediante una migración tecnológica desde la infraestructura heredada hacia una plataforma basada en la nube , con el objetivo de administrar la operación con mayor flexibilidad.

La estrategia también contempla llevar el negocio más allá de la conectividad mediante inteligencia artificial, alianzas satelitales y monetización de datos. Además, la empresa mantendría hasta 2030, el acuerdo mayorista de Movistar con AT&T.

Telefónica Movistar sale de México tras dos décadas de operación

Con la autorización de CNA, la operación de Telefónica Movistar México está a meses de cerrar un capítulo de más de dos décadas de operar en uno de los mercados móviles más concentrados y complicados a nivel Latinoamérica, en donde América Móvil mantiene preponderancia a nivel usuarios, ingresos e infraestructura.

Tras los desafíos del mercado, la empresa apostó en los últimos siete años por una operación más ligera, dejando atrás todo su espectro radioeléctrico e infraestructura de red para convertirse en Operador Móvil Virtual (OMV) alojado en AT&T. Desde su apuesta, la empresa buscó saliar del país, pero concretar su compra fue complejo debido a que no contaba con activos relevantes para jugadores de telecomunicaciones.

Su salda refleja el adiós de un jugador relevante tras años de intentos para lograr su estabilidad financiera, así como las condiciones estructurales de un mercado altamente competitivo y concentrado.

El reto hacia adelante será si nuevos modelos de negocio, como el de OXIO, logran redefinir la rentabilidad del activo en un entorno donde los costos, la regulación y la presión competitiva siguen marcando el rumbo de la industria.

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Telecomunicaciones Movistar

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