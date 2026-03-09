¿Quién es el dueño de Las Antenas en Iztapalapa y las otras 10 plazas comerciales que opera en México?

¿Quién es el dueño de Las Antenas en Iztapalapa?

El Parque Las Antenas, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fue inaugurado en 2018 con el objetivo de llevar opciones comerciales y de entretenimiento a una zona densamente poblada que durante años tuvo poca oferta de plazas comerciales cercanas, particularmente en los límites entre el sur de Iztapalapa y Xochimilco.

El complejo cuenta con los elementos clásicos de un gran centro comercial. En sus extremos se encuentran Liverpool y Sears como tiendas ancla; además alberga un Cinépolis, un supermercado Walmart y decenas de locales comerciales de distintas marcas.

Uno de sus principales atractivos es Kataplum, un parque de diversiones ubicado en la azotea de la plaza. Sus juegos mecánicos pueden verse desde lo alto del Periférico y desde los andenes de la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro.

Entre sus atractivos destaca Kataplum, un parque de diversiones en la azotea del centro comercial. (Cortesía)

La empresa detrás de este desarrollo es Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces con fuerte presencia en la Ciudad de México, así como en estados como Puebla, Estado de México y Quintana Roo.

Al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, Fibra Danhos no tiene un dueño único. Su propiedad está distribuida entre distintos accionistas e inversionistas. No obstante, una de las figuras más visibles dentro del grupo es David Daniel Kabbaz Chiver, fundador y presidente.

De acuerdo con la historia de la compañía, en 1976 los hermanos David Daniel Kabbaz Chiver y José Daniel Kabbaz crearon Grupo Danhos, una firma desarrolladora que surgió tras su decisión de diversificar el negocio familiar —originalmente ligado a la industria textil— hacia el sector inmobiliario y de la construcción.

Según su estructura de gobierno corporativo , actualmente, entre los principales ejecutivos del grupo se encuentran:

-David Daniel Kabbaz Chiver, presidente.

-Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO y presidente de Grupo Danhos.

-Jorge Gamboa de Buen, director de Desarrollo de Negocios.

-José Benghira Sacal, director de Construcción.