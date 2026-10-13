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Heineken y Modelo vuelven a enfrentarse en la Corte por sus cervezas Ultra

La Corte prevé discutir un proyecto que propone desechar un recurso de Grupo Modelo contra una sentencia favorable a Heineken por la disputa entre Michelob Ultra y Amstel Ultra.
mar 13 octubre 2026 11:53 AM
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Imagen que presenta, al centro y sobre una plataforma metálica reflectante, dos botellas heladas de vidrio ámbar cubiertas de escarcha y gotas de condensación: a la izquierda, **Michelob Ultra** con su distintiva etiqueta blanca, tipografía en azul cobalto y el acento rojo central; y a la derecha, **Amstel Ultra** con su presentación en tonos plateados, azulados y su escudo circular. La escena está enmarcada por una iluminación industrial de estudio en tonos azul profundo y gris con sutiles líneas de neón, resaltando de forma dramática la confrontación directa y la rivalidad comercial entre ambas marcas *ultra*.
Michelob Ultra y Amstel Ultra protagonizan una disputa judicial por las similitudes de sus imágenes comerciales entre Grupo Modelo y Heineken México.
 (Foto: Gemini Notebook IA. )

Heineken y Grupo Modelo, los mayores grupos cerveceros que operan en México, enfrentan un nuevo capítulo por los señalamientos por las similitudes de sus cervezas Ultra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir el recurso con el que Grupo Modelo busca revertir una sentencia relacionada con su disputa contra Heineken México por las marcas Michelob Ultra y Amstel Ultra.

La propuesta del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía no plantea resolver nuevamente si las imágenes comerciales de ambas bebidas pueden confundirse, sino determinar si el recurso presentado por la empresa cumple con los requisitos para que la Corte lo estudie.

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El asunto llega al máximo tribunal después de una victoria judicial para Heineken en enero de 2026, cuando un tribunal colegiado negó el amparo promovido por Grupo Modelo en uno de los expedientes de esta larga disputa por la imagen comercial de las cervezas ultraligeras. Aunque ese fallo favoreció a Heineken, el conflicto entre ambas compañías tiene otros procedimientos judiciales en curso y ha tenido resoluciones favorables para cada parte en distintas etapas.

La disputa continúa

El 15 de enero de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por Grupo Modelo contra una resolución que había descartado la existencia de competencia desleal por parte de Heineken México. Con ello, la cervecera obtuvo un resultado favorable en ese expediente, después de que la autoridad administrativa especializada en propiedad intelectual determinara, en septiembre de 2025, que no había competencia desleal.

La decisión fue un revés para Grupo Modelo, que junto con Anheuser-Busch y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) había impugnado esa resolución. La compañía sostuvo que el litigio seguía bajo revisión en otros tribunales y que la Suprema Corte tendría la última palabra sobre la protección de los derechos involucrados.

El conflicto comenzó en 2018, cuando Heineken México lanzó Amstel Ultra, dos años después de que Grupo Modelo introdujera Michelob Ultra al mercado mexicano. Anheuser-Busch, propietaria de Michelob Ultra y matriz de Grupo Modelo, consideró que la imagen comercial de Amstel Ultra imitaba la de su producto y llevó el caso ante el IMPI.

En 2021, el instituto determinó que existía una imitación de la imagen comercial de Michelob Ultra y sancionó a Heineken por actos de competencia desleal. La cervecera impugnó esa resolución y el litigio pasó por distintas instancias, con decisiones que modificaron el rumbo del caso.

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En abril de 2025, la Suprema Corte resolvió dos amparos directos relacionados con la controversia. En uno reconoció los derechos de Anheuser-Busch sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y su interés jurídico para demandar por competencia desleal; en el otro ordenó emitir una nueva resolución que analizara si existía semejanza en grado de confusión entre los productos y, a partir de ello, si se configuraba competencia desleal.

En septiembre de 2025, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que no existía competencia desleal por parte de Heineken. Grupo Modelo, Anheuser-Busch y el IMPI impugnaron esa decisión, lo que dio lugar a nuevos procedimientos judiciales, entre ellos el que se resolvió a favor de Heineken el 15 de enero de 2026.

Por qué la Corte podría desechar el recurso

El proyecto que ahora se encuentra en la Suprema Corte corresponde al amparo directo en revisión 2337/2026. En él, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía propone desechar el recurso de Grupo Modelo contra la sentencia del 15 de enero de 2026, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El proyecto considera que Grupo Modelo no cuestionó todas las razones que el tribunal colegiado utilizó para negar el amparo. En particular, señala que la empresa no combatió dos de los argumentos que sustentaron aquella decisión, por lo que sus agravios, es decir, los motivos con los que impugna la sentencia, resultan inoperantes.

El tribunal colegiado había expuesto cuatro razones para resolver el asunto. Entre ellas, que uno de los argumentos sobre la constitucionalidad de una disposición legal no mejoraría la situación jurídica de las empresas y que otro partía de una premisa equivocada, pues el análisis sí había considerado las imágenes comerciales de los productos. También señaló que parte de los reclamos equivalía a cuestionar una supuesta omisión legislativa.

El proyecto reconoce que Grupo Modelo sí respondió a algunos de esos razonamientos y planteó objeciones sobre la forma en que se examinó la semejanza entre los productos, el tratamiento de las pruebas y otros aspectos jurídicos. Sin embargo, considera que no refutó todas las razones que sostuvieron la sentencia.

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En materia administrativa, explica el ministro, las empresas debían combatir cada uno de los argumentos que sustentaban la decisión impugnada. Al no hacerlo, el recurso no cumpliría las condiciones para que la Corte entrara a estudiar los reclamos planteados. Por esa razón, el proyecto también concluye que el caso no presenta un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos que justifique su revisión.

Qué pasaría si se aprueba el proyecto

Si el pleno de la Suprema Corte aprueba la propuesta, el recurso de Grupo Modelo sería desechado y quedaría firme la sentencia recurrida. La revisión adhesiva, presentada para respaldar la resolución impugnada, también quedaría sin materia.

Esto significa que la Corte no analizaría en ese expediente los argumentos de fondo que Grupo Modelo busca llevar ante ella. El proyecto no propone realizar una nueva comparación de las etiquetas, los colores, el diseño o los demás elementos de las imágenes comerciales de Michelob Ultra y Amstel Ultra, sino cerrar esta vía de impugnación porque considera que no se combatieron todos los razonamientos de la sentencia anterior.

La propuesta también señala que el acuerdo mediante el cual se admitió inicialmente el recurso, el 29 de abril de 2026, no impide que la Corte lo deseche al estudiar su procedencia.

El expediente debe distinguirse de otros asuntos relacionados con la misma disputa que la Suprema Corte acordó atraer en agosto de 2026 para revisar cuestiones vinculadas con la semejanza en grado de confusión entre las imágenes comerciales de ambas cervezas. Por ello, el posible desechamiento del recurso 2337/2026 no equivale, por sí solo, a afirmar que toda la controversia entre Heineken y Grupo Modelo ha concluido.

La disputa por Michelob Ultra y Amstel Ultra ha pasado por resoluciones administrativas, tribunales federales y la propia Suprema Corte. Mientras Heineken obtuvo un fallo favorable en enero de 2026, Grupo Modelo mantiene otros frentes judiciales. La discusión del proyecto determinará si este recurso puede continuar en la Corte, no si la semejanza entre ambas cervezas debe darse por probada en todos los procedimientos relacionados con el caso.

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Heineken Grupo Modelo Cerveza

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