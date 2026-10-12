Mexicana abrirá una nueva ruta desde el AIFA en noviembre: estos son el precio y la fecha de estreno

¿Cuál será el nuevo destino de Mexicana?

Mexicana detalló que la nueva ruta tendrá como destino a Zacatecas y será a partir del 17 de noviembre de 2026 con precios desde 1,829 pesos. Las salidas serán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en el Estado de México.

Entre los lugares turísticos se encuentra el Centro Histórico, la Catedral en honor a la Virgen de la Asunción, Mina El Edén, la zona arqueológica La Quemada, entre otros.

Hasta el momento, Mexicana no ha detallado más acerca de esta ruta, por lo que se recomienda a los usuarios a checar los horarios y días disponibles en su página y redes oficiales.

El 8 de octubre, el director de la aerolínea destacó que se prevé alcanzar la rentabilidad financiera de la empresa en 2030. Actualmente, el AIFA funciona como el eje de interconexión de los 19 destinos nacionales de la aerolínea.

Para la temporada invernal, Mexicana también programó vuelos adicionales hacia el Caribe mexicano, entre ellos 24 operaciones extra a Tulum, un destino turístico al que las aerolíneas como Aeroméxico y Volaris dejaron de ofrecer a sus clientes. En el caso de Aeroméxico ya ni hay vuelos, mientras que Volaris aplicará la medida hasta enero del próximo año.

¿Por qué amplió sus vuelos Mexicana?

Mexicana, al ser administrada por el Gobierno de México a través del conglomerado militar GAFSACOMM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está ampliando sus rutas debido al aumento de la flotilla, así lo destacó el almirante Ricardo Trevilla Trejo.

“Desde que inició la planeación para la creación de Mexicana y su consolidación, está contemplada la adquisición de 20 aeronaves Embraer con capacidad para trasladar alrededor de 125 pasajeros. Para este año está contemplada la adquisición de siete aeronaves más. En total van a ser 20. El próximo año serán las últimas ocho, destacó el titular de la Sedena en la Mañanera del Pueblo del 31 de julio.

