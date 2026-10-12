¿Quién es el dueño de Kiwo, la marca de autos eléctricos chinos que vende Waldo’s y competirá con Olinia?

Kiwo es una marca de vehículos mini eléctricos que ha ganado visibilidad en México a través de Waldo’s, la cadena amplió su negocio con la venta de bicicletas, motocicletas y pequeños vehículos eléctricos. Aunque sus unidades han llamado la atención por sus precios, detrás de la marca hay una operación comercial distinta a la de una automotriz tradicional.
El sitio oficial de Kiwomotos comercializa vehículos eléctricos, motocicletas, bicicletas, triciclos de carga, accesorios y refacciones.
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También cuenta con un programa para incorporar distribuidores, en donde la mercancía se entrega en consignación y el vendedor recibe una comisión por cada producto.
Waldo’s en la venta de Kiwo
En mayo de 2024, Expansión reportó que la cadena había incorporado estos productos a su división de movilidad, junto con bicicletas eléctricas y motocicletas.
En ese momento, la compañía desarrollaba tiendas especializadas bajo el formato Waldo’s Motors. La estrategia buscaba ampliar su oferta más allá de los artículos para el hogar y de consumo cotidiano, con productos de movilidad que mantuvieran el atractivo de precios accesibles.
La comercialización también representó un reto logístico para la cadena, por el tamaño y el peso de los vehículos, así como por la necesidad de transportarlos y entregarlos en los domicilios de los compradores.
¿Quién es el dueño de Kiwo?
Kiwo es la marca de movilidad de Waldo’s, con esta línea ofrece alternativas de movilidad a precios accesibles, bajo una estrategia que conserva su enfoque comercial de productos de bajo costo.
La marca vende vehículos fabricados en China y los comercializa a través de Waldo’s, tanto en sus tiendas especializadas como en su plataforma en línea.
También se contempla ampliar el catálogo con refacciones y equipos de mantenimiento.
Aunque Kiwo opera como marca propia de Waldo’s, eso no significa que la cadena fabrique los vehículos en México.
Por otro lado, Waldo’s pertenece a Grupo Vizion, un conglomerado mexicano de inversión privada con presencia en sectores como comercio, manufactura, consumo e inmobiliario.
¿Qué vende Kiwo además de autos eléctricos?
El catálogo de Kiwomotos muestra que el negocio no se limita a los pequeños vehículos para pasajeros. La oferta incluye bicicletas eléctricas, motocicletas, triciclos de carga, vehículos recreativos, accesorios y piezas de repuesto.
La marca también busca ampliar su red de distribución mediante un programa dirigido a comercios interesados en vender sus productos.
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De acuerdo con las condiciones publicadas en su página, la mercancía permanece como propiedad de Kiwo hasta que se vende y el distribuidor conserva una comisión, mientras transfiere el resto del importe a la marca.
Esto permite ampliar los puntos de venta sin que cada distribuidor tenga que comprar por adelantado todo el inventario, según la descripción comercial del propio sitio.
Los modelos de negocio distintos de Kiwo y Olinia
La comparación con Olinia surge por el interés en vehículos eléctricos de menor costo y diseñados para recorridos urbanos. Sin embargo, ambos proyectos tienen orígenes y modelos de desarrollo diferentes.
Kiwo ya comercializa vehículos en México mediante canales como Waldo’s y una red de distribuidores.
Olinia, en cambio, es un proyecto impulsado por el Gobierno de México para desarrollar una familia de minivehículos eléctricos con participación de instituciones públicas y con una producción prevista para comenzar en 2027.
Mientras algunos modelos Kiwo se ofrecen para recorridos cortos o para el traslado de mercancías, Olinia contempla distintas características para movilidad urbana y carga.
¿Cuánto cuesta un auto eléctrico Kiwo?
Uno de los atractivos de Kiwo es su precio, que lo coloca como una alternativa para quienes buscan un vehículo eléctrico compacto sin pagar lo que cuesta un automóvil convencional. Sin embargo, el costo depende del modelo y de las condiciones comerciales vigentes.
En el catálogo de Kiwomotos, el Kiwo E5 aparece con un precio publicado de 79,999.99 pesos. Entre las características anunciadas están cuatro plazas, un motor eléctrico de 1,200 watts y un tiempo de carga de entre cinco y siete horas.
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En abril de 2024, el precio de lanzamiento fue de 99,999.99 pesos para uno de sus vehículos eléctricos, con una velocidad máxima anunciada de 40 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 60 kilómetros por carga.