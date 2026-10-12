¿Quién es el dueño de Kiwo, la marca de autos eléctricos chinos que vende Waldo’s y competirá con Olinia?

También cuenta con un programa para incorporar distribuidores, en donde la mercancía se entrega en consignación y el vendedor recibe una comisión por cada producto.

Waldo’s en la venta de Kiwo

En mayo de 2024 , Expansión reportó que la cadena había incorporado estos productos a su división de movilidad, junto con bicicletas eléctricas y motocicletas.



En ese momento, la compañía desarrollaba tiendas especializadas bajo el formato Waldo’s Motors. La estrategia buscaba ampliar su oferta más allá de los artículos para el hogar y de consumo cotidiano, con productos de movilidad que mantuvieran el atractivo de precios accesibles.

La comercialización también representó un reto logístico para la cadena, por el tamaño y el peso de los vehículos, así como por la necesidad de transportarlos y entregarlos en los domicilios de los compradores.

¿Quién es el dueño de Kiwo?

Kiwo es la marca de movilidad de Waldo’s, con esta línea ofrece alternativas de movilidad a precios accesibles, bajo una estrategia que conserva su enfoque comercial de productos de bajo costo.

La marca vende vehículos fabricados en China y los comercializa a través de Waldo’s, tanto en sus tiendas especializadas como en su plataforma en línea.

También se contempla ampliar el catálogo con refacciones y equipos de mantenimiento.

Aunque Kiwo opera como marca propia de Waldo’s, eso no significa que la cadena fabrique los vehículos en México.

Por otro lado, Waldo’s pertenece a Grupo Vizion, un conglomerado mexicano de inversión privada con presencia en sectores como comercio, manufactura, consumo e inmobiliario.

¿Qué vende Kiwo además de autos eléctricos?

El catálogo de Kiwomotos muestra que el negocio no se limita a los pequeños vehículos para pasajeros. La oferta incluye bicicletas eléctricas, motocicletas, triciclos de carga, vehículos recreativos, accesorios y piezas de repuesto.

La marca también busca ampliar su red de distribución mediante un programa dirigido a comercios interesados en vender sus productos.